40ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 18 ವರ್ಷಗಳ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕೆಲಸ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು, ಇದನ್ನು ಜೀವನದ 'ರೀಸೆಟ್ ಬಟನ್' ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲೇಆಫ್ ಅವರಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಸ್ನೇಹ, ಹಣದ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಭ್ರಮೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಅವರ ಅನುಭವದ ಮಾತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 40ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತವಾಗಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಖರ್ಚು, EMI, ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಆತಂಕ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ‘midlifereboot43’ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ Instagram ಬಳಕೆದಾರರು ಇದನ್ನು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 18 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಾಯಕತ್ವದ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 40ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಅದನ್ನು ಕೇವಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದು ನೋಡದೆ ಜೀವನ ಹೊಸದಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಲು ಸಿಕ್ಕ ಅವಕಾಶ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅವರು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇಕೆ ಎನ್ನವುದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.
ಉದ್ಯೋಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಲೇಆಫ್ ಎನ್ನುವುದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ‘ರೀಸೆಟ್ ಬಟನ್’ ಒತ್ತಿದಂತದ್ದು. ಇದರಿಂದ ತಮ್ಮ ಜೀವನ, ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಗುರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಯೋಚಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸಂಬಳದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂದೇಶ ಬರುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ, ನಿಜವಾದ ಮತ್ತು ನಕಲಿ ಸಂಬಂಧಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ನೇಹವು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿರುವವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಚಹಾ ಅಥವಾ ಕಾಫಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ವಿಚಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಕೇವಲ ಔಪಚಾರಿಕತೆಗಳಿಗೆ ಬಾಯಿಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುವರು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಾಲಿನ "ಸೋ ಸಾರಿ" ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ.
ಹಣದ ನಿಜವಾದ ಪಾಠ!
ತಿಂಗಳ ಮೊದಲ ದಿನದಂದು ಖಾತೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೂನ್ಯವಾಗಿದ್ದಾಗ, ಜೀವನಶೈಲಿಯ ನೆಪಗಳು ಮತ್ತು ನಿಜವಾದ ಅಗತ್ಯಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಹಠಾತ್ ಆದಾಯ ನಷ್ಟವು ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಪಾಠದಂತೆ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಇದು ಕಠಿಣ ಆದರೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ. ಅಲ್ಲದೇ ಜನರು ತಮ್ಮ ಸಂಬಳ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬರುವಾಗ ಅದನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಭ್ರಮನಿರಸನ!
ಮೂರನೆಯ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ ಅದು ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತೆ ತಂಡಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ, ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಅದರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಕೇವಲ ಭ್ರಮೆ ಎಂದು ಅವರು ಅರಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲವೂ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಒತ್ತಡ ಏಕೆ? ಎಂದು ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್!
ವೀಡಿಯೊ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ, ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಜನರು ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಆ ಚಿಂತನಶೀಲತೆ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅನುಭವವು ನೋವಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದರೂ, ಕಲಿತ ಪಾಠಗಳು ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಬಹುದು ಎಂದು ಅನೇಕ ಬಳಕೆದಾರರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.