ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಎದುರಾದಾಗ ಕೆಲವರು ಅಲ್ಲಿಗೇ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವರು ಅದನ್ನೇ ಗೆಲುವಿನ ಮೆಟ್ಟಿಲನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಪ್ರೇರಣಾದಾಯಕ ಕಥೆ ಭಾರತೀಯ ಉದ್ಯಮಿ ಪಿಸಿ ಮುಸ್ತಫಾ ಅವರದ್ದು.
ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಎದುರಾದಾಗ ಕೆಲವರು ಅಲ್ಲಿಗೇ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವರು ಅದನ್ನೇ ಗೆಲುವಿನ ಮೆಟ್ಟಿಲನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಪ್ರೇರಣಾದಾಯಕ ಕಥೆ ಭಾರತೀಯ ಉದ್ಯಮಿ ಪಿಸಿ ಮುಸ್ತಫಾ ಅವರದ್ದು. 6ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದ ಅವರು, ಕೇವಲ 10ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಲದಿಂದ ಮುಂದೆ ಬೆಳೆದು, ಇಂದು ಸುಮಾರು ₹4,450 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ID Fresh Food ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
6ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದ ಬಾಲಕ
ಪಿಸಿ ಮುಸ್ತಫಾ ಅವರ ಬಾಲ್ಯ ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. 6ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಕುಟುಂಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಯಿತು. ಕೇವಲ 10ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸಿದ ಮುಸ್ತಫಾ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಾದರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ರಮ ಎರಡೂ ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡರು. ತಮ್ಮ ಆರಂಭಿಕ ವೈಫಲ್ಯವನ್ನು ಜೀವನದ ಅಂತ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸದೆ, ಅದನ್ನು ಹೊಸ ಪ್ರಯಾಣದ ಆರಂಭವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.
ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕನ ಮಗನಿಂದ ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮಿಯವರೆಗೆ
ಮುಸ್ತಫಾ ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕುಟುಂಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದವರು. ಅವರ ತಂದೆ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಂತಹ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದ ಅವರು ಮುಂದೆ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದು ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದರು. ಮುಸ್ತಫಾ ಅವರು NIT ಕ್ಯಾಲಿಕಟ್ನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದ ಬಳಿಕ IIM ಬೆಂಗಳೂರುನಲ್ಲಿಯೂ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರು. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ 6ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಮುಂದೆ ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ IIMನಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವರ ಜೀವನದ ದೊಡ್ಡ ತಿರುವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
₹50 ಸಾವಿರದಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಉದ್ಯಮ
2005ರಲ್ಲಿ ಪಿಸಿ ಮುಸ್ತಫಾ ತಮ್ಮ ನಾಲ್ವರು ಕಜಿನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ID Fresh Food ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹50,000 ಬಂಡವಾಳದೊಂದಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮ ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೇವಲ 20 ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ 10 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಇಡ್ಲಿ-ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟು ಪೂರೈಸುವ ಮೂಲಕ ವ್ಯವಹಾರ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗ್ರೈಂಡರ್ಗಳು, ಒಂದು ಮಿಕ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಸೀಲಿಂಗ್ ಯಂತ್ರದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಉತ್ಪಾದನೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
ಇಡ್ಲಿ-ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾದ ID Fresh Food, ನಂತರ ಗ್ರಾಹಕರ ವಿಶ್ವಾಸ ಗಳಿಸಿತು. ತಾಜಾ ಇಡ್ಲಿ-ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟು, ವಡೆ ಹಿಟ್ಟು, ಪರೋಟಾ, ಚಪಾತಿ, ಪನೀರ್ ಮತ್ತು ಇತರ ರೆಡಿ-ಟು-ಕುಕ್ ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೂಲಕ ಕಂಪನಿ ತನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿತು. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಭಾರತೀಯ ಆಹಾರವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಮಾದರಿ ಕಂಪನಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಯಿತು.
₹4,000 ಕೋಟಿಗೂ ಮೀರಿದ ಕಂಪನಿ
ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಆರಂಭವಾದ ಈ ಉದ್ಯಮ ಇಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ID Fresh Food ಕಂಪನಿಯ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು ₹4,450 ಕೋಟಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ₹50 ಸಾವಿರ ಬಂಡವಾಳದೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭವಾದ ಉದ್ಯಮವು ಇಂದು ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಕಂಪನಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರುವುದು ಪಿಸಿ ಮುಸ್ತಫಾ ಅವರ ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಯ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ಸೋಲಿನಿಂದ ಯಶಸ್ಸಿನವರೆಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಪಯಣ
ಪಿಸಿ ಮುಸ್ತಫಾ ಅವರ ಜೀವನ ಕಥೆ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ಉದ್ಯಮಿಯ ಯಶೋಗಾಥೆಯಲ್ಲ. 6ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದ ಬಾಲಕ, 10ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇಳಿದ ಹುಡುಗ, ನಂತರ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದು ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಕಂಪನಿ ಕಟ್ಟಿದ ಉದ್ಯಮಿ ಎಂಬ ಅವರ ಪಯಣ ಅನೇಕರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಸೋತಿದ್ದರೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸೋಲಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ. ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಅದನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಪರಿಶ್ರಮಪಟ್ಟರೆ ಯಾವುದೇ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಪಿಸಿ ಮುಸ್ತಫಾ ಅವರ ಕಥೆ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಇಂದು ID Fresh Food ಹೆಸರಿನ ಹಿಂದೆ ನಿಂತಿರುವ ಪಿಸಿ ಮುಸ್ತಫಾ ಅವರ ಈ ಯಶೋಗಾಥೆ, ಸಣ್ಣ ಆರಂಭವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಕಡಿಮೆ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಬಾರದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.