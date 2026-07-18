ಯಾವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ 3D ಅನಿಮೇಷನ್ ಮತ್ತು ಬಿಟೆಕ್ ಓದಬೇಕೆಂದು ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದನೋ, ಹಣದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಇಂದು ಅದೇ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಯುವಕನ ಕಥೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗಳ ಜ್ಞಾನವಿದ್ದರೂ ವಿಧಿಯ ಆಟಕ್ಕೆ ಗಾರ್ಡ್ ಆಗಿರುವ ಯುವಕನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ಆತನ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಲು ಸಾವಿರಾರು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಚಂಡೀಗಢ: ಬಡತನ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಮನುಷ್ಯನ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೊಸಕಿ ಹಾಕುತ್ತವೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಭಾವುಕ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಯಾವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ಕಲಿಯಬೇಕೆಂದು ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಆಶಿಸಿದ್ದನೋ, ವಿಧಿಯ ಆಟದಿಂದಾಗಿ ಇಂದು ಅದೇ ಕಾಲೇಜಿನ ಗೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಾಗಿದೆ. ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಕಥೆಯುಳ್ಳ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕಣ್ಣಾಲಿಗಳನ್ನು ಒದ್ದೆಯಾಗಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಕನಸು ನುಚ್ಚುನೂರಾದ ಕಥೆ:
ಸಾಹಿಲ್ ಎಂಬ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ "ಯಾವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಓದಲು ಬಂದಿದ್ದನೋ, ಇಂದು ಅಲ್ಲೇ ಗಾರ್ಡ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ" ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಈ ಯುವ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ತನ್ನ ನೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, "ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದೇ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಿಟೆಕ್ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯಲು ಬಂದಿದ್ದೆ. 3D ಅನಿಮೇಷನ್ ಮತ್ತು ಗೇಮ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಎಸ್ಸಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದು ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಆಸೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ದಿನ ಕಳೆದಂತೆ ಕುಟುಂಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತೀವ್ರ ಹದಗೆಟ್ಟಿತು. ಹಣದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ನನ್ನ ಓದು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತುಹೋಯಿತು. ಇಂದು ನಾನು ಗಾರ್ಡ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ಕೊಂಡಾಗ ತುಂಬಾ ಬೇಸರವಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ.
ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಸಲಾಮ್:
ಕೇವಲ ಗಾರ್ಡ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಈ ಯುವಕನಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಜ್ಞಾನ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ತನಗೆ 3D ವಿನ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ಜ್ಞಾನವಿದ್ದು, ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗಳಾದ 3D ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್, ಸಿನಿಮಾ 4D ಮತ್ತು ZBrush ನಂತಹ ಕಠಿಣ ಟೂಲ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಲ್ಲೆ ಎಂದು ಆತ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಕಾಲೇಜಿನ ಕಾನೂನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಆತನ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, "ನಿನ್ನ ಕನಸನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಬಿಡಬೇಡ, ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯವೋ ಹಾಗೆ ಮುಂದುವರಿಸು" ಎಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರಂತೆ. "ನನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಅದೃಷ್ಟ ಸಾಥ್ ನೀಡಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಆತ ಭಾವುಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ.
ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ಚಾಚಿದ ನೆಟ್ಟಿಗರು:
ಈ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಯುವಕನಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ನೀನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದೀಯಾ, ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಿನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಿರಲಿ, ಕಾಲ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಗುಣಪಡಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅನೇಕರು ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಆತನಿಗೆ ಅನಿಮೇಷನ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡಿಸಲು ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, "ಈತನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಯಾವುದೇ ಮಾರ್ಗವಿದೆಯೇ?" ಎಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.