ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿರುವ ರಚನಾ ರೈ (Rachana Rai) ಅವರು 'ದಿ ಡೆವಿಲ್' ಚಿತ್ರದ (The Devil) ನಾಯಕಿ. ಮೂಲತಃ ರಚನಾ ರೈ ಅವರು ಪುತ್ತೂರಿನವರು. ಅವರು ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ನಟನೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅವರು ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲೂ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಟಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಲಾವಿದೆಯೂ ಹೌದು!
ರಚನಾ ರೈ ಬರೆದಿರುವ ಪುಸ್ತಕದ ಹೆಸರು 'ಓಹ್ ಮೈ ಡಾಗ್'.. ರಚನಾ ರೈ ಅವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಹೀಗೆ.. 'ನಾನು ಹೊಸ ದಿಗಂತಕ್ಕೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದೆ. 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ.
ನನಗೆ ಶ್ವಾನಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು. ಶ್ವಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆಯಿರಿ ಎಂದು ನನ್ನ ಲೆಕ್ಚರ್ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬರೆದೆ' ಎಂದು ರಚನಾ ರೈ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
'ದಿ ಡೆವಿಲ್' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ರಚನಾ ರೈ ನಾಯಕಿ ಆಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ‘’ಹೊರಗಿನವರು ಬೇಡ, ನಮ್ಮವರನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಂದು ದರ್ಶನ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಈ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿತು' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ರಚನಾ ರೈ.
ಅದನ್ನೂ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ರಚನಾ ರೈ.. 'ನಾನು ಆಡಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟೆ.. ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಕಾಶ್ ವೀರ್ ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ನನ್ನ ಪ್ರಯಾಣ ಶುರು ಆಯ್ತು..' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ರಚನಾ.
ಜೊತೆಗೆ, ದರ್ಶನ್ ಸರ್ ಕೂಡ ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಿಯರು. ನಾನು 'ದಿ ಡೆವಿಲ್' ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿ, ಕಾರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದರ್ಶನ್ ಸರ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ರಚನಾ.
ಇದೀಗ, ದರ್ಶನ್ ಜೋಡಿಯಾಗಿ ರಚನಾ ರೈ ನಟಿಸಿರುವ 'ದಿ ಡೆವಿಲ್' ಸಿನಿಮಾ ಗೆದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿದೆ. ಹಲವು ಸಿನಿಮಾ ಅವಕಾಶಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅವರನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರಲಿವೆ.
ರಾಜ್ಯದ ಗಡಿ ಆನೇಕಲ್ನಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್ 'ಡೆವಿಲ್'ಗೆ ಹೀಗೆಲ್ಲಾ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ?
Kannada Films: ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಾಗಿ ಬದಲಾದ ಕನ್ನಡದ ಜನಪ್ರಿಯ ಪುಸ್ತಕಗಳು
Su From So Movie ಭಾನು ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಸಂಧ್ಯಾ ಅರೆಕೆರೆ ಪತಿ ಕೂಡ ನಟ! ಯಾರದು?
ನಾನ್ಯಾಕೆ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ದೂರವಾದೆ? ಬಾಲಯ್ಯ ಬಳಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ