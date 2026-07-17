ದೆಹಲಿಯ ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ ಮಾತ್ರ ತಾನು ಗಳಿಸುವ ಅಲ್ಪ ಹಣದಲ್ಲೇ ಪ್ರತಿದಿನ 500 ರೂ.,ಗಳನ್ನು ಬಡವರಿಗಾಗಿ ಎತ್ತಿಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಇದು ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ದಯಾಮಯಿ ಯುವಕನ ಉದಾರ ಗುಣದಂತೆ ಕಂಡರೂ, ಇದರ ಹಿಂದಿರುವ ಅಸಲಿ ಸತ್ಯವೇ ಬೇರೆ ಇದೆ.
ದಿನವಿಡೀ ಬಿಸಿಲು, ಮಳೆ ಎನ್ನದೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿದರೆ ಆತನ ಕೈ ಸೇರುವುದು ಕೇವಲ 1200 ರೂಪಾಯಿ. ಇಂದಿನ ದುಬಾರಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಹಣ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ದೈನಂದಿನ ಖರ್ಚಿಗೂ ಸಾಲುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ದೆಹಲಿಯ ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ ಮಾತ್ರ ತಾನು ಗಳಿಸುವ ಅಲ್ಪ ಹಣದಲ್ಲೇ ಪ್ರತಿದಿನ 500 ರೂ.,ಗಳನ್ನು ಬಡವರಿಗಾಗಿ ಎತ್ತಿಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಇದು ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ದಯಾಮಯಿ ಯುವಕನ ಉದಾರ ಗುಣದಂತೆ ಕಂಡರೂ, ಇದರ ಹಿಂದಿರುವ ಅಸಲಿ ಸತ್ಯವೇ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಈತ ಕೇವಲ ಪುಣ್ಯ ಸಂಪಾದನೆಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿದಿನ ಕತ್ತಲಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಆತ ನಡೆಸುವ ಈ ರಹಸ್ಯ ದಾನದ ಹಿಂದೆ ಯಾರೂ ಊಹಿಸದ ಒಂದು ಕಣ್ಣೀರಿನ ಕಥೆಯಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಆತನ ಜೀವನವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿದ ಒಂದು ಶಾಕಿಂಗ್ ಘಟನೆಯಿದೆ! ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಈ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ ಪ್ರತಿದಿನ 500 ರೂಪಾಯಿ ಹಂಚುವುದರ ಹಿಂದಿರುವ ಆ ನಿಜವಾದ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಾಲಿಗಳು ಒದ್ದೆಯಾಗುವುದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ.
ನಿಜವಾದ ಉದ್ದೇಶವಾದರೂ ಏನು?
ಈ ಧ್ಯೇಯಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ದಿವಂಗತ ತಂದೆಯೇ ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣ ಎಂದು ಆಕಾಶ್ ಸರೋಜ್ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ, ಯಾವುದೇ ಹಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಹಾರವಿಲ್ಲದೆ ಮಲಗಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಅವರಿಗೆ, ಈ ಕೆಲಸವು ಕೇವಲ ಪ್ರದರ್ಶನವಲ್ಲ, ಆದರೆ ದೈನಂದಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ, ಅವರ ಕಾರ್ಯನಿರತ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಅವರು ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ತಲುಪಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗಳಿಸಿದ 1200 ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ 500 ರೂ.ಗಳ ದಾನ!
ಆಕಾಶ್ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರು ವಿತರಣಾ ಕೆಲಸದ ಮೂಲಕ ದಿನಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ 1,200 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು 500 ರೂಪಾಯಿಗಳು ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ತಲುಪಿಸಲು ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಅವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಹಾರ ಅಭಿಯಾನವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಯಂ ನಿಧಿಯಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಮತ್ತು ಜನರ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಅದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರರ್ಥ ಸೇವೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೆಚ್ಚ ಅವರ ಸ್ವಂತ ಗಳಿಕೆಯಿಂದ ಭರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರತಿದಿನ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಸೇವೆಯ ನಡುವೆ ಸಮತೋಲನ!
ವಿತರಣಾ ರೈಡರ್ ಕೆಲಸವು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಆಕಾಶ್ ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ಸಮಯ, ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸುಲಭವಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗುವನ್ನು ನೋಡುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಆಯಾಸ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು, ಅವರು ತಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯ, ಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಯವನ್ನು ಸಹ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೂ, ಅವರು ಅದನ್ನು ಹೊರೆಯಲ್ಲ, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಳಗಿನ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ.
ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ತಲುಪಿಸುವ ಆಕಾಶ!
ಆಕಾಶ್ ಸರೋಜ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪಿತಾಂಪುರ, ರೋಹಿಣಿ, ಜಹಾಂಗೀರ್ಪುರಿ ಮತ್ತು ಜಿಟಿಬಿ ನಗರದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನವರಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ತಲುಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಅಥವಾ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಮಲಗಲು ಹೋಗುವವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು. ತಮ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಮರಣೀಯ ಅನುಭವವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಗೇಟ್ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಬಳಿ ನಿರಾಶ್ರಿತರಿಗೆ ತಾಜಾ ಆಹಾರವನ್ನು ಬಡಿಸುವುದು ಅವರ ಅತ್ಯಂತ ತೃಪ್ತಿಕರ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನೇರ ಸಂದೇಶ!
ಆಕಾಶ್ ಸರೋಜ್ ನಿಜವಾದ ಯಶಸ್ಸು ಹಣ ಗಳಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸುವುದರಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಸಂದೇಶ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ: ಯಾವುದೇ ಸಹಾಯವು ತುಂಬಾ ಸಣ್ಣದಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಹ, ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರೆ, ಅನೇಕರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರಬಹುದು.