6ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಜೈನಮ್ ಜೈನ್, 14ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾದ 141ನೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಚೇರಿಯಿಂದ AI ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ನಡೆಸಿ ವಿಶ್ವದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಬಹುತೇಕ ಮಕ್ಕಳು 14ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಆಟ ಮತ್ತು ಹವ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಜೈನಮ್ ಜೈನ್ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಕಟ್ಟಡವಾದ ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾದ 141ನೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಚೇರಿಯಿಂದ AI ಕಂಪನಿಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಜೈನಮ್ ಅವರ ಕಥೆ ಇದೀಗ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
6ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಆರಂಭವಾದ ಕನಸು
ಜೈನಮ್ ಅವರ ಉದ್ಯಮಶೀಲ ಪಯಣ ಕೇವಲ 6ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ತಮ್ಮ ಮೂರು ವರ್ಷದ ತಂಗಿಯೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಆರಂಭಿಸಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆಯನ್ನು ಪೋಷಕರ ಮುಂದೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ ಆರಂಭಿಸಿದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದರು.
13ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 10ನೇ ತರಗತಿ ಪಾಸ್
ಜೈನಮ್ ಓದಿನಲ್ಲೂ ಅಸಾಧಾರಣ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿದ ಅವರು ನಂತರ ಹೋಮ್ ಸ್ಕೂಲಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಏಳನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ 10ನೇ ತರಗತಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯುವ ಅವಕಾಶ ಪಡೆದು, 13ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 105 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 10ನೇ ತರಗತಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು.
ಈ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಅವರು ಪ್ರತಿದಿನ 16 ರಿಂದ 17 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದರು.
50 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 50 ಪುಸ್ತಕಗಳ ಸವಾಲು
ಜೈನಮ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಹೋದರಿ ಹಲವು ವಿಭಿನ್ನ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು 50 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 50 ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುವುದು. ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದಿ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಅವರು ಓದಿದ್ದು ಕಾದಂಬರಿಗಳಲ್ಲ, ಸ್ವ-ವಿಕಾಸ (Self-help) ಪುಸ್ತಕಗಳು.
AI ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ನೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಸಾಧನೆ
ಶಿಕ್ಷಣದ ನಂತರ ಜೈನಮ್ Mengo Engine ಎಂಬ AI ಆಧಾರಿತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ಗ್ರಾಹಕ ಸೇವೆ, ಕಂಟೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಮೂಲಕ ಸುಲಭಗೊಳಿಸುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ.
TEDx, ಪೇಟೆಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಕನಸುಗಳು
ಜೈನಮ್ ಈಗಾಗಲೇ TEDx ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ದು, ಹಲವು ಪೇಟೆಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆಗಳ ಮೂಲಕವೂ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕುಟುಂಬದ ಬೆಂಬಲವೇ ತಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸಿನ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಉದ್ಯಮ ಕಟ್ಟುವುದು, ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರುವುದು ಹಾಗೂ ನಿರಂತರ ಕಲಿಕೆಯ ಮನೋಭಾವವೇ ಯಶಸ್ಸಿನ ಗುಟ್ಟು ಎಂದು ಜೈನಮ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರ ಸಾಧನೆ ಇಂದು ಉದ್ಯಮ ಆರಂಭಿಸಲು ಬಯಸುವ ಸಾವಿರಾರು ಯುವಕರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು, "ಕನಸು ಕಾಣಲು ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲ" ಎಂಬುದನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ.