Giant anaconda video: ನದಿಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ, ನದಿ ದಂಡೆಯ ದಟ್ಟ ಪೊದೆಯಿಂದ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಸದ್ದು ಕೇಳಿಸಿತು. ಯಾವುದೋ ಪ್ರಾಣಿ ಇರಬಹುದೆಂದು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ದೋಣಿಯನ್ನು ಹತ್ತಿರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದ ಅವರಿಗೆ ಕಂಡ ಆ ದೃಶ್ಯ, ಅವರ ಜೀವವನ್ನೇ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿತು!
ನದಿಯಲ್ಲಿ ಎಂದಿನಂತೆ ದೋಣಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಮೀನುಗಾರರ ಗುಂಪಿಗೆ ಎದುರಾದ ಆ ಒಂದು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ದೃಶ್ಯ, ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲೇ ಮರೆಯಲಾಗದ ಅತ್ಯಂತ ಭಯಾನಕ ಅನುಭವವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ನದಿಯ ಶಾಂತ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೋಟ್ ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ನದಿಯಂಚಿನ ದಟ್ಟ ಪೊದೆಗಳ ನಡುವೆ ಯಾವುದೋ ಬೃಹತ್ ಜೀವಿ ಮಿಸುಕಾಡಿದ ಶಬ್ದ ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ಕೇಳಿಸಿದೆ. ಮೊದಲು ಇದನ್ನು ಯಾವುದೋ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಾಣಿ ಅಥವಾ ನೀರಿನ ಹಾವು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ ಅವರು, ಕುತೂಹಲದಿಂದ ದೋಣಿಯನ್ನು ದಡದ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಕಂಡ ಆ ದೃಶ್ಯ ಅವರ ಎದೆಬಡಿತವನ್ನೇ ಕ್ಷಣಕಾಲ ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು.
ಅಲ್ಲಿ ಪೊದೆಗಳ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿ ಕುಳಿತಿದ್ದುದು ಯಾವುದೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಾವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ತನ್ನ ಬೇಟೆಗಾಗಿ ಹೊಂಚು ಹಾಕಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಬರೋಬ್ಬರಿ 20 ಅಡಿ ಉದ್ದದ ದೈತ್ಯ ಅನಕೊಂಡ! ಪ್ರಪಂಚದ ಅತ್ಯಂತ ಭಾರವಾದ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಬಲಿಷ್ಠ ಉರಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಈ ಅನಕೊಂಡದ ದಪ್ಪ ಗಾತ್ರ ಹಾಗೂ ಉದ್ದವನ್ನು ಕಂಡು ಬೆಸ್ತರು ಅಕ್ಷರಶಃ ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದರು.
ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಆ ದೈತ್ಯ ಹಾವು ಪೊದೆಯಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೊರಬಂದು, ನದಿಯ ನೀರಿನ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಚಾಚಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಮರದ ಕೊಂಬೆಗೆ ಬಲವಾಗಿ ಸುತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ತನ್ನ ಇಡೀ ದೇಹದ ತೂಕವನ್ನು ಆ ಮರದ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸಿ, ಕೊಂಬೆಗೆ ಹೆಣೆದುಕೊಂಡು ಕುಳಿತ ಆ ದೃಶ್ಯ ನಿಜಕ್ಕೂ ಮೈಜುಂ ಎನಿಸುವಂತಿತ್ತು.
ಈ ಭೀಕರ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಜನರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ತಬ್ಧರಾದರು. ಸಣ್ಣದೊಂದು ಸದ್ದು ಮಾಡಿದರೂ ಅಥವಾ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ಚಲನವಲನ ತೋರಿದರೂ, ಆ ದೈತ್ಯ ಜೀವಿ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೇಲೆರಗಿ ನುಂಗಿಹಾಕಬಹುದು ಎಂಬ ಜೀವಭಯ ಅವರಲ್ಲಿ ಆವರಿಸಿತ್ತು. ಅನಕೊಂಡಗಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಮರಗಳ ಮೇಲೆ ಮಿಂಚಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಕಾರಣ, ಮೀನುಗಾರರು ಉಸಿರು ಬಿಗಿಹಿಡಿದು ಮೌನವಾಗಿ ಕುಳಿತರು.
ಪ್ರಕೃತಿಯ ಈ ರೋಚಕ ಮತ್ತು ನಡುಕ ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಅಪರೂಪದ ದೃಶ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ನದಿ ತೀರಗಳಲ್ಲಿ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿ ಹೊಂಚು ಹಾಕಿರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ಅವರು ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಹೀಗೆ..
ಅನಕೊಂಡಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ತರಂಗಗಳು (Vibrations) ಮತ್ತು ಶರೀರದ ಉಷ್ಣತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬೇಟೆಯನ್ನ ಗುರುತಿಸುತ್ತವೆ. ಬೋಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಮೀನುಗಾರರು ಕಿರುಚಾಡದೆ, ಇಂಜಿನ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಶ್ಚಲವಾಗಿ (ಸ್ತಬ್ಧವಾಗಿ) ಕುಳಿತಿದ್ದೇ ಅವರ ಅದೃಷ್ಟ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರು ಗಾಬರಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿಗೆ ಹಾರಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಜೋರಾಗಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಆ ದೈತ್ಯ ಹಾವು ತಕ್ಷಣವೇ ದೋಣಿಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿತ್ತು.
ಅನಕೊಂಡದ ಬೇಟೆಯಾಡುವ ತಂತ್ರ (Ambush Predator)
ಅನಕೊಂಡಗಳಿಗೆ ವಿಷವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಅವು ತಮ್ಮ ಬಲಿಷ್ಠ ಸ್ನಾಯುಗಳಿಂದ ಬೇಟೆಯನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಸುತ್ತಿ, ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ಪುಡಿಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿಸಿ ಸಾಯಿಸುತ್ತವೆ. 20 ಅಡಿ ಉದ್ದದ ಅನಕೊಂಡವೊಂದು ನದಿ ತೀರಕ್ಕೆ ಬರುವ ಜಿಂಕೆ, ಮೊಸಳೆ (ಕೇಮನ್) ಅಥವಾ ಕಾಡುಹಂದಿಗಳಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನೇ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಜೀವಂತವಾಗಿ ನುಂಗಬಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
20 ಅಡಿಯ ಅನಕೊಂಡದ ತೂಕ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? (Shocking Fact)
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 20 ಅಡಿ ಉದ್ದವಿರುವ ಪೂರ್ಣ ಬೆಳೆದ ಹಸಿರು ಅನಕೊಂಡ ಬರೋಬ್ಬರಿ 150 ರಿಂದ 200 ಕೆಜಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ತೂಕವಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ತೂಕದ ಹಾವು ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯೂ ಇದಕ್ಕಿದೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಭಾರದ ದೇಹವನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ತೇಲಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಇವು, ಮರ ಹತ್ತುವುದು ತುಸು ಅಪರೂಪ.