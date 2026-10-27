Director Narasimha Swamy: ಬೆಳಗ್ಗೆಯಷ್ಟೇ ಅದ್ಧೂರಿ 'ಜೀ ಕುಟುಂಬ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಇಡೀ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ನರಸಿಂಹ ಸ್ವಾಮಿ, ಸಂಜೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಹಠಾತ್ ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದಾರೆ! 'ಛೋಟಾ ಚಾಂಪಿಯನ್' ಸೇರಿದಂತೆ ವಾಹಿನಿಯ ಹಲವು ಹಿಟ್ ಶೋಗಳ ರೂವಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಇವರ ಅಕಾಲಿಕ ನಿಧನ ಇಡೀ ಕಿರುತೆರೆ ಜಗತ್ತನ್ನು ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿದೆ.
ಜೀ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯ ಹಲವು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳು ಹಾಗೂ ಬೃಹತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಹಿಂದಿನ ರೂವಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ನರಸಿಂಹ ಸ್ವಾಮಿ (Narasimha Swamy) ಅವರು ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ ಹಠಾತ್ ವಿಧಿವಶರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಳಗ್ಗೆಯಷ್ಟೇ ತಾವು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ 'ಜೀ ಕುಟುಂಬ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅದ್ಭುತ ಯಶಸ್ಸಿನ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಸಂಜೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಿರುವುದು ಇಡೀ ಕಿರುತೆರೆ ಕಲಾವಿದರು ಹಾಗೂ ತಂತ್ರಜ್ಞರನ್ನು ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿದೆ.
10 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಹಗಲಿರುಳು ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದ ನಿರ್ದೇಶಕ
ಜೀ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಈವೆಂಟ್ ಆದ 'ಜೀ ಕುಟುಂಬ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್' ಅನ್ನು ಈ ಬಾರಿ ನರಸಿಂಹ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರೇ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಅವರು ಕಳೆದ 10 ದಿನಗಳಿಂದ ಹಗಲಿರುಳು ನಿದ್ದೆಗೆಟ್ಟು, ಸತತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಷ್ಟೇ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಸಂತಸ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ವಿಧಿಯಾಟವೇ ಬೇರೆಯಾಗಿತ್ತು. ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ ಸುಮಾರು 7 ರಿಂದ 8 ಗಂಟೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅವರ ನಿಧನಕ್ಕೆ ನಿಖರವಾದ ಕಾರಣ ತಿಳಿದುಬಂದಿಲ್ಲ.
ಹಲವು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಶೋಗಳ ಹಿಂದಿನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್
ನರಸಿಂಹ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಕೇವಲ ಅವಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರದೆ, ಕಿರುತೆರೆಯ ಹಲವು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಹಾಗೂ ಜನಪ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಹಿಂದಿನ ಅಸಲಿ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಕರುನಾಡಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮೋಡಿ ಮಾಡಿದ್ದ 'ಜೋಡಿ ನಂ. 1' (Jodi No.1), ಮೆಗಾ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ 'ಕೋಟ್ಯಧಿಪತಿ', 'ಜೀನ್ಸ್' ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳ ಮೆಚ್ಚಿನ 'ಛೋಟಾ ಚಾಂಪಿಯನ್' ಶೋಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ ಹಿರಿಮೆ ಇವರದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಊರೂರು ಸುತ್ತಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಜನಪ್ರಿಯ 'ಸೀರಿಯಲ್ ಸಂತೆ'ಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯ 'ಜೀ ಕುಟುಂಬ' ಮೆಗಾ ಈವೆಂಟ್ಗಳ ರೂವಾರಿಯೂ ಇವರೇ ಆಗಿದ್ದರು. ಪರದೆಯ ಹಿಂದೆ ನಿಂತು ಕಿರುತೆರೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಮನರಂಜನೆಯ ರಸದೌತಣ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಅವರ ಅಗಾಧ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿಗೆ ಇಡೀ ಕಿರುತೆರೆ ರಂಗವೇ ತಲೆದೂಗಿತ್ತು.
ಕಿರುತೆರೆ ಗಣ್ಯರ ಕಂಬನಿ
ಯಾವಾಗಲೂ ಲವಲವಿಕೆಯಿಂದ ಇರುತ್ತಿದ್ದ ನರಸಿಂಹ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಅಕಾಲಿಕ ನಿಧನದ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಜೀ ವಾಹಿನಿಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಕಿರುತೆರೆ ನಟ-ನಟಿಯರು ಹಾಗೂ ತಂತ್ರಜ್ಞರು ತೀವ್ರ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.