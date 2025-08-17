ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಟ ಬಾಲಕನ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಆ ಬಾಲಕ ಕಮೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಕೂತು ಫ್ಲಶ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಷ್ಟೇ..ಇದಾದ ನಂತರ ಏನಾಯಿತು ಎಂಬುದನ್ನ ನೀವೇ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ...
Viral Video: ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟು ತುಂಟರು ಎಂದು ಹೆಚ್ಚೇನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ತುಂಟತನದ ಮಕ್ಕಳು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅನೇಕ ಬಾರಿ ತಮಗೂ ಹಾನಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅಂದಹಾಗೆ ತುಂಟ ಬಾಲಕನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಆ ಬಾಲಕ ನೀವು ಊಹಿಸಲೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅದೇನೂ ಅಂತ ವಿಡಿಯೋ ಸಮೇತ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
ತುಂಬಾ ಭಯಾನಕವಾಗಿದೆ ವೈರಲ್ ಆದ ವಿಡಿಯೋ
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬಾಲಕ ಮೊದಲು ಕಮೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಕುಳಿತ ನಂತರ ಫ್ಲಶ್ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಫ್ಲಶ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ತುಂಬಾ ಭಯಾನಕವಾಗಿದೆ. ಫ್ಲಶ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ, ನೀರಿನ ಪ್ರವಾಹವು ಬಲವಾದ ಹರಿವಿನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ನೀರು ಇಡೀ ಸ್ನಾನಗೃಹದಲ್ಲಿ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ನಂತರ ಬಾಲಕ ಕೂಡ ನೀರಿನ ಜೊತೆಗೆ ಕಮೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಕಷ್ಟು ಭಯಾನಕವಾಗಿದೆ.
AI ರಚಿತ ವಿಡಿಯೋವಿದು
ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು AI ನಿಂದ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. AI (ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ) ಸಹಾಯದಿಂದ ಇಂದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದೆ. ಜನರು AI ಬಳಸಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ವಿಡಿಯೋಗಳೊಂದಿಗೆ, ತುಂಬಾ ವಿಭಿನ್ನ ಮತ್ತು ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಸುಲಭವಾಗಿ ತೋರಿಸಬಹುದು. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇಂತಹ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತವೆ.
ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ವಿಡಿಯೋ
ಈ ಹಿಂದೆ ಬಂದಿದ್ದ AI ರಚಿತ ವಿಡಿಯೋ
ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕೂತು ಮೇಲ್ಭಾಗದಿಂದ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಜನ್ಗಟ್ಟಲೇ ದೈತ್ಯ ಅನಕೊಂಡಗಳು ನದಿಯಲ್ಲಿ ಈಜುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಒಂದಲ್ಲ, ಹಲವಾರು ಬೃಹತ್ ಕಪ್ಪು ಅನಕೊಂಡಗಳು ಅಮೆಜಾನ್ ಕಾಡಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುತ್ತಿವೆ. ಈ ಅನಕೊಂಡಗಳನ್ನು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕೂತು ಎತ್ತರದಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಈಜುತ್ತಿರುವುದು ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಅನಕೊಂಡ, ಹಾವಿನ ಜಾತಿಯಲ್ಲೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಹಾವು. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಉಸಿರುಗಟ್ಟುವುದು ಖಚಿತ.
ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ದೃಶ್ಯವು ತುಂಬಾ ಭಯಾನಕವಾಗಿ ಕಾಣುವುದಲ್ಲದೆ, ಮೈಯೆಲ್ಲಾ ಪುಳಕವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸದ್ಯ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ಜನರು ಅದನ್ನು 'ಅನಕೊಂಡ ನದಿ' ಎಂದೇ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ ಈ ಫೋಟೋ ರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲ, ಹೌದು, ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಸಹಾಯದಿಂದ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ನಿಂದ ಕಂಡ ಭಯಾನಕ ದೃಶ್ಯ
ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆ X (ಹಿಂದೆ ಟ್ವಿಟರ್) ನಲ್ಲಿ @PlacesMagi15559 ಹೆಸರಿನ ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ 10 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಇದುವರೆಗೆ 13 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಶಾಕಿಂಗ್ ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗಿನಿಂದ, ನದಿಯನ್ನು ಕೆಳಗೆ ನೋಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ದೈತ್ಯ ಅನಕೊಂಡಗಳು (ಹಾವುಗಳು) ನೀರಿನ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಈಜುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ದೃಶ್ಯ ಸದ್ಯ ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ವಿಡಿಯೋ
ಇದಕ್ಕೆ ಜನರು ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಬಳಕೆದಾರರು ಇದನ್ನು ಭಯಾನಕ ಚಲನಚಿತ್ರದ ದೃಶ್ಯ ಎಂದೇ ಭಾವಿಸಿದ್ದರಂತೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು 'ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ನದಿ' ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವರು ಇಂತಹ ದೃಶ್ಯವು ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಸಹ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ ಇಂತಹ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಮತ್ತು ಫೋಟೋಗಳನ್ನು AI ಪರಿಕರಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ರಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಕಲ್ಪನೆಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ವಾಸ್ತವಿಕ ರೂಪವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಜವಾದದ್ದಲ್ಲ. ಅದರ ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ವಿವರಗಳು ತುಂಬಾ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದು, ಮೊದಲ ನೋಟದಲ್ಲೇ ಯಾರಾದರೂ ಮೂರ್ಖರಾಗಬಹುದು. ಈ ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋದ ಮೂಲಕ, AI ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಮನರಂಜನೆಯ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ವಾಸ್ತವಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯೂ ಇದೆ ಎಂಬುದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.