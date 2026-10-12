ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 23 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆಸವನ್ ಷಣ್ಮುಗಂ, ವಯಸ್ಸಾದ ತಂದೆ-ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ನಿವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸೆಲ್ ಕಾಪೈಲಟ್ ಮತ್ತು ಎಐ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದ ಅವರು, ವೃತ್ತಿಜೀವನದಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯುವುದು ಕಷ್ಟವಾದರೂ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವುದು ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ಧಾರ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
23 ವರ್ಷ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ, ಈಗ ವಯಸ್ಸಾದ ತಂದೆ-ತಾಯಿಗಾಗಿ ನಿವೃತ್ತಿ; ಕೆಸವನ್ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ
ದೊಡ್ಡ ಹುದ್ದೆ, ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕಂಪನಿ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ—ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವವರು ಕೆಲವರಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥದ್ದೇ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ನ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಕೆಸವನ್ ಷಣ್ಮುಗಂ (Kesavan Shanmugam) ಈಗ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 23 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅವರು, ವಯಸ್ಸಾದ ತಂದೆ-ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ನಿವೃತ್ತರಾಗುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
23 ವರ್ಷಗಳ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಪಯಣಕ್ಕೆ ವಿರಾಮ
ಕೆಸವನ್ ಷಣ್ಮುಗಂ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ (Vice President of Engineering) ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುದೀರ್ಘ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಅವರು, ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲೂ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಕಾಪೈಲಟ್ (Excel Copilot) ಮತ್ತು ಏಜೆಂಟಿಕ್ ಎಐ (Agentic AI) ಯೋಜನೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಅವರು ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬಳಿಕ ಕೆಲಸದಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯುವುದು ಸುಲಭದ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ತಮ್ಮ ಲಿಂಕ್ಡ್ಇನ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಂದೆ-ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆಯುವ ಆಸೆ
ಕೆಸವನ್ ತಮ್ಮ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಯಸ್ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ತಂದೆ-ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದು ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರದ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ನಲ್ಲಿನ ಕೆಲಸ, ಎಕ್ಸೆಲ್ ಕಾಪೈಲಟ್ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಬರುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೂ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರಿಗಾಗಿ ಸಮಯ ಮೀಸಲಿಡುವುದು ತಮಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಆಯ್ಕೆ ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ 23 ವರ್ಷಗಳ ಪಯಣವನ್ನು ಸಂತೋಷಕರ, ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಮತ್ತು ತೃಪ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿಸಿದ ಕಂಪನಿಯ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅವರು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವೃತ್ತಿಗಿಂತ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದ ನಿರ್ಧಾರ
ಕೆಸವನ್ ಅವರ ನಿರ್ಧಾರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಲವರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗೂ ಸಮಯ ನೀಡುವುದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆ ಮತ್ತು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಕೆಲಸವನ್ನು ತೊರೆಯುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಆದರೆ ಜೀವನದ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆದ್ಯತೆಗಳು ಬದಲಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರ ನಿರ್ಧಾರ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಪೋಷಕರೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ವಿರಾಮ ನೀಡಿರುವ ಕೆಸವನ್ ಅವರ ಆಯ್ಕೆ, ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಸಮತೋಲನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.