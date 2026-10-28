Snake enters kitchen CCTV: ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆಗೆ ನುಗ್ಗಿದ ಹಾವನ್ನು ಓಡಿಸಲು ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ನಡೆಸಿದ ಹೋರಾಟ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಪ್ರಾಣಭಯ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಓಡಿಸಿದರೂ ಮತ್ತೆ ಮೈಮೇಲೆ ಬರಲು ನೋಡುವ ಹಾವು! ಕೊನೆಗೇನಾಯ್ತು? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಮಾಹಿತಿ.
ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ಮಾಡುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೆಲಸಗಳ ನಡುವೆ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಎದುರಾಗುವ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಘಟನೆಗಳು ಇಡೀ ದಿನವನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುತ್ತವೆ. ಅಂತಹದ್ದೇ ಮೈಜುಮ್ಮೆನಿಸುವ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆಯೊಂದು ಅಡುಗೆ ಮನೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮಗ್ನರಾಗಿದ್ದಾಗ, ಕಿಟಕಿಯ ಸಂದುಗಳಿಂದ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅತಿಥಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಾವೊಂದು ಒಳನುಗ್ಗಿದ ದೃಶ್ಯ ಸಿಸಿಟಿವಿ (CCTV) ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ.
ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?
ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಮಹಿಳೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌವ್ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಅಡುಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವೇ ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ, ತೆರೆದಿದ್ದ ಕಿಟಕಿಯ ಮೂಲಕ ಉದ್ದನೆಯ ಹಾವೊಂದು ಹರಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಆಕೆ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಗಾಬರಿಗೊಂಡು ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಡುಗೆಯ ವಾತಾವರಣ ಕ್ಷಣಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಆತಂಕದ ಕಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಹಿಳೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ದೂರ ಸರಿಯುವ ಬದಲು, ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಆ ಹಾವನ್ನು ಕಿಟಕಿಯಿಂದಲೇ ಹೊರಗೆ ಓಡಿಸಲು ಹರಸಾಹಸ ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಹಾವು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಒಳಗೆ ಬರಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದು ನೋಡುಗರ ಎದೆಬಡಿತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹಾವುಗಳು ನುಗ್ಗಿದಾಗ ಜನರು ಎಷ್ಟು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಕಣ್ಣುತೆರೆಸುವ ನಿದರ್ಶನವಾಗಿದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್, ಚಾಕು, ಪಾತ್ರೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕಿರಿದಾದ ಮೂಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾವು ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಓಡಿಸಲು ಹೋದರೆ, ಹೆದರಿದ ಹಾವು ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ಮಾಡುವ ಅಪಾಯವಿರುತ್ತದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿರುವ ವನ್ಯಜೀವಿ ತಜ್ಞರು, ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸ್ವತಃ ಸಾಹಸ ಮಾಡಲು ಹೋಗಬಾರದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹಾವು ಕಂಡಾಗ ಗಾಬರಿಯಾಗದೆ, ಕನಿಷ್ಠ 10 ರಿಂದ 15 ಅಡಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಆ ಕೋಣೆಯ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ, ಕಿಟಕಿ-ಬಾಗಿಲುಗಳ ಸಂದಿನಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟು ಹಾವು ಬೇರೆಡೆ ಹೋಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಂತರ ತಕ್ಷಣವೇ ಸ್ಥಳೀಯ ಹಾವು ರಕ್ಷಕರಿಗೆ (Snake Rescuers) ಅಥವಾ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಮನೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಗಿಡಗಂಟಿಗಳು ಬೆಳೆಯದಂತೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹಾಗೂ ಕಿಟಕಿಗಳಿಗೆ ಸೊಳ್ಳೆ/ಕಬ್ಬಿಣದ ಜಾಲರಿ (Mesh) ಅಳವಡಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.
ಅಡುಗೆಮನೆಗೆ ಹಾವುಗಳು ನುಗ್ಗಲು ಅಸಲಿ ಕಾರಣವೇನು?
ಇಲಿಗಳ ಕಾಟ: ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರದ ವಾಸನೆಗೆ ಬರುವ ಇಲಿಗಳನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡಲು ಹಾವುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಡುಗೆಕೋಣೆಯನ್ನೇ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ನೀರು ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶ: ಸಿಂಕ್ ಬಳಿ ಇರುವ ತೇವಾಂಶ ಹಾಗೂ ಬೇಸಿಗೆಯ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ತಂಪಾದ ಜಾಗ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಪೈಪ್ ಅಥವಾ ಕಿಟಕಿ ಮೂಲಕ ಬರುತ್ತವೆ.
ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳಲು ಸುರಕ್ಷಿತ ಜಾಗ: ಸಿಲಿಂಡರ್ ಹಿಂಭಾಗ, ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನ ಕೆಳಭಾಗ ಅಥವಾ ಪಾತ್ರೆಗಳ ರಾಶಿಯ ಹಿಂದೆ ಕತ್ತಲೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹಾವುಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ.
ಹಾವು ಕಂಡಾಗ ಮಾಡಬಾರದ ತಪ್ಪುಗಳು (ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳು)
ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ಫಿನಾಯಿಲ್ ಸುರಿಯುವುದು (ಇದು ಹಾವನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿಸುತ್ತದೆ).
ಹಾವಿನ ಮುಂದೆ ಜೋರಾಗಿ ಕಿರುಚುವುದು ಅಥವಾ ಓಡುವುದು.
ಹಾವು ಹೊರಹೋಗುವ ದಾರಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚುವುದು (ಅದಕ್ಕೆ ಹೊರಹೋಗಲು ಜಾಗವಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ಎರಗುತ್ತದೆ).
ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಮಾಹಿತಿ (ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದರೆ)
ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾಟಿ ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ಹೋಗದೆ, ತಕ್ಷಣವೇ ಆಂಟಿ-ಸ್ನೇಕ್ ವೆನಮ್ (ASV) ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೆರಳುವುದು.