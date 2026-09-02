ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಡೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯವಾದ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳು ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ವಂಚಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಭೇಟಿಯಾಗುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ, ನಕಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಹಣ ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಕೇಳಿದ್ದಾಳೆ. ಹಣ ಪಾವತಿಸಿದ ನಂತರ, ಯುವತಿ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಸಹಚರ ಇಬ್ಬರೂ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ, ಹಣ ದೋಚಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಂತ್ರಸ್ತ ಈ ವಂಚನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ರೆಡ್ಡಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ಡೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಅಲರ್ಟ್: ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯವಾದ ಯುವತಿಯಿಂದ ನಕಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ವಂಚನೆ?
ಬೆಂಗಳೂರು: ಡೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಪರಿಚಯವಾದ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳು ನಕಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹಣ ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿ, ಬಳಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಅವರು ರೆಡ್ಡಿಟ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಡೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯವಾದ ‘ಶೆಲ್ಲಿ’
ರೆಡ್ಡಿಟ್ ಬಳಕೆದಾರರೊಬ್ಬರ ಪ್ರಕಾರ, ಡೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ‘ಶೆಲ್ಲಿ’ ಎಂಬ ಯುವತಿ ಪರಿಚಯವಾಗಿದ್ದಳು. ಇಬ್ಬರೂ ಹಲವು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಚಾಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ ತಕ್ಷಣ ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೂ, ಅವರ ನಡುವಿನ ಮಾತುಕತೆ ಮುಂದುವರಿದಿತ್ತು.
ಆದರೆ ಒಂದು ದಿನ ಕೆಲಸದಿಂದ ಬೇಗ ಹೊರಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಯುವತಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಅವರು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಥೆಗೆ ಹೊಸ ತಿರುವು ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
ಭೇಟಿಗೂ ಮುನ್ನ ಬಂದ ವಿಚಿತ್ರ ಮನವಿ
ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಕೆಲವೇ ಸಮಯದ ಮೊದಲು ಶೆಲ್ಲಿ, ‘ರಾನ್’ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕೇಳಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಸಂತ್ರಸ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಾಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಹಣ ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಕೇಳಿ, ತಾವು ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಣ ವಾಪಸ್ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಳು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಮನವಿಯ ಹಿಂದೆ ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಕಾರಣ ಎಂದು ಯುವತಿ ಹೇಳಿದ್ದಳು ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಕೆಯ ಕುಟುಂಬದ ಬಳಿ ಆನ್ಲೈನ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಗದು ಇರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಮಾನ ಮೂಡಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ರಾನ್ನ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ
ಆದರೂ ಅನುಮಾನವನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿ, ರಾನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಣ ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ರಾನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಮೊದಲಿಗೆ ಹಣ ಪಾವತಿಸುವ ಮೊದಲು ರಾನ್ ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಎಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದರೂ, ಕೊನೆಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಹಣ ಪಾವತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ತೊಂದು ಮನವಿ; ಬಳಿಕ ಇಬ್ಬರೂ ಬ್ಲಾಕ್!
ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಶೆಲ್ಲಿ ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಳು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ತಾನು ಸಿಗರೇಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಲು ಮರೆತಿದ್ದೇನೆ, ಅದನ್ನೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುವಂತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಳು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಆದರೆ ಹಣ ಪಾವತಿಸಿ ಹಿಂದಿರುಗಿದ ಬಳಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಶೆಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರಾನ್ ಇಬ್ಬರೂ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸಂದೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
‘ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದರು’ ಎಂಬ ಆರೋಪ
ಶೆಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರಾನ್ ಇಬ್ಬರೂ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದು, ಹಣ ಪಡೆಯಲು ಯೋಜಿತವಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ವಂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಂತ್ರಸ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ, ಈ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ದೃಢೀಕರಣ ಅಥವಾ ಆರೋಪಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಘಟನೆ ಕುರಿತು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ರೆಡ್ಡಿಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ವಿವರಗಳೇ ಸದ್ಯದ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ.
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಹಲವು ಬಳಕೆದಾರರು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಹಾನುಭೂತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಡೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯವಾಗುವ ಅಪರಿಚಿತರಿಗಾಗಿ ಹಣ ಪಾವತಿಸುವುದು, ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು ಅಥವಾ ತುರ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಮನವಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವ ಮೊದಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದು ಹಲವರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆನ್ಲೈನ್ ಪರಿಚಯಗಳು ನೈಜವಾಗಿರಬಹುದು; ಆದರೆ ಹಣದ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಈ ಘಟನೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದೆ.