ನೀರಿನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ, ಸಂಪಂಗಿರಾಮನಗರದ ಸುಮಾರು 150 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯ ಕಲ್ಲಿನ ಬಾವಿಯೊಂದು ಇಂದು ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿಗೆ ಆಶಾಕಿರಣವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ನೀರು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ.
Bengaluru: ನೀರಿನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ, ಸಂಪಂಗಿರಾಮನಗರದ ಸುಮಾರು 150 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯ ಕಲ್ಲಿನ ಬಾವಿಯೊಂದು ಇಂದು ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿಗೆ ಆಶಾಕಿರಣವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಸ, ಹೂಳು, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಅವಶೇಷಗಳಿಂದ ತುಂಬಿ ನೀರಿನ ಮೂಲವೇ ಅಲ್ಲದಂತಾಗಿದ್ದ ಈ ಬಾವಿಯನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಇದೀಗ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳು, ಅಂಗಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಹೋಟೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ನೀರು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ಬಾವಿಯ ಬಳಿ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೂ ಜನ ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಬಾವಿಯೊಳಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತ್ಯಾಜ್ಯ, ಕೆಸರು, ಮುರಿದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹಾಗೂ ಮರದ ಎಲೆಗಳು ತುಂಬಿದ್ದವು. ಕಲ್ಲಿನ ಗೋಡೆಗಳು ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಇಂದು ಅದೇ ಬಾವಿಯಿಂದ ನೀರನ್ನು ಪಂಪ್ ಮಾಡಿ ಮೇಲಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ತುಂಬಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನಲ್ಲಿಗಳ ಮೂಲಕ ಜನರು ಉಕ್ಕಿನ ಪಾತ್ರೆ, ಬಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಬಾವಿ ನೀರು ಬತ್ತದೇ ಇರುವುದೇ ಇದರ ವಿಶೇಷ.
SayTrees Environmental Trust ನಿಂದ ಬಾವಿಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ
ಈ ಬಾವಿಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನವನ್ನು 2022ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಂಸ್ಥೆ SayTrees Environmental Trust ಕೈಗೊಂಡಿತು. 2007ರಲ್ಲಿ ಕಪಿಲ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಕಮಾಂಡರ್ ದೇವಕಾಂತ್ ಪಯಾಸಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ CSR ನೆರವಿನೊಂದಿಗೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿತು. ಬಳಿಕ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಾವಿಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಏಳು ಅಡಿ ಅಗಲ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 40 ಅಡಿ ಆಳವಿರುವ ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಾವಿಯಿಂದ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದ್ದ ಕೆಸರು, ಕಸ ಹಾಗೂ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಕಲ್ಲಿನ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿ, ಹೊಸ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಗ್ರಿಲ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಯಿತು. ನೀರನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಳಕೆಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾಯಿತು.
43 ಸಾವಿರ ಲೀಟರ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು
ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ 43 ಸಾವಿರ ಲೀಟರ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದ್ದು, ಪ್ರತಿದಿನ 1,000 ಲೀಟರ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನೀರನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪುರಸಭೆಯ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ವಿಳಂಬವಾದಾಗ ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ನೀರು ದೊರೆಯದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬಾವಿಯೇ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಆಸರೆಯಾಗಿದೆ.
40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಬಾವಿಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನದಿಂದ ಮನೆಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಹೋಟೆಲ್, ಅಂಗಡಿ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೂ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನಿವಾಸಿ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್, ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದ ನಡುವೆಯೂ ಈ ಬಾವಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಣಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ನಗರ ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ, ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳು ಕೇವಲ ನೀರಿನ ಮೂಲವಲ್ಲ; ಅವು ಅಂತರ್ಜಲ ಮರುಪೂರಣಕ್ಕೂ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿವೆ. ಮಳೆನೀರು ಕೊಯ್ಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಇಂತಹ ಬಾವಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದರೆ ಭೂಗರ್ಭ ಜಲಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ನೀರಿನ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು.
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ SayTrees ಸಂಸ್ಥೆ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸರೋವರಗಳು ಮತ್ತು ಜಲಮೂಲಗಳನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಿದ್ದು, 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳಿಗೆ ಮರುಜೀವ ನೀಡಿದೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ 5 ಬಿಲಿಯನ್ ಲೀಟರ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಸಂಗ್ರಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.
ನೀರಿನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಅವಲಂಬನೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಸಂಪಂಗಿರಾಮನಗರದ ಈ ಬಾವಿ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂದೇಶ ನೀಡುತ್ತಿದೆ—ಹಳೆಯ ಜಲಮೂಲಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಿದರೆ, ಭವಿಷ್ಯದ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.