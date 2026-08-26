Viral Boss Chat: ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ರಜೆ ಅಥವಾ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಂ ಹೋಂ ಕೇಳುವುದೆಂದರೆ ಅದು ಬೆಟ್ಟ ಅಗೆದಂತೆ ಎಂಬುದು ಬಹುತೇಕ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಆದರೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಸಂಭಾಷಣೆ ನೋಡಿದರೆ ನೀವು ಅಚ್ಚರಿಪಡುತ್ತೀರಿ!
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಸ್ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಭಾಷಣೆ ಎಂದರೆ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ, ರಜೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹತ್ತಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, ವಿವರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೊನೆಗೆ ‘ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ?’ ಎಂಬ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾತುಗಳೇ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ರಜೆ ಕೇಳುವುದು ಅಥವಾ ಮನೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ (WFH) ಮಾಡುವ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯುವುದು ಅನೇಕ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲೇ ಸರಿ. ಆದರೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಒಂದು ರೆಡಿಟ್ (Reddit) ಪೋಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಅದೇನೆಂದು ತಿಳಿಯಲು ಮುಂದೆ ಓದಿ..
ವೈರಲ್ ಆದ ಚಾಟ್
'r/IndianWorkplace' ಎಂಬ ರೆಡಿಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಬಾಸ್ ಜೊತೆಗಿನ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಚಾಟ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' (Toxic) ಬಾಸ್ಗಳು, ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ರಜೆ ನೀಡಲು ಸತಾಯಿಸುವ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಉದ್ಯೋಗಿ ತಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವ 'ಬೋರಿಂಗ್' ಆದರೂ ಅತ್ಯಂತ ಮಾನವೀಯ ಗುಣವುಳ್ಳ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆ ಚಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿ ತನಗೆ ಗಂಟಲು ನೋವು ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಕಚೇರಿಗೆ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳದೆ ಅಥವಾ ವಿವರಣೆ ಬಯಸದೆ, ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾಗಿ "ಸರಿ, ಅರ್ಥವಾಯಿತು. ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ (Take Care)" ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ತೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗೆ ಜ್ವರ ಬಂದಾಗ ಮತ್ತು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರ ನಂತರ ಸುಸ್ತಾಗಿ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ಕೇಳಿದಾಗಲೂ, ಆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಯಾವುದೇ ಅಸಮಾಧಾನ ತೋರದೆ "ಸರಿ, ತೊಂದರೆಯಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ನೆಟ್ಟಿಗರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
ಈ ಸರಳ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು ನೆಟ್ಟಿಗರ ಮನ ಗೆದ್ದಿವೆ. ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಎಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಉದ್ಯೋಗಿಯನ್ನು ಅನುಮಾನದಿಂದ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವುದಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವುದು ಎಂದು ಹಲವರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. "ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗಿ ರಜೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ತಂಡದ ಕೆಲಸ ನಿಂತುಹೋದರೆ, ಅದು ಉದ್ಯೋಗಿಯ ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಕೆಲಸದ ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮಾಡಿರುವ ವೈಫಲ್ಯ" ಎಂದು ಒಬ್ಬ ನೆಟ್ಟಿಗರು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ವೈರಲ್ ಚಾಟ್ 'ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ' (Work Culture) ಹೇಗಿರಬೇಕು ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಗೌರವ ನೀಡುವ ಬಾಸ್ ಸಿಕ್ಕರೆ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಘಟನೆಯೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಈ ಬಾಸ್ ಈಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಲೋಕದ ಹೀರೊ ಆಗಿದ್ದಾರೆ!