ಲಿಖಿತ ಆಫರ್ ಲೆಟರ್ ಹಾಗೂ 10 ಗಂಟೆಗಳ ಕೆಲಸದ ಅವಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೇಳಿದ ದೆಹಲಿಯ ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದ ಉದ್ಯೋಗದ ಆಫರ್ ಅನ್ನು ಕಂಪನಿಯು ತಕ್ಷಣವೇ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಆಕೆ 'ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ' ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ನೆಪವೊಡ್ಡಿ ಆಫರ್ ಹಿಂಪಡೆದ ಕಂಪನಿಯ ಧೋರಣೆ ರೆಡ್ಡಿಟ್ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವಲಯದ ಕರಾಳ ಮುಖವನ್ನು ಬಯಲು ಮಾಡಿದೆ.
ಆಫರ್ ಲೆಟರ್ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಅವಧಿಯ ವಿವರ ಕೇಳಿದ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯೋಗಿ; ಆಫರ್ ಅನ್ನೇ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ ಕಂಪನಿ!
ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಶೋಷಣೆ ಮತ್ತು 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' (ವಿಷಕಾರಿ) ಕೆಲಸದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆಘಾತಕಾರಿ ಉದಾಹರಣೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರಲ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಬನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯುಳ್ಳ ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯೊಬ್ಬರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ಮುನ್ನ ಲಿಖಿತ ಆಫರ್ ಲೆಟರ್ ಹಾಗೂ ನಿಗದಿಪಡಿತ ಕೆಲಸದ ಅವಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ, ಕಂಪನಿಯು ಆಕೆಗೆ ನೀಡಿದ್ದ ಉದ್ಯೋಗದ ಆಫರ್ ಅನ್ನೇ ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ! ರೆಡ್ಡಿಟ್ (Reddit) ಜಾಲತಾಣದ 'r/IndianWorkplace' ಫೋರಂನಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆಯ ಇಮೇಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಉದ್ಯೋಗದಾತರ ಧೋರಣೆಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಭಾರಿ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂದರ್ಶನದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆಫರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುವವರೆಗಿನ ಕಥೆ!
ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಪತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದ ಅವರ ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಂಪನಿ ನಡೆಸಿದ ಸರಣಿ ಸಂವಹನವನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ:
- ಮೊದಲ ಎಡವಟ್ಟು: ಎಲ್ಲಾ ಸುತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಶನ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಕಂಪನಿಯು ಆಕೆ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಸಂಬಳವನ್ನು ಆಫರ್ ಮಾಡಿತ್ತು. "ಈಗ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಿ, 3 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಸಂಬಳ ಪರಿಷ್ಕರಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಆಮಿಷ ಒಡ್ಡಿದಾಗ ಆಕೆ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರು.
- ಫ್ರೀಲ್ಯಾನ್ಸ್ ನಾಟಕ: ನಂತರ ಕಂಪನಿಯು ಫ್ರೀಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸೇರಲು ಕೇಳಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಆಕೆ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಕೊಟೇಶನ್ ಕಳುಹಿಸಿದಾಗ, ಅದನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ಕೊನೆಗೆ ಆಕೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದ ಸಂಬಳಕ್ಕೆ (ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹55,000) ಫುಲ್-ಟೈಮ್ ಕೆಲಸ ನೀಡಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತು.
- "ಯಾವುದೇ ಆಫರ್ ಲೆಟರ್ ಇಲ್ಲ, ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಬನ್ನಿ!": ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಂಪನಿಯ ಅಸಲಿ ಆಟ ಶುರುವಾಯಿತು. ಫೋನ್ ಕಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಕೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ 'ಆಫರ್ ಲೆಟರ್' ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು. ಜೊತೆಗೆ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ 10 ಗಂಟೆ ಕೆಲಸ (ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 7 ರವರೆಗೆ), ವಾರಕ್ಕೆ 5 ದಿನ ಮತ್ತು ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲೂ (ಶನಿವಾರ) ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಕಠಿಣ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಹೇರಲಾಯಿತು.
ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ವಿವರ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ 'ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ' ಇಲ್ಲ ಎಂದ ಎಚ್ಆರ್!
ಯಾವುದೇ ಲಿಖಿತ ದಾಖಲೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಲು ಇಷ್ಟಪಡದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ, ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆಗಿ ಇಮೇಲ್ ಕಳುಹಿಸಿ, "ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಕೆಲಸದ ಅವಧಿ ಎಷ್ಟು? ಮನೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಮಯ ಇರುತ್ತದೆಯೇ? ಮತ್ತು ಪ್ರೊಬೇಷನ್ ಅವಧಿಯ ನಂತರದ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ವಿವರ ಒಳಗೊಂಡ ಅಧಿಕೃತ ಆಫರ್ ಲೆಟರ್ ನೀಡಿ, ನಾನು ಕೆಲಸ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧನಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದರು.
ಆದರೆ ಈ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಬದಲು, ಕಂಪನಿಯ ಎಚ್ಆರ್ (HR) ಆಘಾತಕಾರಿ ಇಮೇಲ್ ಕಳುಹಿಸಿದೆ. "ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಅಗತ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ 'ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ' (ಹೊಂದಾಣಿಕೆ) ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗದ ಆಫರ್ ಅನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಹಿಂಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಆಫರ್ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿತು.
ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ನೀಡಿದ ಖಡಕ್ ಉತ್ತರ!
ಕಂಪನಿಯ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಮಹಿಳೆ, ಕೊನೆಯ ಇಮೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪಾಠ ಕಲಿಸಿದ್ದಾರೆ: "ನಾನು ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು (Flexibility) ಕೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ವಾರಕ್ಕೆ ಗರಿಷ್ಠ 48 ಗಂಟೆಗಳ ಕೆಲಸದ ನಿಯಮವಿರುವ ಭಾರತದ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು (OSH Code) ಪಾಲಿಸಲು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಆಫರ್ ಲೆಟರ್ ನೀಡದೆ, ನನ್ನ ಹಳೆಯ ಕನ್ಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬರಲು ಹೇಳುವುದು ನಿಮ್ಮ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿತನ" ಎಂದು ಬರೆದು, ಮುಂದಿನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗಾದರೂ ಲಿಖಿತ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮೊದಲೇ ಕೊಡುವಂತೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.