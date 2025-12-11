Kannada

ರಚನಾ ರೈ ಅವರು ಪುತ್ತೂರಿನವರು

ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿರುವ ರಚನಾ ರೈ (Rachana Rai) ಅವರು 'ದಿ ಡೆವಿಲ್' ಚಿತ್ರದ (The Devil) ನಾಯಕಿ. ಮೂಲತಃ ರಚನಾ ರೈ ಅವರು ಪುತ್ತೂರಿನವರು. ಅವರು ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಲಾವಿದೆ

ನಟನೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅವರು ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲೂ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಲಾವಿದೆಯೂ ಹೌದು!

ಪುಸ್ತಕದ ಹೆಸರು 'ಓಹ್ ಮೈ ಡಾಗ್'

ರಚನಾ ರೈ ಬರೆದಿರುವ ಪುಸ್ತಕದ ಹೆಸರು 'ಓಹ್ ಮೈ ಡಾಗ್'.. ರಚನಾ ರೈ ಅವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಹೀಗೆ.. 'ನಾನು ಹೊಸ ದಿಗಂತಕ್ಕೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದೆ. 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ.

ಶ್ವಾನಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು

ನನಗೆ ಶ್ವಾನಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು. ಶ್ವಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆಯಿರಿ ಎಂದು ನನ್ನ ಲೆಕ್ಚರ್ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬರೆದೆ' ಎಂದು ರಚನಾ ರೈ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ದರ್ಶನ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಈ ಚಾನ್ಸ್‌ ಸಿಕ್ಕಿತು

'ದಿ ಡೆವಿಲ್' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ರಚನಾ ರೈ ನಾಯಕಿ ಆಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ‘’ಹೊರಗಿನವರು ಬೇಡ, ನಮ್ಮವರನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಂದು ದರ್ಶನ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಈ ಚಾನ್ಸ್‌ ಸಿಕ್ಕಿತು' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ರಚನಾ ರೈ.

ನನ್ನ ಪ್ರಯಾಣ ಶುರು ಆಯ್ತು

ಅದನ್ನೂ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ರಚನಾ ರೈ.. 'ನಾನು ಆಡಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟೆ.. ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಕಾಶ್ ವೀರ್ ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ನನ್ನ ಪ್ರಯಾಣ ಶುರು ಆಯ್ತು..' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ರಚನಾ.

ದರ್ಶನ್ ಸರ್ ಕೂಡ ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಿಯರು

ಜೊತೆಗೆ, ದರ್ಶನ್ ಸರ್ ಕೂಡ ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಿಯರು. ನಾನು 'ದಿ ಡೆವಿಲ್' ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿ, ಕಾರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದರ್ಶನ್ ಸರ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ರಚನಾ.

ದಿ ಡೆವಿಲ್ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾ?

ಇದೀಗ, ದರ್ಶನ್ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ರಚನಾ ರೈ ನಟಿಸಿರುವ 'ದಿ ಡೆವಿಲ್' ಸಿನಿಮಾ ಗೆದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿದೆ. ಹಲವು ಸಿನಿಮಾ ಅವಕಾಶಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅವರನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರಲಿವೆ. 

