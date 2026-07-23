ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಎನ್ಆರ್ಐ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಅಲ್ಲಿನ ಸೂಪರ್ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯ ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 20 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸಿಗುವ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 400 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದ್ದು, ಆಮದು, ಸಾಗಣೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕ ವೆಚ್ಚಗಳೇ ಈ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ.
ಭಾರತೀಯರ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ (Green Chilli) ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಅಡುಗೆ ಪೂರ್ಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಾಂಬಾರ್, ಪಲ್ಯ, ಚಟ್ನಿ, ಬಿರಿಯಾನಿ ಹೀಗೆ ಏನೇ ಮಾಡಿದರೂ ಖಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಇರಲೇಬೇಕು. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದರ ಬೆಲೆ ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 20 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೆ ಆಗುವಷ್ಟು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇದೇ ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ (America/USA) ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಜೇಬಿಗೆ ಕತ್ತರಿ ಬೀಳೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಸದ್ಯ, ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಎನ್ಆರ್ಐ (NRI) ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಅಲ್ಲಿನ ತರಕಾರಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಮಾಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವೈರಲ್ (Viral Video) ಆಗಿದೆ.
ಬೆಲೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ತಲೆ ತಿರುಗುತ್ತೆ!
ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಆ ಮಹಿಳೆ ಅಮೆರಿಕದ ಸೂಪರ್ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ (US Supermarket) 114 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಮೆರಾಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಣ್ಣ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 12 ರಿಂದ 13 ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಇವೆ. ಆದರೆ, ಅದರ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಗೆ (Indian Rupees) ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸುಮಾರು 400 ರೂ. ಆಗುತ್ತದೆ! ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ, ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಿಲೋ ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೆಲೆ (1 Kg Price) ಬರೋಬ್ಬರಿ 3,500 ರೂ. ದಾಟುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 400 ರೂ. ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಡೀ ವಾರಕ್ಕೆ ಸಾಕಾಗುವಷ್ಟು ಚೀಲ ತುಂಬ ತರಕಾರಿ (Bag of Vegetables) ತರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾ ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು (Netizens) ಅಚ್ಚರಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ದುಬಾರಿ?
ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ದಿನಸಿ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿರಲು ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ನಾವು ಬಳಸುವ ದೇಶಿ ತಳಿಯ ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಬೆಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಇವುಗಳನ್ನು ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಅಥವಾ ಏಷ್ಯಾದ ದೇಶಗಳಿಂದ ಆಮದು (Imported) ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಗಣೆ ವೆಚ್ಚ (Transportation), ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್, ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ (Cold Storage) ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕ ಕಾರ್ಮಿಕ ಶುಲ್ಕಗಳಿಂದಾಗಿ (Labor Cost) ಇವುಗಳ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತದೆ.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿನ ಜನರ ಆದಾಯ, ಜೀವನ ವೆಚ್ಚ (Cost of Living) ಮತ್ತು ಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ (Purchasing Power) ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಡಾಲರ್ಗಳನ್ನು (US Dollars) ನೇರವಾಗಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದಾಗ (Currency Conversion) ನಮಗೆ ಆ ಬೆಲೆಗಳು ತುಂಬಾ ದುಬಾರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಏನೇ ಆಗಲಿ, ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ತರಕಾರಿಗಳ ನೈಜ ಮೌಲ್ಯ ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿದೆ.