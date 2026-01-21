2 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಶೌಚಾಲಯ ಲಾಕ್: ರೈಲ್ವೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟ ಯುವಕ-ಯುವತಿ
ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಹೊಸ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು
ಸುಮಾರು ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ರೈಲಿನ ಸ್ನಾನಗೃಹದಲ್ಲಿ ಯುವಕ ಮತ್ತು ಯುವತಿ ಕುಳಿತಿದ್ದರಿಂದ ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಯ್ತು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಬೇಗ ವೈರಲ್ ಆದ ಈ ಘಟನೆಯು ರೈಲ್ವೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
ಆಘಾತಕಾರಿಯಾಗಿತ್ತು ಯುವತಿ ವರ್ತನೆ ಮತ್ತು ಹೇಳಿಕೆ
ಯುವಕ ಮತ್ತು ಯುವತಿ ರೈಲಿನ ಶೌಚಾಲಯವನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಕೋಣೆಯಂತೆ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇತರ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಕಾಯಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದಾಗ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರೂ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಾಗ ಯುವತಿಯ ವರ್ತನೆ ಮತ್ತು ಹೇಳಿಕೆ ಆಘಾತಕಾರಿಯಾಗಿತ್ತು.
ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದಾಗ ವಿಚಲಿತಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಯುವತಿ
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಯುವಕ ಮತ್ತು ಯುವತಿ ರೈಲಿನ ಸ್ನಾನಗೃಹದೊಳಗೆ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸುಮಾರು ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಯಾವುದೇ ಆತಂಕವಿಲ್ಲದೆ ಕಾಲ ಕಳೆದರು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯದ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದ ಅನೇಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಅನೇಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು. ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುವಲ್ಲಿನ ದೀರ್ಘ ವಿಳಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಗದ್ದಲ ಎಬ್ಬಿಸಿದಾಗ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ರೈಲ್ವೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಾಯಿತು. ಯುವಕ ಮತ್ತು ಯುವತಿ ಕೊನೆಗೂ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದಾಗ ಯುವತಿ ವಿಚಲಿತಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.
"ಇದು ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ನನಗೇನು?"
"ಇದು ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ನನಗೇನು?"

ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಆ ಹುಡುಗಿ "ನಾನು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಬಹುದು, ಅದು ನನ್ನ ಆಸೆ" ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಜನರು ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ಹುಡುಗಿ "ಇದು ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ನನಗೇನು?" ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾಳೆ.
ಬಳಕೆದಾರರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಈ ಘಟನೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಖಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿವೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ಇದನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಹಕ್ಕುಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅಪರಾಧಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ "ಅವರು ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡಬಾರದಿತ್ತು. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಪ್ಪು. ಅವರು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ, ಹಲವು ಆಯ್ಕೆಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು", "ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು", "ಇದು ರೈಲು ಸ್ನಾನಗೃಹ, ಹೋಟೆಲ್ ಕೋಣೆ ಅಲ್ಲ. ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ನಾವು ಇತರರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಬಳಕೆದಾರರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.