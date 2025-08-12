ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ. ನಂತರ ಅವನಿಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ನೋಡುವ ಅಂತಹ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ತಾನು ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತೇನೆಂದು ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ…
ಮನುಷ್ಯ ಮತ್ತು ಸಿಂಹದ ನಡುವಿನ ಮುಖಾಮುಖಿ ಯಾವಾಗಲೂ ರೋಮಾಂಚನ ಮತ್ತು ಭಯದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಭಯಕ್ಕೆ ನಗುವಿನ ಛಾಯೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅಂದಹಾಗೆ ಘಟನೆಯು ತಡರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಸುತ್ತಲೂ ಮೌನವಿತ್ತು. ಬಹುಶಃ ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ. ನಂತರ ಅವನಿಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ನೋಡುವ ಅಂತಹ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ತಾನು ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತೇನೆಂದು ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂದಿನ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ...
ಈ ಘಟನೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ದೃಶ್ಯ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು , ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ವಿಡಿಯೋದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತಡರಾತ್ರಿಯಾಗಿದೆ. ಕತ್ತಲೆ ಆವರಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ದೂರದಿಂದ ನಾಯಿಗಳು ಬೊಗಳುವ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಡೆದು ಒಂದು ಓಣಿಯ ಬಳಿ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಂಬಂತೆ ಅವನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರಾಳವಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಡಿನ ರಾಜ ಸಿಂಹ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಓಣಿಯ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹದ ಮೃದು ಘರ್ಜನೆ ನಾಯಿಗಳ ಬೊಗಳುವ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸುಳಿವು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಓಣಿಯ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ತನ್ನ ಜಿಪ್ ತೆರೆಯಲು ಸಿದ್ಧವಾದ ತಕ್ಷಣ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ತನ್ನ ಮುಂದೆ ಸಿಂಹವೊಂದು ನಿಂತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡನು. ಈ ದೃಶ್ಯವು ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿತ್ತು, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ತಕ್ಷಣ ಭಯಭೀತನಾಗಿ ಜೋರಾಗಿ ಕಿರುಚುತ್ತಾ ಓಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿನ ದೊಡ್ಡ ತಿರುವು ಏನೆಂದರೆ ಸಿಂಹವೂ ಅದೇ ವೇಗದಲ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಓಡಿಹೋಯಿತು. ಈ ದೃಶ್ಯವು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಯಾನಕ ಮತ್ತು ತಮಾಷೆಯಾಗಿತ್ತು. ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ಭಯತೆಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಸಿಂಹ ಮನುಷ್ಯನಂತೆಯೇ ಭಯಭೀತವಾಗಿತ್ತು.
ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ವಿಡಿಯೋ
ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗಿದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ
ಸಿಂಹ ಯಾರಿಗೂ ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ. ಕೆಲವು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸಿಂಹಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಆ ಚಿಂತನೆಯನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಸಿಂಹವು ಬೆದರಿಕೆಗೆ ಒಳಗಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ, ಸಿಂಹಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಹ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಬ್ಬರೂ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ಬಂದು ಭಯದಿಂದ ಓಡಿಹೋದರು. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೂಗುವ ಮೂಲಕ ಸಿಂಹವನ್ನು ಹೆದರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಸಿಂಹವು ಯಾವುದೇ ವಿಳಂಬವಿಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯಿತು.
ಬಳಕೆದಾರರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ತಮಾಷೆಯ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಕಮಲ್ ನಾಸಿತ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಖಾತೆ @nasitkamal ನಲ್ಲಿ Instagram ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಕೇವಲ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ 46 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ವಿಡಿಯೋಗೆ "ಮನುಷ್ಯ ಮತ್ತು ಸಿಂಹ ಮುಖಾಮುಖಿ." ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದಹಾಗೆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ಬಳಕೆದಾರರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹೀಗಿದೆ.. ವಿಡಿಯೋದ ಕಾಮೆಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜನರು ಬಹಳಷ್ಟು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. "ಸಿಂಹ ಸಿಂಹದೊಂದಿಗೆ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿದೆ." ಎಂದರೆ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು "ನೀವು ಸಿಂಹವಾಗುತ್ತೀರಾ?", "ಇಂದು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಿಂಹವು ಸಿಂಹಕ್ಕೆ ಹೆದರುತ್ತಿದೆ" "ಸಿಂಹವು ಮೋಸದಿಂದ ಹೆದರಿರಬೇಕು." "ಸಿಂಹವು ದಾಳಿ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತದೆ, ಅದು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಭೇಟಿಯಾದರೆ ಅದು ಭಯಭೀತವಾಗಬಹುದು" ಎಂದೆಲ್ಲಾ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು.