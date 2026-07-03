Bengaluru rent scam: ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಪಡೆಯುವುದು ಎಷ್ಟು ದುಬಾರಿಯೋ, ಮನೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡುವಾಗ ಕೊಟ್ಟ ಮುಂಗಡ ಹಣವನ್ನು (Security Deposit) ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವುದು ಅಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಸಾಹಸದ ಕೆಲಸ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ 'ರೆಡ್ಡಿಟ್'ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಯುವತಿ, ಇದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಾಲೀಕರ ಹೊಸ ವಂಚನಾ ಜಾಲವೇ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ ಪಡೆಯುವುದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟವೋ, ಅದನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡುವಾಗ ನೀಡಿದ ಮುಂಗಡ ಹಣವನ್ನು (Security Deposit) ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವುದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಹರಸಾಹಸದ ಕೆಲಸ ಎಂಬುದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ 28 ವರ್ಷದ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬರು ಮನೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರವೂ ಮಾಲೀಕರು ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ 'ರೆಡ್ಡಿಟ್'ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಘಟನೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ
ಸದರಿ ಟೆನೆಂಟ್ (ಬಾಡಿಗೆದಾರರು) ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2024 ರಲ್ಲಿ ಕೋರಮಂಗಲದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಮನೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರಿಂದ, ಮಾಲೀಕರು ವಿಧಿಸಿದ 'ಮನೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು' ಎಂಬ ಕಠಿಣ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಅವರು ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದರು.
ಸುಮಾರು 15 ತಿಂಗಳ ನಂತರ, 2026 ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಮನೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಿತು. ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ ಬಾಡಿಗೆ ಏರಿಕೆ ಕೇವಲ 5% ಇರಬೇಕಿತ್ತು, ಆದರೆ ಮಾಲೀಕರು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ 10% ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಬೇಸತ್ತು ಮನೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ಯುವತಿಗೆ ಮಾಲೀಕರು ಮತ್ತೆ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್
ಮಾಲೀಕರು ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಸಮನಾದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಖರ್ಚುಗಳಿಗಾಗಿ 20,000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೂ ಈಗ ಮನೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, 'ನೋಟಿಸ್ ಪಿರಿಯಡ್' ಮತ್ತು ಇತರ ಶುಲ್ಕಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 22,000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಮಾಲೀಕರು ಉದ್ದವಾದ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವೇ ಎಂದು ಯುವತಿ ರೆಡ್ಡಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಲಹೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ರೆಡ್ಡಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಜನರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
ಕೆಲವರು ಹಾಸ್ಯಮಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಗಂಭೀರ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. "ನೀವು ಒಳಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಎಸಿ ಅಥವಾ ಫರ್ನಿಚರ್ ಇತ್ತೆ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಕೊಡದಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳನ್ನೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ" ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು "ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಪೈಸೆ ಕಡಿತದ ಲಿಖಿತ ದಾಖಲೆ ಮತ್ತು ಬಿಲ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಕೇಳಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹಣ ಕೊಡಬೇಡಿ" ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಡಿಗೆದಾರರಿಗಾಗಿ ಕಾನೂನು ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಗಳು
ಮಾಲೀಕರು ನಿಮ್ಮ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಹಿಂದಿರುಗಿಸದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಪೀಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ
ಬಾಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ (Rental Agreement): ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನವೇ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್, ನೋಟಿಸ್ ಪಿರಿಯಡ್ ಮತ್ತು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಕಡಿತದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಓದಿ.
ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಪುರಾವೆ: ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಾಗ ಮತ್ತು ಮನೆ ಬಿಡುವಾಗ ಮನೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯ ಫೋಟೋ ಹಾಗೂ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಮಾಲೀಕರು ಸುಳ್ಳು ಹಾನಿಯ ನೆಪ ಹೇಳುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಲಿಖಿತ ಲೆಕ್ಕ ಕೇಳಿ (Written Breakdown): ಮಾಲೀಕರು ಹಣ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬಿಲ್ಗಳು ಅಥವಾ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳುವ ಹಕ್ಕು ನಿಮಗೆ ಇದೆ.
ಕಾನೂನು ನೋಟಿಸ್ (Legal Notice): ಮಾಲೀಕರು ಹಣ ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರೆ ಕಾನೂನು ನೋಟಿಸ್ ಕಳುಹಿಸಿ. ಅಗತ್ಯ ಬಿದ್ದರೆ ಸಿವಿಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಮೊರೆ ಹೋಗಬಹುದು.
ಸಂಘಕ್ಕೆ ದೂರು ನೀಡಿ (RWA): ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಥವಾ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಗೆ ದೂರು ನೀಡಿ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು.