IIT, FAANG ಮತ್ತು DSA ಹಿಂದೆ ಓಡುವ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳಿಗಿಂತ ಪಿಜಿ ಮಾಲೀಕರು, ಮನೆ ಮಾಲೀಕರು, ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಚಾಯ್ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರೇ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ವೈರಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಚರ್ಚೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಇದು ಅಧಿಕೃತ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ; ನಗರಗಳ ಬಾಡಿಗೆ, ನೀರು ಮತ್ತು ದಿನನಿತ್ಯದ ಬೇಡಿಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿನ ವ್ಯಂಗ್ಯಾತ್ಮಕ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವಾಗಿದೆ.
ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಉದ್ಯೋಗವೇ ದೊಡ್ಡ ಆದಾಯದ ದಾರಿ?
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಳದ ಉದ್ಯೋಗ ಎಂದಾಕ್ಷಣ IIT, MNC, FAANG ಅಥವಾ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ನೆನಪಾಗುತ್ತದೆ. ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ಗಳ (DSA) ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ತಡರಾತ್ರಿಯವರೆಗೂ ಕೋಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಯುವಕರ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಈ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ತಮಾಷೆಯ ತಿರುವು ನೀಡಿದೆ.
ಪಿಜಿ ಮಾಲೀಕರು ‘ನಂ.1’!
ಟೆಕ್ ಮತ್ತು AI ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಿರೂಪಕಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ವೈರಲ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಪೇಯಿಂಗ್ ಗೆಸ್ಟ್ (PG) ಮಾಲೀಕರನ್ನು ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ, ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಬರುವ ಜನರಿಗೆ ಒಂದೇ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಹಾಸಿಗೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಬಾಡಿಗೆ ಪಡೆಯುವ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.
ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ₹10,000–₹15,000 ವರೆಗೆ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ, ಹಲವು ನಿವಾಸಿಗಳಿಂದ ಒಟ್ಟಾರೆ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದು ಇದರ ವಾದ.
ಚಾಯ್ ಅಂಗಡಿ, ಮನೆ ಮಾಲೀಕರಿಗೂ ಸ್ಥಾನ
ಟೆಕ್ ಪಾರ್ಕ್ಗಳ ಸುತ್ತಲಿನ ಚಹಾ, ತಿಂಡಿ ಮತ್ತು ಸಿಗರೇಟ್ ಅಂಗಡಿಗಳ ಮಾಲೀಕರನ್ನೂ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಸಾವಿರಾರು ಟೆಕ್ಕಿಗಳ ಓಡಾಟವಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಗಳು ನಿರಂತರ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮನೆ ಮಾಲೀಕರು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಮಾಲೀಕರನ್ನೂ ವೈರಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ತನ್ನ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದೆ. ನಗರದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದೇ ಇವರ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡುತ್ತದೆ.
DSA ಹಿಂದೆ ಓಡುವ ಟೆಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ ವೈರಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ನ ಚಾಟಿ
“ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 2 ಗಂಟೆಗೆ DSA ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು” ಎಂಬ ಸಾಲು ನೆಟ್ಟಿಗರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರೆ, ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಂದಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಕೇವಲ ಸಂಬಳದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಅಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಈ ವೈರಲ್ ಪಟ್ಟಿ ಅಧಿಕೃತ ಆದಾಯ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲ. ಬಾಡಿಗೆ, ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ, ವ್ಯಾಪಾರ ವೆಚ್ಚ, ತೆರಿಗೆ, ಸಾಲ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಬೇಡಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಅಂಶಗಳು ನಿಜವಾದ ಲಾಭವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಗಂಭೀರ ವೃತ್ತಿ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ಗಿಂತ ನಗರ ಜೀವನದ ಆರ್ಥಿಕ ವಾಸ್ತವತೆಯ ಮೇಲಿನ ವ್ಯಂಗ್ಯಾತ್ಮಕ ಚರ್ಚೆಯಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು.