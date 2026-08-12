ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ಮಗನ MS ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ 15 ವರ್ಷಗಳ FD ಮುರಿದು ₹50 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ಕುಟುಂಬದ ಕಥೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಟೊರೊಂಟೊದಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 55 ಸಾವಿರ CAD ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಬಾಡಿಗೆ, ತೆರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಜೀವನ ವೆಚ್ಚಗಳಿಂದ ಉಳಿತಾಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಉದ್ಯಮಿ ಹರ್ಷ ಗುಪ್ತಾ ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್ ವಿದೇಶಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಆರ್ಥಿಕ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುವುದು ಅನೇಕ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕನಸಾಗಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ, ಜಾಗತಿಕ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಬಳದ ಉದ್ಯೋಗದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬಗಳು ತಮ್ಮ ಜೀವಮಾನ ಉಳಿತಾಯವನ್ನೇ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ವಿದೇಶಿ ಪದವಿಯ ನಿಜವಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಉದ್ಯಮಿ ಹರ್ಷ ಗುಪ್ತಾ ಅವರ ವೈರಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
15 ವರ್ಷದ FD ತೆಗೆದು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ₹50 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು!
ಗುಪ್ತಾ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಉದಾಹರಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ಮಗನ MS ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಸುಮಾರು ₹50 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ 15 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು ಮುರಿಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಶಿಕ್ಷಣದ ಶುಲ್ಕದ ಜೊತೆಗೆ ವಸತಿ, ಆಹಾರ, ಸಾರಿಗೆ, ವಿಮೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಜೀವನ ವೆಚ್ಚಗಳು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಒಟ್ಟು ಖರ್ಚನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.
CAD 55 ಸಾವಿರ ಸಂಬಳ, ಆದರೆ ಉಳಿತಾಯ ಎಷ್ಟು?
ವರದಿಯಲ್ಲಿನ ಉದಾಹರಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಈಗ ಟೊರೊಂಟೊದಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 55,000 CAD ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಾಡಿಗೆ, ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಜೀವನ ವೆಚ್ಚಗಳಿಂದಾಗಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವ ಮೊತ್ತ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬ ವಾದ ಮುಂದಿಡಲಾಗಿದೆ.
ಇದರಿಂದ “ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಬಳ = ಹೆಚ್ಚು ಉಳಿತಾಯ” ಎಂಬ ಸರಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಯಾವಾಗಲೂ ಸರಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.
ಪದವಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ‘ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್’ ಮುಖ್ಯ..!
ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ಮುನ್ನ ಕುಟುಂಬಗಳು ಕೇವಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಶುಲ್ಕವನ್ನಷ್ಟೇ ಪರಿಗಣಿಸದೆ, ಒಟ್ಟು ಶಿಕ್ಷಣ ವೆಚ್ಚ, ಸಾಲದ ಬಡ್ಡಿ, ಜೀವನ ವೆಚ್ಚ, ತೆರಿಗೆ, ಉದ್ಯೋಗದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಉಳಿತಾಯವನ್ನೂ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಬೇಕು.
ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಈ ವೈರಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಕೆನಡಾ ಅಥವಾ ವಿದೇಶಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅನುಭವಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಯಮವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆ!
ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದವರು ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ವಿದೇಶಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ನಿಜವಾದ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಬೇಕು ಎಂದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಜಾಗತಿಕ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ವೃತ್ತಿ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನೂ ಹಣದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕೊನೆಗೂ, ವಿದೇಶಿ ಪದವಿ ಪಡೆಯುವ ಮೊದಲು “ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು?” ಎನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ “ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆ ಹೂಡಿಕೆ ಮರಳುತ್ತದೆ?” ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯವಾಗಬಹುದು.