Anant Singh viral video: ‘ಛೋಟೆ ಸರ್ಕಾರ್’ ಖ್ಯಾತಿಯ ಶಾಸಕ ಅನಂತ್ ಸಿಂಗ್ ಪುತ್ರಿಯ ಮದುವೆ ಸಂಭ್ರಮದ ನಡುವೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ಘಟನೆಯೊಂದು ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ! ಸನ್ರೂಫ್ನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಶಾಸಕ ದಿಢೀರ್ ತಾಳ್ಮೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇಕೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಪೂರ್ತಿ ವಿವರ.
ಶಾಸಕ ಅನಂತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಪುತ್ರಿಯ ಮದುವೆ ಸಂಭ್ರಮದ ವೇಳೆ ನಡೆದಿದೆ ಎನ್ನಲಾದ ಘಟನೆಯ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಇದೀಗ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಅನಂತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಎಸ್ಯುವಿ (SUV) ಕಾರಿನ ಸನ್ರೂಫ್ ಮೂಲಕ ಹೊರಗೆ ನಿಂತು ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ, ತಮ್ಮ ಚಾಲಕನಿಗೆ ಕಾಲಿನಿಂದ ಒದ್ದಂತೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಈ ಘಟನೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಈ ಘಟನೆಯು ಅನಂತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಮಗಳು ಶಿವಾಂಗಿ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ವಿವಾಹ ಸಂಭ್ರಮದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಅನಂತ್ ಸಿಂಗ್ ಎಸ್ಯುವಿ ಕಾರಿನ ಸನ್ರೂಫ್ ಮೂಲಕ ನಿಂತು ವಾಹನದ ಸುತ್ತ ನೆರೆದಿದ್ದ ಜನರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ ಕೈಬೀಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಅತಿಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲಿಗರು ಅವರನ್ನು ನೋಡಲು ವಾಹನದ ಸುತ್ತ ಜಮಾಯಿಸಿದ್ದರು.
ಆದರೆ, ಇದೇ ವೇಳೆ ದೃಶ್ಯ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸನ್ರೂಫ್ನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಶಾಸಕ ಅನಂತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಚಾಲಕನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡಂತೆ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ನಿಂತಂತೆಯೇ ಚಾಲಕನಿಗೆ ಕಾಲಿನಿಂದ ಒದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ‘ಎಕ್ಸ್’ (X) ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ಈ ಅಸಹಜ ಘಟನೆಯ ವಿಡಿಯೋ ವೇಗವಾಗಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಶಾಸಕರ ವರ್ತನೆಯ ಕುರಿತು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಬಗೆಬಗೆಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರಿ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಶಾಸಕರ ಪುತ್ರಿಯ ವಿವಾಹ
ಬಿಹಾರದ ಪಾಟ್ನಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನದ್ವಾನ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ 25ರಂದು ನಡೆದ ಅನಂತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಶಿವಾಂಗಿ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಭವ್ಯ ವಿವಾಹ ಸಂಭ್ರಮದ ನಡುವೆ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಬೃಹತ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆಡಂಬರದಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಈ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಅತಿಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಭೋಜನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಕುದುರೆ ಓಟ (ಹಾರ್ಸ್ ರೇಸ್) ಹಾಗೂ ಐಷಾರಾಮಿ ವಾಹನಗಳು ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದ್ದವು.
ಬಿಹಾರದ ಮೊಕಾಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾಗಿರುವ ಅನಂತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ‘ಛೋಟೆ ಸರ್ಕಾರ್’ ಎಂದೇ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪುತ್ರಿಯ ಮದುವೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಲವು ವಿಶೇಷ ಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಇದೀಗ ಚಾಲಕನೊಂದಿಗಿನ ಶಾಸಕರ ಈ ವರ್ತನೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ.
ಅಧಿಕೃತ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ
ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಏನಾಯಿತು, ವಾಹನ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕೋಪಗೊಂಡರೇ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಸಂದರ್ಭವಿತ್ತೇ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಶಾಸಕ ಅನಂತ್ ಸಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಅವರ ಕಡೆಯವರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವರ್ತನೆ ಹಾಗೂ ಕಾರಿನ ಸನ್ರೂಫ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚರ್ಚೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಬಿಹಾರ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಶೈಲಿಯಿಂದಲೇ 'ಛೋಟೆ ಸರ್ಕಾರ್' ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಅನಂತ್ ಸಿಂಗ್, ಈ ಘಟನೆಯ ಹಿಂದಿನ ನಿಖರ ಸಂದರ್ಭ ಏನಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಇನ್ನಷ್ಟೇ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಬೇಕಿದೆ. ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣವೂ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗುವುದರಿಂದ, ಪ್ರಭಾವಿ ನಾಯಕರ ವರ್ತನೆಗಳು ತಕ್ಷಣವೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿಮರ್ಶೆಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತವೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಘಟನೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.