ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕರಿಗೆ ಸ್ನಾನ ಮುಗಿಸಿ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಅಥವಾ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನೆನೆದು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಓಪನ್ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಗೀಸರ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸವಿರುತ್ತದೆ. "ನನಗೇನೂ ಆಗಲ್ಲಪ್ಪಾ" ಎನ್ನುವ ಅತಿಯಾದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಕರೆಂಟ್ ಲವ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ!
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಬಳಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಇರಲಿ ಎಚ್ಚರ!
Rainy Season Tips: ವರುಣ ದೇವನ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಮಣ್ಣಿನ ಘಮ, ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಕಾಫಿ, ಕಿಟಕಿಯ ಪಕ್ಕ ಕುಳಿತು ಮಳೆ ನೋಡುವುದೇ ಒಂದು ಸುಂದರ ಅನುಭವ. ಆದರೆ, ಇದೇ ಮಳೆಗಾಲ ನಮಗೆ ಅರಿಯದಂತೆ ಒಂದು ‘ಶಾಕಿಂಗ್’ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೂ ಹೊತ್ತು ತರುತ್ತದೆ! ಹೌದು, ನಾವು ಹೊರಗಿನ ಪ್ರವಾಹ, ಕೆಸರು ಎಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೇ ‘ಕರೆಂಟ್’ ಎಂಬ ಮಾಯಾವಿ ಹೊಂಚು ಹಾಕಿ ಕುಳಿತಿರುತ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಬೆಡ್ ವರೆಗೆ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ದೂರಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಬಹುದು! ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಹಾಗೂ ಆತ್ಮೀಯರಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ದೂರ ಮಾಡಬಹುದು!
ಗೋಡೆಗಳಿಗೂ ಜೀವ ಬಂದಿದೆಯೇ?
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಗೋಡೆಗಳು ತೇವಾಂಶದಿಂದ ಒದ್ದೆಯಾಗುವುದು ಸಹಜ. ಆದರೆ ನೆನಪಿಡಿ, ನೀರು ವಿದ್ಯುತ್ನ ಪರಮ ಮಿತ್ರ! ಗೋಡೆಯ ಒಳಗಿರುವ ವೈರಿಂಗ್ ಏನಾದರೂ ಹಳೆಯದಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಣ್ಣ ಬಿರುಕು ಕಂಡಿದ್ದರೆ, ಇಡೀ ಗೋಡೆಯೇ ಒಂದು ‘ಲೈವ್ ವೈರ್’ ಆಗಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಅಚಾನಕ್ಕಾಗಿ ಗೋಡೆ ಮುಟ್ಟಿದಾಗ ‘ಝಂ’ ಎಂದು ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದರೆ, ಅದು ಗೋಡೆಯ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಮೃತ್ಯುವಿನ ಕರೆ ಎಂಬುದು ನೆನಪಿರಲಿ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಗೋಡೆಗೆ ಒರಗಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಲವ್ ಮಾಡುವ ಸಾಹಸವಂತೂ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ!
ಒದ್ದೆ ಕೈಗಳಿಂದ ‘ಬಟನ್’ ಒತ್ತುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಡಿ!
ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕರಿಗೆ ಸ್ನಾನ ಮುಗಿಸಿ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಅಥವಾ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನೆನೆದು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಓಪನ್ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಗೀಸರ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸವಿರುತ್ತದೆ. "ನನಗೇನೂ ಆಗಲ್ಲಪ್ಪಾ" ಎನ್ನುವ ಅತಿಯಾದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಒದ್ದೆಯಾದ ಚರ್ಮದ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ನೀವು ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮುಟ್ಟುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಣಗಿವೆಯೇ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ, ಆ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಿಮಗೆ ಆ ದಿನದ ಕೊನೆಯ ‘ಟಚ್’ ಆಗಬಹುದು!
ಅರ್ಥಿಂಗ್: ಮನೆಯ ‘ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್’ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀರಾ?
ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ದುಬಾರಿ ಟಿವಿ, ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇದ್ದರೂ, ‘ಅರ್ಥಿಂಗ್’ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಬಾಂಬ್ಗಳೇ. ಮಳೆಗಾಲ ಶುರುವಾಗುವ ಮೊದಲೇ ಒಬ್ಬ ನುರಿತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಕರೆಸಿ, ಮನೆಯ ಅರ್ಥಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ಮಣ್ಣಿನ ಪಾಲಾಗಿಸುವ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೆಟ್ಟು ಹೋದರೆ, ಆ ವಿದ್ಯುತ್ ನೇರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನದನ್ನು ಹೇಳಲು ಅಸಾಧ್ಯ..
ಸೇಫ್ಟಿ ಟಿಪ್ಸ್: ಮಳೆಗಾಲದ ‘ಲೈಫ್ ಹ್ಯಾಕ್ಸ್’
ಚಪ್ಪಲಿ ಮರೆಯಬೇಡಿ: ಮನೆಯೊಳಗಿದ್ದರೂ ರಬ್ಬರ್ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ಅಥವಾ ಚಪ್ಪಲಿ ಧರಿಸುವುದು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸುರಕ್ಷಿತ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ಮತ್ತು ನೆಲದ ನಡುವೆ ‘ಇನ್ಸುಲೇಟರ್’ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಜೈ ಅನ್ನಿ: ಐಎಸ್ಐ (ISI) ಮುದ್ರೆ ಇಲ್ಲದ ಅಗ್ಗದ ವೈರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವಿಚ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಪ್ರಾಣದ ಜೊತೆ ಚೆಲ್ಲಾಟವಾಡಬೇಡಿ.
ನೀರಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಬೇಡ: ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಅಥವಾ ಗೀಸರ್ ಇರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ವಿಚ್ ಹಾಕುವಾಗ ಕೈಗವಸು ಬಳಸಿದರೆ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮ.
ಪ್ಲಗ್ ಎಳೆಯುವಾಗ ಎಚ್ಚರ: ವೈರ್ ಹಿಡಿದು ಜೋರಾಗಿ ಎಳೆಯುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಬಿಡಿ. ಪ್ಲಗ್ನ ತುದಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದೇ ಸಾಕೆಟ್ನಿಂದ ಹೊರತೆಗೆಯಿರಿ.
ಕೊನೆಯ ಮಾತು:
ಮಳೆಗಾಲ ಸುಂದರವಾಗಿರಲಿ, ಭಯಾನಕವಾಗಿ ಬೇಡ. ಸಣ್ಣ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಕಂಡರೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರೆ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಕವರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಜಾಗರೂಕತೆಯೇ ಜೀವರಕ್ಷೆ. ಈ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿ, ‘ಶಾಕ್’ ಮುಕ್ತವಾಗಿರಿ!