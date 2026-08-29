Sikkim Sundari plant: ಪ್ರಕೃತಿಯ ವಿಸ್ಮಯಗಳಿಗೆ ಕೊನೆಯಿಲ್ಲ. ಹಿಮಾಲಯದ ಕಡು ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಸಿಕ್ಕಿಂ ಸುಂದರಿ ಎಂಬ ಅಪರೂಪದ ಸಸ್ಯವು ತನ್ನ ಇಡೀ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಹೂವು ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಕಾಯುವಿಕೆಯ ನಂತರ ಅರಳುವ ಈ ಸೌಂದರ್ಯದ ಹಿಂದಿರುವ ಅಚ್ಚರಿ ಮತ್ತು ಆ ಸಸ್ಯದ ತ್ಯಾಗದ ಕಥೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ರೋಚಕ. ಹೂವು ಬಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಸಾಯುವ ಈ ನಿಗೂಢ ಸಸ್ಯದ ವಿಶೇಷತೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
ಹಿಮಾಲಯದ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ರಹಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 'ಸಿಕ್ಕಿಂ ಸುಂದರಿ' (Sikkim Sundari) ಎಂಬ ಸಸ್ಯವು ಅತ್ಯಂತ ವಿಸ್ಮಯಕಾರಿಯಾದದ್ದು. ಈ ಗಿಡವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಹೂವು ಬಿಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆ ಹೂವುಗಳು ಅರಳಿದ ನಂತರ ಸಸ್ಯವು ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಸತ್ಯ ಅನೇಕರನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೀಡು ಮಾಡಿದೆ.
ಒಂದು ಬಾರಿ ನೋಡುವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಭಾಗ್ಯ!
ಸಿಕ್ಕಿಂ ಸುಂದರಿಯು ಹಿಮಾಲಯದ ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಕಡು ಚಳಿಯ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಅಪರೂಪದ ಸಸ್ಯ. ಇದು ಅರಳಲು ಕನಿಷ್ಠ ಏಳು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ದೀರ್ಘ ಕಾಲ ಕಾಯುತ್ತದೆ. ಈ ಸುದೀರ್ಘ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯವು ಕೇವಲ ಎಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಂಡವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬೆಳೆಸುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಹಿಮಾಲಯದ ತೀವ್ರ ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಹೂವು ಬಿಡಲು ಬೇಕಾದ ವಿಪರೀತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಶೇಖರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಸುದೀರ್ಘ ಕಾಲ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಸಸ್ಯದ ಒಳಗೆ ಶಕ್ತಿಯ ಶೇಖರಣೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆಯೋ, ಆಗ ಮಾತ್ರ ಹೂವು ಬಿಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಘಟನೆಯು ಎಷ್ಟು ವಿರಳ ಎಂದರೆ, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಒಂದು ಬಾರಿ ನೋಡುವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಭಾಗ್ಯ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿನ ಜನರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.
ಕಣ್ಣಿಗೆ ರಾಚುವ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹೂವುಗಳ ಗೊಂಚಲುಗಳು
ಹೂವು ಬಿಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸಸ್ಯವು ಸುಮಾರು 7 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದವರೆಗೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ನೋಡುಗರಿಗೆ ಒಂದು ಭವ್ಯ ಗೋಪುರದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹೂವುಗಳ ಗೊಂಚಲುಗಳು ದೂರದಿಂದಲೇ ಕಣ್ಣಿಗೆ ರಾಚುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನೋಡುಗರನ್ನು ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧರನ್ನಾಗಿಸುತ್ತವೆ. ಹೂವುಗಳು ಅರಳಿದ ನಂತರ ಸುಮಾರು ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಗಿಡದಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಸುಂದರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಜೇನುನೊಣಗಳು, ಪತಂಗಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಕೀಟಗಳು ಈ ಹೂವುಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಸುಳಿದಾಡುತ್ತಾ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗುತ್ತವೆ.
ನೆನಪಿನ ಗುರುತಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ
ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಗಿದು ಸಸ್ಯವು ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಸಾವಿರಾರು ಬೀಜಗಳನ್ನು ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ ನಂತರ, ಅದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಒಣಗಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಇಂತಹ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು 'ಮೊನೊಕಾರ್ಪಿಕ್' (Monocarpic) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಇವುಗಳ ಜೀವನದ ಏಕೈಕ ಉದ್ದೇಶವೇ ಒಮ್ಮೆ ಅರಳಿ, ಬೀಜಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಸಾಯುವುದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸತ್ತರೂ ಸಹ ಈ ಸಸ್ಯವು ತನ್ನ ಒಣಗಿದ ಕಾಂಡ ಅಥವಾ ಬೀಜಗಳ ರಾಶಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿನ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ನೆನಪಿನ ಗುರುತಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತದೆ.
ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಣೆ
ಸ್ಥಳೀಯ ಹಿಮಾಲಯದ ನಿವಾಸಿಗಳು ಇದನ್ನು ದೇವತೆಗಳ ಪುಷ್ಪವೆಂದು ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಿಕ್ಕಿಂ ಸುಂದರಿ ಅರಳಿದ ಸುದ್ದಿಯಾದಾಗ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ತಂಡೋಪತಂಡವಾಗಿ ಇದನ್ನು ನೋಡಲು ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಈ ಅಪರೂಪದ ಸಸ್ಯಗಳು ಅಳಿವಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿದ್ದು, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಇವುಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಸ್ಯವು ನಮಗೆ ಜೀವನದ ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಮಹತ್ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡುವ ಸಮರ್ಪಣಾ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಕಲಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
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