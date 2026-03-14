ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆದ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ವಿಡಿಯೋವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಆದರ್ಶ್ ಎಂಬ ಯುವಕ ತನ್ನ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ಮಾಲ್ನ ದೊಡ್ಡ ಜಾಹೀರಾತು ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮಗನ ಫೋಟೋವನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುದ ನೀಡುವ ಎಷ್ಟೋ ವಿಡಿಯೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಈಗ ಅಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್ವೊಂದರ ದೊಡ್ಡ ಜಾಹೀರಾತು ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮಗನ ಫೋಟೋ ನೋಡಿದ ತಂದೆ-ತಾಯಿಯೊಬ್ಬರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿದೆ. ಆದರ್ಶ್ ಎಂಬ ಯುವಕ, ತನ್ನ ಪೋಷಕರು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದಿಂದ ತನ್ನ ಪೋಸ್ಟರ್ ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪೋಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಮಗನ ಫೋಟೋ ನೋಡಿದ ಪೋಷಕರು
ಆದರ್ಶ್ ತನ್ನ ಪೋಷಕರ ಜೊತೆ ಮಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಅವರನ್ನು ತನ್ನ ಫೋಟೋ ಇರುವ ಪೋಸ್ಟರ್ ಮುಂದೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಮೊದಲು ಒಮ್ಮೆ ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಂಡರೂ, ಪೋಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿರುವುದು ತಮ್ಮ ಮಗನೇ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಇಬ್ಬರ ಮುಖದಲ್ಲೂ ಅರಳಿದ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಹೆಮ್ಮೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಮನಗೆದ್ದಿದೆ. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಪೋಷಕರು ಆ ಪೋಸ್ಟರ್ನ್ನೇ ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ನೋಡುತ್ತಾ ನಿಂತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.
'ಕನಸು ನನಸಾದ ಕ್ಷಣ. ಬೇರೆ ಯಾರಿಗಿಂತಲೂ ಮುಂಚೆ ನನ್ನನ್ನು ನಂಬಿದವರು ಇವರು. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಒಂದು ಪೋಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಬೇರೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಮೂಲ್ಯವಾದದ್ದು' ಎಂದು ಆದರ್ಶ್ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಶನ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಇಬ್ಬರೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಮತ್ತು ಖುಷಿಯಿಂದ ಮಗನ ಪೋಸ್ಟರ್ ನೋಡುವುದು, ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಂಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ಬೇಡ; ಮೊನಾಲಿಸಾ ಗಂಡ ಫರ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ 'ಲವ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್' ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್!
20 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ವ್ಯೂವ್ ಪಡೆದ ವಿಡಿಯೋ
ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಆದ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ 20 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಈ ವಿಡಿಯೋ ಪೋಷಕರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಅವರು ಮಾಡುವ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಹಲವರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಇದೇ ನಿಜವಾದ ಯಶಸ್ಸು. ಮಕ್ಕಳು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಪೋಷಕರು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಂತೋಷ ಬೇರೊಂದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಒಬ್ಬರು ಬರೆದರೆ, 'ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿನ ಹೊಳಪೇ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹಿಂದೂ ಮದ್ವೆಯಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ: ಉಸಿರಾಡಲು ಬಿಡದೇ ವರನಿಗೆ ಲೊಚ ಲೊಚ ಅಂತ ಪಪ್ಪಿ ಕೊಟ್ಟ ವಧು !