ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಹಲವು ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರೂ, ಅವುಗಳ ಅಜಾಗರೂಕ ಬಳಕೆಯು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಾಲದ ಕೂಪಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಬಹುದು. ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚು ಮತ್ತು ಅಧಿಕ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು, ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಬಳಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
ಇಂದಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲದವರನ್ನು ನೋಡುವುದೇ ಅಪರೂಪ. ಸುಲಭ ಪಾವತಿ, ರಿವಾರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು, ಇಎಂಐ ಸೌಲಭ್ಯ ಹೀಗೆ ಹಲವು ಅನುಕೂಲಗಳಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಸೌಲಭ್ಯದ ಹಿಂದೆ ಅಡಗಿರುವ ಅಪಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕರಿಗೆ ಅರಿವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೌದು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿತವಾದ ಕತ್ತಿಯಿದ್ದಂತೆ. ಅದನ್ನು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಬಳಸದಿದ್ದರೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಾಲದ ಕೂಪಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಬಹುದು. ಸರಿಯಾದ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದೆ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಸುವುದೇ ಅನೇಕರು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಸಾಲದ ಸುಳಿಗೆ ಸಿಲುಕದಿರಲು ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಹಲವು ಹಣಕಾಸು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ, ಅಂತಹ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದಲ್ಲದೆ, ಬಡ್ಡಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯವಾದರೂ, ಅನೇಕರು ಇದೇ ತಪ್ಪನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ನೀಡುವ 'ಈಗ ಖರೀದಿಸಿ, ನಂತರ ಪಾವತಿಸಿ' ಎಂಬ ಸೌಲಭ್ಯವೇ ಅನೇಕರನ್ನು ಸಾಲದ ಬಲೆಗೆ ಬೀಳಿಸುತ್ತದೆ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಣವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬೆಳೆದು, ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಗೆ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಒದ್ದಾಡುವಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಸಬಾರದು ಎಂಬ ಅರಿವು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
ಭಾರೀ ನಷ್ಟ ತಪ್ಪಿಸಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಕೆಯಿಂದಾಗುವ ನಷ್ಟವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕಾದರೆ, ಮೊದಲು ಅದರ ಬಳಕೆಯ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಖರೀದಿಗೂ ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡುವ ಚಟಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಲೇಬೇಕು. ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಆಗುವ ನಷ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ, ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕ ಅನಾಹುತದಿಂದ ಪಾರಾಗಬಹುದು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಒಂದು ಉಪಯುಕ್ತ ಹಣಕಾಸು ಸಾಧನವೇನೋ ಹೌದು. ಆದರೆ, ಅದನ್ನು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಬಳಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನೇ ಕಸಿದುಕೊಂಡು, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಾಲಗಾರನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನವಿಲ್ಲ.