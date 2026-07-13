ಪಾರ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಪಾಗಳಿಗಾಗಿ ಅಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ 27ರ ಯುವಕನೊಬ್ಬ 3 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಸಾಲದ ಸುಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ ರೆಡ್ಡಿಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನೆರವು ಕೋರಿದ್ದಾನೆ. 23,000 ರೂ. ಸಂಬಳವಿರುವ ಆತನಿಗೆ ಇಎಂಐ ಕಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೊಸ ಸಾಲದ ಅರ್ಜಿಗಳೂ ತಿರಸ್ಕೃತಗೊಂಡಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ನೆಟ್ಟಿಗರು, ಸಾಲ ಇತ್ಯರ್ಥದ ಶಾರ್ಟ್‌ಕಟ್ ಬಿಟ್ಟು, ಆರ್ಥಿಕ ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಸಾಲ ತೀರಿಸುವಂತೆ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ತಮ್ಮದೇ ತಪ್ಪುಗಳಿಂದ ಸಾಲದ ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳುವ ಯುವಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ತಾಜಾ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ, 27 ವರ್ಷದ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಪಾರ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಐಷಾರಾಮಿ ಸ್ಪಾಗಳಿಗಾಗಿ ಅಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ, ಕೊನೆಗೆ 3 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಸಾಲದ ಸುಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ನೆರವು ಕೋರಿದ್ದಾನೆ.

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ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮವಾದ ರೆಡ್ಡಿಟ್‌ನಲ್ಲಿ "ನನ್ನ ಮೂರ್ಖತನದಿಂದಾಗಿ ಸಾಲದ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದೆ" ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಆತ, ತನ್ನ ಹಣಕಾಸಿನ ದುಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ತನ್ನ ನಾಲ್ಕು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲಗಳು (Personal Loans) ಮತ್ತು ಮೂರು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳ ಪಾವತಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಶಾಟ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಆತ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.

ಕೇವಲ 23,000 ರೂ. ಆದಾಯ, ತೀರಿಸಲಾಗದ ಸಾಲ! 

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"ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರಾದರೂ ಸೂಕ್ತ ಸಲಹೆ ನೀಡಿ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಚುಕ್ತಾ ಮಾಡಲು ನಾನು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ 3 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ಮತ್ತೊಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿವೆ. ಸದ್ಯ ನನ್ನ ಕೈಸಂಬಳ ಕೇವಲ 23,000 ರೂ. ಇದೆ. ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಗತ್ಯ ವೆಚ್ಚಗಳ ನಂತರ, ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿಗಾಗಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 4,000 ರೂ. ಎತ್ತಿಡಲು ಸಹ ನನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಆತ ಅಸಹಾಯಕತೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ.

ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ತಾನೊಬ್ಬನೇ ದುಡಿಯುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ನ ಶೇ. 80ರಷ್ಟು ಬಾಕಿಯನ್ನು ಇಎಂಐ (EMI) ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದರೂ ಸಹ ಅದನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆತ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಮಿತಿಮೀರಿದ ಸಾಲದ ಬಳಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಆತನ ಸಿಬಿಲ್ (CIBIL) ಸ್ಕೋರ್ ಕೂಡ 770 ರಿಂದ 765 ಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ.

ನೆಟ್ಟಿಗರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗಿತ್ತು?

ಈ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿವೆ. ನೆರೆಹೊರೆಯವರು ಮತ್ತು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಯುವಕನಿಗೆ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ:

  • ಸಾಲ ಇತ್ಯರ್ಥದ (Settlement) ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಸಲಹೆ: ಒಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ಯಾರೂ ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಸಾಲ ನೀಡದಿದ್ದರೆ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ಇಎಂಐ ಪಾವತಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ಸಂಬಳ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಬೇರೆಡೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ. ನಂತರ ಮೂರು ಖಾಸಗಿ ಸಾಲದಾತರು ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಒನ್-ಟೈಮ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಳಿ" ಎಂದು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ದಾರಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
  • ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಮರುಪಾವತಿಯ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸಲಹೆ: ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು ಈ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕುತ್ತಾ, "ಖಂಡಿತಾ ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಿಮಗಿನ್ನೂ ಕೇವಲ 27 ವರ್ಷ, ಈಗಲೇ ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಹಿಸ್ಟರಿಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. 3 ಲಕ್ಷ ರೂ. ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವೇನಲ್ಲ, ಇದು ನಿಮ್ಮ 10 ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳವಷ್ಟೇ. ಹಣಕಾಸಿನ ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಮುಂದಿನ 12 ರಿಂದ 36 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಸಾಲವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೀರಿಸಬಹುದು" ಎಂದು ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ.

ಬಹುತೇಕ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಯುವಕನು ತನ್ನ ತಪ್ಪನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಮುಂದೆಯಾದರೂ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿ, ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಬಜೆಟ್ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಹಂತ-ಹಂತವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಆತನಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.