ನಾರ್ವೆಯಲ್ಲಿ ವಂಚಕರು ಜನರಿಗೆ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಿ ಕಾಡು ಅಥವಾ ನಿರ್ಜನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಿನ್ನವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕಾಪಾಡಿ ಅದರ ಮೌಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಾಗಿ ನಂಬಿಸಿ, ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ಕದ್ದುಕೊಂಡು ಪರಾರಿಯಾಗುವ ವಂಚನೆ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಾರ್ವೆಯ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವಲಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.
ನಾರ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಡಿನೊಳಗೆ ಚಿನ್ನ ಇಡುತ್ತಿರುವ ಜನರು! ಇದರ ಹಿಂದಿದೆ ವಿಚಿತ್ರ ಹೂಡಿಕೆ ವಂಚನೆ
ನಾರ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಿ ಕಾಡು ಅಥವಾ ನಿರ್ಜನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಬರುತ್ತಿರುವ ಘಟನೆಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲಿನ ವಿಚಿತ್ರ ಆಸಕ್ತಿಯಲ್ಲ; ಜನರನ್ನು ನಂಬಿಸಿ ಹಣ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನ ದೋಚುವ ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ವಂಚನೆ. ನಾರ್ವೆಯ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವಲಯವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ.
ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಿ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇಡುವಂತೆ ಸೂಚನೆ!
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನರು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಕರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಾರ್ವೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿರುವ ವಂಚನೆಯ ವಿಧಾನ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ವಂಚಕರು ಜನರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ, ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರ ಮೌಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕಾಪಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಿಸುತ್ತಾರೆ.
ನಂತರ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದವರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಕಾಡು, ಉದ್ಯಾನವನ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ನಿರ್ಜನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಬರುವಂತೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಪಡೆದು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೊನೆಗೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭೇಟಿಗೆ ಬಾರದೆ, ಚಿನ್ನವನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಹೋಗುವಂತೆ ಸೂಚಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಬಳಿಕ ವಂಚಕರು ಚಿನ್ನದೊಂದಿಗೆ ಪರಾರಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ.
ಜನರು ಈ ವಂಚನೆಗೆ ಹೇಗೆ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ?
ವಂಚಕರು ತಕ್ಷಣ ಹಣ ಕೇಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಬಲಿಪಶುಗಳ ವಿಶ್ವಾಸ ಗಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು. ಹೂಡಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ಭರವಸೆ ನೀಡುವುದು, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಅವರ ತಂತ್ರಗಳಾಗಿವೆ.
ಕೆಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದು ನಂಬಿಕೆ ಬೆಳೆಸಿದ ಬಳಿಕ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವ ವಿಧಾನಗಳೂ ವರದಿಯಾಗಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪರಿಚಯವಿಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಿ ನಿರ್ಜನ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಡಲು ಹೇಳಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಗಂಭೀರ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು.
ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ನಾರ್ವೆಯ ಹಣಕಾಸು ವಲಯದ ಸಂಸ್ಥೆ Finans Norge ಈ ವಂಚನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ಹಲವಾರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ರಾಹಕರು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣವನ್ನು ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಬಳಸಿದ್ದು, ನಂತರ ಅದನ್ನು ಹೊರಾಂಗಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಬರುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
2025ರಲ್ಲಿ ನಾರ್ವೆಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸುಮಾರು 962 ಮಿಲಿಯನ್ ನಾರ್ವೇಜಿಯನ್ ಕ್ರೋನರ್ಗಳಷ್ಟು ವಂಚನೆಯ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು Finans Norge ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಜನರಲ್ಲಿ ವಂಚನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ.
ಇಂತಹ ವಂಚನೆಯಿಂದ ದೂರವಿರಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
- ಅಪರಿಚಿತರು ನೀಡುವ ಹೂಡಿಕೆ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸದೆ ನಂಬಬೇಡಿ.
- ಚಿನ್ನ ಅಥವಾ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅಪರಿಚಿತರ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಕಾಡು, ರಸ್ತೆಬದಿ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಡಿ.
- ಹೂಡಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನೈಜತೆ ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
- ವಂಚನೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರೆ ತಕ್ಷಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ.
ಈ ಘಟನೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಆಸೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ವಂಚಕರು ಹೇಗೆ ಜನರನ್ನು ಬಲೆಗೆ ಬೀಳಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಭದ ಭರವಸೆಗಿಂತ ಹಣದ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಮರೆಯಬಾರದು.