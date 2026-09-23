ಐಐಟಿ ಬಾಂಬೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಾಹಿಲ್ ವಾಕೋಡೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೊಠಡಿಯ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಿವೆ. ಪರೀಕ್ಷೆ ವೇಳೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಸಿದ್ದನ್ನು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಹಿಡಿದಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ವಾಗ್ವಾದವಿಲ್ಲದೆ ಸಾಹಿಲ್ ಹೊರನಡೆದಿರುವುದು ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿದೆ. ಕುಟುಂಬವು ಜಾತಿ ತಾರತಮ್ಯದ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದು, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಮುಂಬೈ; ದೇಶದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಐಐಟಿ ಬಾಂಬೆಯ (IIT Bombay) ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಾಹಿಲ್ ವಾಕೋಡೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಭಾಂಗಣದ ಸಿಸಿಟಿವಿ (CCTV) ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಕೊಂಡಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು, ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವೇಳೆ ನಡೆದ ಘಟನಾವಳಿಗಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಈಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಸಿಸಿಟಿವಿ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಗಿಯಲು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಿದ್ದಾಗ (ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:30 ರಿಂದ 12:45 ರ ನಡುವೆ) ಈ ದೃಶ್ಯಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಮುಂಭಾಗದ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಸಾಹಿಲ್, ತನ್ನ ಬಲ ತೊಡೆಯ ಕೆಳಗೆ ಬಟನ್ ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ನೋಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ್ ಡೂಲಾ, ಸಾಹಿಲ್ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಸಾಧನವನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವಂತೆ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಸಾಹಿಲ್ ಆಸನದಿಂದ ಎದ್ದು, ತನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಗೆ ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ನಂತರ ತನ್ನ ನೋಟ್ಬುಕ್, ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೊಠಡಿಯಿಂದ ಹೊರನಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಡೂಲಾ ಕೂಡ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಹೊರಹೋಗುವುದು ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿದೆ.
ಯಾವುದೇ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆದಿಲ್ಲ!
ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೆಂದರೆ, ಪರೀಕ್ಷಾ ಹಾಲ್ನೊಳಗೆ ಸಾಹಿಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಗಲಾಟೆ, ವಾಗ್ವಾದ ಅಥವಾ ಹೊಡೆದಾಟ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಇತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಂದಿನಂತೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಗದ್ದಲವಿಲ್ಲದೆ ಸಾಹಿಲ್ ಕೊಠಡಿಯಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವೇಳೆ ಸಾಹಿಲ್ ಬಳಿ ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು ಎಂಬ ಪೊಲೀಸರ ಆರಂಭಿಕ ವರದಿಗೆ ಈ ದೃಶ್ಯಗಳು ಪುಷ್ಟಿ ನೀಡುತ್ತವೆಯಾದರೂ, ಸಾವಿಗೆ ಇದೊಂದೇ ಕಾರಣವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಸಿಟಿವಿ ಟೈಮ್ಲೈನ್ ಪ್ರಕಾರ, ರಾತ್ರಿ 1:25 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸಾಹಿಲ್ ತನ್ನ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಕೋಣೆಯ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಆ ನಂತರ ಅವನು ಹೊರಬರಲೇ ಇಲ್ಲ. ತರುವಾಯ ಅವನ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.
ಜಾತಿ ತಾರತಮ್ಯದ ಆರೋಪ ಮತ್ತು ಎಫ್ಐಆರ್!
ಘಟನೆಯ ನಂತರ ಸಾಹಿಲ್ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಡೂಲಾ ವಿರುದ್ಧ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಸಾಹಿಲ್ ಜಾತಿ ತಾರತಮ್ಯ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಎಂದು ಅವರ ತಂದೆ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಂದೆಯ ದೂರಿನನ್ವಯ ಮುಂಬೈ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಡೂಲಾ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯ ಸಂಹಿತೆಯ (ಬಿಎನ್ಎಸ್) ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ನೀಡಿದ ವಿಭಾಗ ಹಾಗೂ ಎಸ್ಸಿ/ಎಸ್ಟಿ (ದೌರ್ಜನ್ಯ ತಡೆ) ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಐಐಟಿ ಬಾಂಬೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಹಾಗೂ ಕ್ರಮ!
ಜಾತಿ ತಾರತಮ್ಯದ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಐಐಟಿ ಬಾಂಬೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ. ಸಾಹಿಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಸ್ಸಿ/ಎಸ್ಟಿ ಕೋಶಕ್ಕಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಲಿಖಿತ ದೂರು ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮತ್ತು ಘಟನೆಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ತನಿಖೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಡೂಲಾ ಅವರನ್ನು ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಡೀನ್ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ವಜಾಗೊಳಿಸಿ, ರಜೆಯ ಮೇಲೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯು ತನ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಯಾಚಿಸಿದ್ದು, ತನಿಖೆ ಮುಗಿಯುವ ಮುನ್ನ ಯಾವುದೇ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ಮಾಜಿ ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ!
ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಕುರಿತು ನ್ಯೂಸ್ 18 ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ ಮುಕುಲ್ ರೋಹಟಗಿ, "ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಎಸಗುವಾಗ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತನ್ನ ತಪ್ಪನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಫೋನ್ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಕೇವಲ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ಮೇಲೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆಯ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಿರುವುದು ಆಘಾತಕಾರಿ ಮತ್ತು ಅಸಂಬದ್ಧ" ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪೊಲೀಸರು ಪರೀಕ್ಷಾ ಹಾಲ್, ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಲಾಬಿ ಹಾಗೂ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು, ಘಟನೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊರತರಲು ತನಿಖೆಯನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.