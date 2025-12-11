ಬಾಗೇಶ್ವರ ಧಾಮದ ಪಂಡಿತ್ ಧೀರೇಂದ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರು 'ದೆವ್ವಗಳು' ಮತ್ತು ಅಲೌಕಿಕ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಕುರಿತು ಪಿಎಚ್ಡಿ ಮಾಡುವ ತಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ವಿದೇಶಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಂದರ್ಶನದ ಲಿಂಕ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರವಚನಕಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಬಾಗೇಶ್ವರ ಧಾಮದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕ ಪಂಡಿತ್ ಧೀರೇಂದ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರು ಇದೀಗ ಒಂದು ಅಚ್ಚರಿಯ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ಮತ್ತು ಪಿಎಚ್ಡಿ (Ph.D.) ಅಧ್ಯಯನ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅವರು ಪಿಎಚ್ಡಿಗೆ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದರೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಖಂಡಿತಾ ಅಚ್ಚರಿಯಾಗುವುದು ನಿಶ್ಚಿತ!
ಪಿಎಚ್ಡಿ ವಿಷಯವೇ 'ದೆವ್ವಗಳು' (Ghosts)!
ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂವಾದದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪಿಎಚ್ಡಿ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಧೀರೇಂದ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರಿ, ತಮಾಷೆಯ ಧಾಟಿಯಲ್ಲಿ 'ವಿಷಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೇಂಜರ್ ಇದೆ... ನಾವು ಅದನ್ನು ದೆವ್ವಗಳ(paranormal activity) ಮೇಲೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೆವ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಅಲೌಕಿಕ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಕುರಿತು ಪಿಎಚ್ಡಿ ಮಾಡುವ ತಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಅವರು ಈ ಮೂಲಕ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ವಿದೇಶಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವೊಂದಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ತಾವು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಅವರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದೆವ್ವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ವಿಚಿತ್ರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು
ಕೇವಲ ಧೀರೇಂದ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅನೇಕ ಜನರು ಈಗಾಗಲೇ ದೆವ್ವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪಿಎಚ್ಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಈ 'ಅಲೌಕಿಕ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ' ಕುರಿತು ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲೂ ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಭಾಗವಿದೆ. ಎಡಿನ್ಬರ್ಗ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಕಳೆದ 50 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲೂ 'ಭೂತ ವಿದ್ಯಾ' ಕೋರ್ಸ್!
ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಬಹುದು, ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಇಂತಹ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಬನಾರಸ್ ಹಿಂದೂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ (BHU) ಮತ್ತು ಥಾಮಸ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಆಯುರ್ವೇದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 'ಭೂತ್ ವಿದ್ಯಾ' ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಪ್ರೇತಾತ್ಮಗಳು, ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಕುರಿತಾದ ಆಯುರ್ವೇದೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಬಾಗೇಶ್ವರ ಬಾಬಾ ಅವರು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪಿಎಚ್ಡಿ ಮಾಡುವ ಬಯಕೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆಯೇ ಹೊರತು, ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು.