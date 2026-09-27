ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಿ. ಜೋಸೆಫ್ ವಿಜಯ್ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರವು ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆಗೆ (RTI) ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಆದೇಶವನ್ನು ತೀವ್ರ ವಿರೋಧದ ನಂತರ ಹಿಂಪಡೆದಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಿ. ಜೋಸೆಫ್ ವಿಜಯ್ ನಾಯಕತ್ವದ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ಹೊರಡಿಸಿದ ನಿರ್ಧಾರವೊಂದನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಇದು ಮೊದಲೇನಲ್ಲ. ಇದುವರೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ನಂತರ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾದಾಗ ಅವುಗಳನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ವಿವಾದಕ್ಕೀಡಾಗಿದ್ದು ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆಗೆ (RTI) ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆದೇಶ.
ಏನಿದು ಆರ್ಟಿಐ (RTI) ವಿವಾದ?
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21 ರಂದು ವಿಜಯ್ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆಯು ಒಂದು ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿತ್ತು. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಜ್ಯದ 'ಪಬ್ಲಿಕ್ ಲಾ ಆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್' (ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲಾಖೆ)** ಅನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು ಕಾಯ್ದೆಯ (RTI) ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊರಗಿಡಲಾಗಿತ್ತು. ರಾಜ್ಯದ ಆಂತರಿಕ ಭದ್ರತೆ, ಗುಪ್ತಚರ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ರಹಸ್ಯ ಭದ್ರತಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 27ರ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ, ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆಯೊಳಗಾಗಿ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾದ ಕಾರಣ ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯಲಾಯಿತು.
ಲಾ ಆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ಹೊರಗಿಟ್ಟರೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದ ನಷ್ಟವೇನು?
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲಾಖೆಯು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸಿರುತ್ತದೆ:
ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿ ಸಾವುಗಳು ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರ ಮೇಲಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ಆರೋಪಗಳ ದಾಖಲೆಗಳು.
ರಿಮಾಂಡ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕೈದಿಗಳ ಮರಣದ ವಿವರಗಳು.
ಕೋಮು ಸಂಘರ್ಷ ಮತ್ತು ಜಾತಿ ಸಂಘರ್ಷಗಳ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳು.
ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹೋರಾಟಗಳ ಮಾಹಿತಿ.
ಎನ್ಎಸ್ಎ (NSA) ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ದಾಖಲಾಗುವ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರು ನಡೆಸುವ ಫೈರಿಂಗ್ ಕುರಿತ ತನಿಖಾ ವರದಿಗಳು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ಇವುಗಳನ್ನು ಆರ್ಟಿಐ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಹೊರಗಿಟ್ಟರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು.
ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು ಯಾರು?
ಸಿಪಿಐ(ಎಮ್) (CPIM); ವಿಜಯ್ ಸರ್ಕಾರದ ಮಿತ್ರಪಕ್ಷವಾದ ಸಿಪಿಐ(ಎಮ್) ಸಂಸದ ಸು. ವೆಂಕಟೇಶನ್ ಅವರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 27ರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯೇ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿ, ತಕ್ಷಣ ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯುವಂತೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್; ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ಕಾರ್ತಿ ಚಿದಂಬರಂ ಅವರು, "ಆರ್ಟಿಐ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕಾದ ಸರ್ಕಾರ, ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದರು.
ಡಿಎಮ್ಕೆ (DMK); ಡಿಎಮ್ಕೆ ನಾಯಕ ಸರ್ವಾನಂದ್ ಅವರು ಉದಯನಿಧಿ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, "ವಿಜಯ್ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ಮೇಲೆ 500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಲೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ, ಇದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಹಾಕಲು ಸರ್ಕಾರ ಇಂತಹ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ಅರಪ್ಪೋರ್ ಇಯಕ್ಕಮ್ (Arppoor Iyakkam); ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಪ್ರಮುಖ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ವಿರೋಧಿ ಸ್ವಯಂಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸರ್ಕಾರದ ಈ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಆಘಾತಕಾರಿ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿತ್ತು. ಇಷ್ಟಾದರೂ ವಿಜಯ್ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವ ಸಿಟಿಆರ್ ನಿರ್ಮಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡು, ಕೋಮು ಸಂಘರ್ಷದಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಡೆಯಲಾಗುವುದು ಎಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಕೆಲ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಸಿಕ್ಕ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, "ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ಜಾರಿ ಮಾಡಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೋಡಿದ ನಂತರ ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಜಯ್ ಸರ್ಕಾರ ಹಿಂಪಡೆದ 3 ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳು!
1. ಜ್ಯೋತಿಷಿಗೆ 'ಒಎಸ್ಡಿ' (OSD) ಹುದ್ದೆ!
ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಮೇ 12-13ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ರಿಕಿ ರಾಧನ್ ಎಂಬ ಜ್ಯೋತಿಷಿಯನ್ನು ಸಿಎಂ ಅವರ ವಿಶೇಷ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ (OSD) ನೇಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಚುನಾವಣೆ ವೇಳೆ 'ಟಿವಿಐ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಲಿದೆ' ಎಂದು ಪ್ರವಾದಿಸಿದ್ದ ಈ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗೆ ಹುದ್ದೆ ನೀಡಿದ್ದನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನ ಮನೋಭಾವದ ನಾಯಕರು ಹಾಗೂ ಜನ ವಿರೋಧಿಸಿದರು. ತಕ್ಷಣವೇ ಈ ಆದೇಶ ರದ್ದಾಯಿತು.
2. ಕಾಂಚಿಪುರಂ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಟೆಂಡರ್ ವಿವಾದ!
ಮೇ 19ರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಕಾಂಚಿಪುರಂನಲ್ಲಿ ₹16 ಲಕ್ಷ ಮೊತ್ತದ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅದೇ ದಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಮಯ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಲು ಈ 'ಶಾರ್ಟ್ ಟೆಂಡರ್' ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸರ್ಕಾರ ಟೆಂಡರ್ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿತು.
3. ಪ್ರತಿಭಟನಾ ನಿರತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮದ ಸುತ್ತೋಲೆ!
ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ಹಾಗೂ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಿಜಿಪಿ (CGP) ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಾಲೇಜುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು 'ಮೋಸ್ಟ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್' ಸುತ್ತೋಲೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಎಡಪಕ್ಷಗಳು ಹಾಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ತೀವ್ರವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 19 ರಂದು ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ ನೀಡದೆ ಸುತ್ತೋಲೆಯನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯಿತು.
4. ಇದೀಗ ಆರ್ಟಿಐ; ಇದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ಹೊರಗಿಡುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಆರ್ಟಿಐ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಸಿಗಲಿದೆ.