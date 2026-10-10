ಮನೆ, ಅಡುಗೆಮನೆ, ಬಚ್ಚಲುಮನೆ ಅಥವಾ ಮನೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಹಾವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಭಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾವು ವಿಷಕಾರಿಯೇ ಅಥವಾ ವಿಷಕಾರಿಯಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯದೆ ಅದನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಅಥವಾ ಓಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ.
ಮನೆ, ಅಡುಗೆಮನೆ, ಬಚ್ಚಲುಮನೆ ಅಥವಾ ಮನೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಹಾವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಭಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾವು ವಿಷಕಾರಿಯೇ ಅಥವಾ ವಿಷಕಾರಿಯಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯದೆ ಅದನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಅಥವಾ ಓಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಹೀಗಾಗಿ, ಹಾವು ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಗಾಬರಿಯಾಗದೆ ಹಾವು ಓಡಿಸಲು ಕೆಲವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಹಾವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹೊರಹಾಕುವುದು ಹೇಗೆ?
1. ಹಾವಿನಿಂದ ದೂರವಿರಿ
ಮನೆಗೆ ಹಾವು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದರ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಟಲು, ಕೋಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆಯಲು ಅಥವಾ ಕಾಲಿನಿಂದ ತುಳಿದು ಓಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಡಿ. ಹಾವು ತನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಚ್ಚುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಸುರಕ್ಷಿತ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಿ.
2. ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡಿ
ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಕ್ಕಳು, ಹಿರಿಯರು ಮತ್ತು ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಹಾವು ಇರುವ ಜಾಗದಿಂದ ದೂರಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಿರಿ. ಹಾವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಕೊಠಡಿಗೆ ಯಾರೂ ಪ್ರವೇಶಿಸದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
3. ಹಾವಿಗೆ ಹೊರಹೋಗಲು ಸುರಕ್ಷಿತ ದಾರಿ ಬಿಡಿ
ಹಾವು ಹೊರಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿಯನ್ನು ನೀವು ಸುರಕ್ಷಿತ ಅಂತರದಿಂದ ತೆರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ. ಹಾವನ್ನು ಸುತ್ತುವರಿಯಬೇಡಿ ಅಥವಾ ಅದರ ದಾರಿಯನ್ನು ತಡೆಯಬೇಡಿ. ಅದನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುವ ಬದಲು ಸ್ವತಃ ಹೊರಹೋಗಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿ. ಹಾವು ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಕೈ ಹಾಕಬೇಡಿ.
4. ಹಾವು ಹಿಡಿಯುವ ತಜ್ಞರ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯಿರಿ
ಹಾವು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಹೋಗದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಕಪಾಟು, ಹಾಸಿಗೆ, ಅಡುಗೆಮನೆ ಅಥವಾ ವಸ್ತುಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಥವಾ ಅಧಿಕೃತ ಹಾವು ರಕ್ಷಕರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ತಜ್ಞರು ಹಾವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹಿಡಿದು ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಬಹುದು.
5. ಹಾವನ್ನು ಕೆರಳಿಸಬೇಡಿ
ಹಾವಿನ ಮೇಲೆ ನೀರು ಎರಚುವುದು, ಹೊಗೆ ಹಾಕುವುದು, ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚುವುದು, ಕಲ್ಲು ಎಸೆಯುವುದು ಅಥವಾ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಸುರಿಯುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಇಂತಹ ಕ್ರಮಗಳು ಹಾವನ್ನು ಕೆರಳಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಅಪಾಯ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
ಮನೆಗೆ ಹಾವು ಬರದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಮನೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕಸ, ಒಣ ಎಲೆಗಳು, ಕಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತು ಅನಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ರಾಶಿ ಹಾಕಬೇಡಿ.
ಮನೆಯ ಅಂಗಳದ ಹುಲ್ಲು ಮತ್ತು ಪೊದೆಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ.
ಗೋಡೆಗಳ ಬಿರುಕುಗಳು, ಪೈಪ್ಗಳ ಸುತ್ತಲಿನ ಅಂತರ ಮತ್ತು ಬಾಗಿಲಿನ ಕೆಳಭಾಗದ ತೆರವುಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿಸಿ.
ಇಲಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗದಂತೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡಿ. ಇವು ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಆಹಾರವಾಗಬಹುದು.
ಮನೆಯ ಶೂಗಳು, ಹಳೆಯ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ತೋಟದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೊದಲು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
ಗಮನಿಸಿ: ನಾಫ್ತಲೀನ್ ಗುಳಿಗೆಗಳು, ಗಂಧಕ, ಬ್ಲೀಚ್ ಅಥವಾ ಇತರ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಹಾವುಗಳನ್ನು ಖಚಿತವಾಗಿ ಓಡಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. ಇವುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು, ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಮನೆಯವರಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಬಹುದು.
ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದ ಅನುಮಾನವಿದ್ದರೂ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವು ಪಡೆಯಿರಿ. ಗಾಯಗೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಶಾಂತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಚಲನೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುವಂತೆ ಇರಿಸಿ. ಕಚ್ಚಿದ ಭಾಗವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವುದು, ವಿಷ ಹೀರುವ ಪ್ರಯತ್ನ, ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಹಗ್ಗ ಕಟ್ಟುವುದು ಅಥವಾ ಮನೆಮದ್ದು ನೀಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಹಾವು ಹಿಡಿಯಲು ಅಥವಾ ಗುರುತಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬೇಡಿ.
ನೆನಪಿಡಿ: ಹಾವು ಕಂಡಾಗ ಅದನ್ನು ನೀವೇ ಹಿಡಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಜನರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ದೂರವಿಟ್ಟು ತಜ್ಞರ ನೆರವು ಪಡೆಯುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ ಕ್ರಮ.