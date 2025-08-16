ಒರ್ವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತನ್ನ ಅದ್ಭುತ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಡ್ರೆಸ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಒರ್ವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತನ್ನ ಅದ್ಭುತ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾನೆ. ವಿಡಿಯೋವನ್ನು @kailash_mannady ಎಂಬ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂದಿನ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ..
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್
ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನು ಆಸ್ಟ್ರಿಚ್ ನಂತೆ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ತಲೆಯಿಂದ ಪಾದದವರೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕೊಕ್ಕು, ಉದ್ದವಾದ ಗರಿಗಳು ಮತ್ತು ತೆಳುವಾದ ಉದ್ದ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವೇಷಭೂಷಣವನ್ನು ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಥಟ್ ಅಂತ ನೋಡಿದರೆ, ನಿಜವಾದ ಆಸ್ಟ್ರಿಚ್ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಬಂದಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಈ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಬ್ಬರು ಶಿಕ್ಷಕರು ಅವನನ್ನು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕರೆತಂದು ಪ್ರದರ್ಶನದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರು.
ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಟ್ವಿಸ್ಟ್
ಈ ಪುಟ್ಟ ಆಸ್ಟ್ರಿಚ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೇಷಭೂಷಣವು ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಮೋಜಿನಿಂದ ಕೂಡಿಸಿತು. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗು ಇತ್ತು ಮತ್ತು ಅವನ ಮುದ್ದಾದ ವರ್ತನೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧರಾದರು. ಶೋನ ಅತ್ಯಂತ ತಮಾಷೆಯ ಕ್ಷಣವು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿತು. ಅದೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆಸ್ಟ್ರಿಚ್ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟಿತು. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ನಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡವರವರೆಗೆ, ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ನಟನೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಕ್ಕರು.
ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ವಿಡಿಯೋ
ನೆಟ್ಟಿಗರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಇದನ್ನು ಸುಮಾರು 3 ಕೋಟಿ ಬಾರಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜನರು ಈ ಪುಟ್ಟ ಕಲಾವಿದನನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೊಗಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಕೆದಾರರು "ಅವನಿಗೆ ಆಸ್ಕರ್ ನೀಡಲೇಬೇಕು", "ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಅಭಿನಯ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ", "ಇದು ಅವರ ತಂದೆಯ ಕಲ್ಪನೆಯಾಗಿರಬೇಕು" ಎಂದೆಲ್ಲಾ ಊಹಿಸಿದರೆ, ಯಾರೋ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ "ನನ್ನಿಂದ ಮೊದಲ ಬಹುಮಾನ" ಎಂದೆಲ್ಲಾ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ಜನರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲು ಸಮರ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ಅದೇ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇರುವುದಲ್ಲದೆ, ಇದು ಜನರನ್ನು ನಕ್ಕುನಗಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ತಂಡದ ಕೆಲಸ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ತೋರಿಸಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ಪುಟ್ಟ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಅಭಿನಯವು ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಬಹುಶಃ ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಜನರು ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ನಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾರೂ ಯಾರಿಗೆ ಹೆದರಿದ್ರು ನೋಡಿದ್ರಾ?
ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯವೆನಿಸಿದರೂ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ತಮಾಷೆಯಾಗಿತ್ತು. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡುವ ಪ್ರಕಾರ, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತಡರಾತ್ರಿಯಾಗಿದೆ. ಕತ್ತಲೆ ಆವರಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ದೂರದಿಂದ ನಾಯಿಗಳು ಬೊಗಳುವ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಡೆದು ಒಂದು ಓಣಿಯ ಬಳಿ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಂಬಂತೆ ಅವನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರಾಳವಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಡಿನ ರಾಜ ಸಿಂಹ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಓಣಿಯ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹದ ಮೃದು ಘರ್ಜನೆ ನಾಯಿಗಳ ಬೊಗಳುವ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸುಳಿವು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಓಣಿಯ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ತನ್ನ ಜಿಪ್ ತೆರೆಯಲು ಸಿದ್ಧವಾದ ತಕ್ಷಣ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ತನ್ನ ಮುಂದೆ ಸಿಂಹವೊಂದು ನಿಂತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡನು. ಈ ದೃಶ್ಯವು ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿತ್ತು, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ತಕ್ಷಣ ಭಯಭೀತನಾಗಿ ಜೋರಾಗಿ ಕಿರುಚುತ್ತಾ ಓಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿನ ದೊಡ್ಡ ತಿರುವು ಏನೆಂದರೆ ಸಿಂಹವೂ ಅದೇ ವೇಗದಲ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಓಡಿಹೋಯಿತು. ಈ ದೃಶ್ಯವು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಯಾನಕ ಮತ್ತು ತಮಾಷೆಯಾಗಿತ್ತು. ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ಭಯತೆಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಸಿಂಹ ಮನುಷ್ಯನಂತೆಯೇ ಭಯಭೀತವಾಗಿತ್ತು.