CIBIL: ಸಿಬಿಲ್ ಸ್ಕೋರ್ 700 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ಸಾಲ ಸಿಗಲ್ಲ , ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಸಾಲ ಪಡೆಯುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲ ನೀಡುವುದು, ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಉದ್ಯೋಗ, ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊನೆಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿಯೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಯವನ್ನು ಮೀರಿದ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಸಾಲ ಜೀವನದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿವೆ
ಸಾಲ ಅನುಮೋದನೆಗೆ CIBIL ಸ್ಕೋರ್ ಮುಖ್ಯ ಮಾನದಂಡವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 750 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ CIBIL ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು ಉತ್ತಮ ಮಟ್ಟವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ 700+ ಸ್ಕೋರ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಾಲವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಸಾಲ ನಿರಾಕರಣೆಗೆ CIBIL ಸ್ಕೋರ್ ಒಂದೇ ಕಾರಣವಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿವೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ CIBIL ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ
CIBIL ನ ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಬ್ಯೂರೋ (ಇಂಡಿಯಾ) ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಇದು ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು CIBIL ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 300-900 ರ ನಡುವೆ ಸ್ಕೋರ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. CIBIL ಜೊತೆಗೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್, ಈಕ್ವಿಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹೈಮಾರ್ಕ್ನಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳು ಸಹ ಇವೆ. ಆದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ CIBIL ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ಇದೆ.
45% ಮೀರಿದರೆ ತಿರಸ್ಕಾರ
ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು CIBIL ಸ್ಕೋರ್ನಷ್ಟೇ DTI ಅನುಪಾತವೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ಒಟ್ಟು ಆದಾಯದ ಎಷ್ಟು ಶೇಕಡ ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಾಸಿಕ ವೇತನ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಮತ್ತು ಸಾಲದ EMI ಗಳು 20 ಸಾವಿರ, ಅಂದರೆ.. DTI = (20,000 / 50,000) × 100 = 40%. ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 35% ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ DTI ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಲ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಅದು 45% ಮೀರಿದರೆ ತಿರಸ್ಕಾರದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು.
ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ
ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಆದಾಯವಿರಬೇಕು. ಅದೇ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 1-2 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಒಟ್ಟು ಕೆಲಸದ ಅನುಭವವನ್ನೂ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೆ ಇಎಂಐ ವಿಳಂಬ ಮತ್ತು ಡೀಫಾಲ್ಟ್ಗಳು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ. ಖಾತೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಇದ್ದರೆ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವುದು ಸುಲಭ.
ಇದೆಲ್ಲಾ ಗಮನದಲ್ಲಿರಲಿ
ಇದಲ್ಲದೆ, ಕೆಲವು NBFCಗಳು ಪದವಿ/ವೃತ್ತಿಪರ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಸಹ ನೋಡುತ್ತವೆ. ಉತ್ತಮ CIBIL ಸ್ಕೋರ್ ಮಾತ್ರ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಕಡಿಮೆ DTI, ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಸಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಮೇಲಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, DTI ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಹಳೆಯ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಂದ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ.