ಬಡತನ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅಥವಾ ಸೀಮಿತ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ದೊಡ್ಡ ಕನಸುಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಬಿಹಾರದ ರೈತನ ಮಗ ಸತ್ಯಂ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಜೀವನವೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಕೇವಲ 12ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ IIT-JEE ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣವಾಗಿ ಇಂದು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ AI ರಿಸರ್ಚರ್.
ಬಡತನ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅಥವಾ ಸೀಮಿತ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ದೊಡ್ಡ ಕನಸುಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಬಿಹಾರದ ರೈತನ ಮಗ ಸತ್ಯಂ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಜೀವನವೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಕೇವಲ 12ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ IIT-JEE ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿ ‘ಕಿರಿಯ IITಯನ್’ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದ ಸತ್ಯಂ, ಇಂದು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಮಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ರೈತನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಪ್ರತಿಭೆ
ಸತ್ಯಂ ಕುಮಾರ್ ಅವರು 1999ರ ಜುಲೈ 20ರಂದು ಬಿಹಾರದ ಭೋಜ್ಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಖೋರಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಕ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಅವರು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಓದಿನ ಜೊತೆಗೆ ಕೃಷಿ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲೂ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಮೇಲಿನ ಅವರ ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.
12ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ IIT-JEE ಪಾಸ್
ಸತ್ಯಂ ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ದೇಶದ ಗಮನ ಸೆಳೆದದ್ದು 12ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ. ಅಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಅವರು ಕಠಿಣ IIT-JEE ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ‘ಕಿರಿಯ IITಯನ್’ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯೂ ದೊರೆಯಿತು. ಮಗನಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ ಪೋಷಕರು ಆತನ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡಿದರು. IIT-JEE ತರಬೇತಿಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಕೋಟಾಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು. 13ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದ ಸತ್ಯಂ, ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 670ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದು ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದರು.
IIT ಕಾನ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್
2013ರಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಂ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ IIT ಕಾನ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ದೊರೆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು BTech ಮತ್ತು MTech ಪದವಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. IIT ಕಾನ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ರೊಬೋಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳತ್ತ ಅವರ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಈ ಆಸಕ್ತಿಯೇ ಮುಂದೆ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಿಸಿತು.
ರೊಬೋಟಿಕ್ಸ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ಪ್ರತಿಭೆ
2014ರಲ್ಲಿ IIT ಕಾನ್ಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ Techkriti ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಂ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು. ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ನೀರು ಎರಡರ ಮೇಲೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬಲ್ಲ ಆಂಫಿಬಿಯನ್ ರೊಬೋಟಿಕ್ಸ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ರನ್ನರ್-ಅಪ್ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು. ಅವರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಧನೆಗೆ 2016ರಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ Excellence Charpak Summer Training Scholarship ದೊರೆಯಿತು. 2017ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ Teaching Assistant Fellowship ಕೂಡ ಪಡೆದರು.
2019ರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ
ತಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನಾ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಸತ್ಯಂ 2019ರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದರು. ಅಲ್ಲಿ University of Texasನಲ್ಲಿ Electrical and Computer Engineering ವಿಷಯದಲ್ಲಿ PhD ಆರಂಭಿಸಿದರು. ರೊಬೋಟಿಕ್ಸ್, ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡರು. 2024ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ PhD ಥೀಸಿಸ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು.
Appleನಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್.. ನಂತರ AI ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ
PhD ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಸತ್ಯಂ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ನ Apple ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ Machine Learning ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಅವಕಾಶ ದೊರೆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ Appleನ Siri Speech ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಇದರ ನಂತರ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ತಿರುವು ಸಿಕ್ಕಿತು. ಅವರು Texas Instrumentsನಲ್ಲಿ Machine Learning Systems Research Engineer ಆಗಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದರು.
ಇಂದು AI ಮತ್ತು Machine Learning ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆ
ಸತ್ಯಂ ಕುಮಾರ್ ಇದೀಗ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ನ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 12ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ IIT-JEE ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ದೇಶದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದ ಬಾಲಕ, ಇಂದು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ AI ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಶೋಧನಾ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಅವರ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಕಲಿಕೆಯ ಫಲ. ರೈತ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ, ಕೃಷಿ ಕೆಲಸಗಳ ನಡುವೆಯೇ ಓದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ, IIT, ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ PhD, Apple ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಮತ್ತು ನಂತರ AI ಸಂಶೋಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದವರೆಗೆ ಸತ್ಯಂ ಕುಮಾರ್ ಸಾಗಿರುವ ಪಯಣ ನಿಜಕ್ಕೂ ಪ್ರೇರಣಾದಾಯಕ.