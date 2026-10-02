ತಮಿಳುನಾಡು ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಟಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ವಿತರಿಸಿ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಸನ್ನವೇಶ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ತಮಿಳುನಾಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿ. ಜೋಸೆಫ್ ವಿಜಯ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಭಾರೀ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಗರದ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅವರು, ಕೆಲ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಸ್ವತಃ ಬಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಬದಲಾಗಿ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಉಚಿತ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಚೆನ್ನೈನ ಕೊಯಂಬೇಡು ಬಸ್ ಟರ್ಮಿನಸ್ನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಸ್ ಏರಿ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಶೂನ್ಯ ದರದ (Zero Ticket) ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವತಃ ತಮ್ಮ ಕೈಯಾರ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರವು ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವ 'ವಿಸ್ತೃತ ವೆಟ್ರಿ ಪಯಣಂ' (Vetri Payanam) ಉಚಿತ ಪ್ರಯಾಣ ಯೋಜನೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಈ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಉಚಿತ ಟಿಕೆಟ್ ಹಂಚಿದ ದಳಪತಿ!
ಕೊಯಂಬೇಡು ಚೆನ್ನೈ ಮೊಫುಸಿಲ್ ಬಸ್ ಟರ್ಮಿನಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದ ವೇಳೆ, ವಿಜಯ್ ಅವರು ಕೊಯಂಬೇಡು ಮತ್ತು ಕಾಂಚೀಪುರಂ ನಡುವೆ ಸಂಚರಿಸುವ '76B' ನಂಬರ್ನ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ ಹತ್ತಿದರು. ಬಸ್ನೊಳಗೆ ನಿಂತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರೊಂದಿಗೆ ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದ ಅವರು, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉಚಿತ ಟಿಕೆಟ್ ಹಂಚಿದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಬಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಡೈರಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಚಾಕೊಲೇಟ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಸಂಭ್ರಮ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಏನಿದು ವಿಸ್ತೃತ 'ವೆಟ್ರಿ ಪಯಣಂ' ಯೋಜನೆ?
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2 ರಂದು ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾದ ಈ ಯೋಜನೆ, ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ 'ವಿಡಿಯಾಲ್ ಪಯಣಂ' ಯೋಜನೆಯ ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪವಾಗಿದೆ. ಈ ಮುಂಚೆ ಕೇವಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಟ್ಟಣ ಬಸ್ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದ ಉಚಿತ ಪ್ರಯಾಣ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು, ಈಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರೇಣಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ಗಳಿಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ನೂತನ ಯೋಜನೆಯಡಿ, ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ಗಳು ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್, ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಸರ್ವಿಸ್ (LSS) ಹಾಗೂ ಡಿಲಕ್ಸ್ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಚಿತವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ, ಕೆಲವು ಸಾಮಾನ್ಯ ದರದ ಮೊಫುಸಿಲ್ ಮತ್ತು ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಮಾರ್ಗದ ಬಸ್ ಸೇವೆಗಳಿಗೂ ಈ ಸೌಲಭ್ಯ ಅನ್ವಯವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಉಚಿತ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಆದಾಯದ ಮಿತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ದಿನವೊಂದಕ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಂಖ್ಯೆಗೂ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಬಂಧ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಬೃಹತ್ ಬಜೆಟ್ ಹಾಗೂ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು!
ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಏಳು ರಾಜ್ಯ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸುಮಾರು 12,692 ರಿಂದ 12,695 ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ಗಳು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿವೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಮಾರು 84.32 ಲಕ್ಷ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ಗಳು ಈ ಉಚಿತ ಪ್ರಯಾಣದ ಸೌಲಭ್ಯದ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬೃಹತ್ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರವು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಸುಮಾರು 6,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ಶಿಕ್ಷಣ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣದ ವೆಚ್ಚಗಳು ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಾರದು ಹಾಗೂ ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್!
ಕೇವಲ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ನಿರ್ಮೋಹಿಯಾಗಿ ಹೊರಟುಹೋಗುವ ಬದಲು, ಸ್ವತಃ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಸ್ನೊಳಗೆ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಿದ ದೃಶ್ಯವೇ ದಿನದ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ವಿಜಯ್ ಅವರ ಈ ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರೊಂದಿಗೆ ಅವರು ನಡೆಸಿದ ಆತ್ಮೀಯ ಸಂವಾದದ ವೀಡಿಯೊಗಳು ವೆಟ್ರಿ ಪಯಣಂ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮೆರಗು ತಂದಿವೆ.