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- ಭಾರತದ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ರಾಜಧಾನಿ ಯಾವುದು? ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗೇಕೆ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬೇಡಿಕೆ?
ಭಾರತದ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ರಾಜಧಾನಿ ಯಾವುದು? ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗೇಕೆ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬೇಡಿಕೆ?
ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೆಳೆಯುವಂತಹ “ಭಾರತದ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ರಾಜಧಾನಿ” ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಬೇಡಿಕೆ ಇರುವಂತಹ ‘ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ’ ವಿಶೇಷತೆ ಏನೆಂಬುದನ್ನು ಕನ್ನಡಿಗರಾಗಿ ನೀವು ಈಗಲೇ ತಿಳಿಯಬೇಕು. ರಾಜಧಾನಿ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಭಾರತದ ಅಪ್ಪಟ 'ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ರಾಜಧಾನಿ' ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?
ಭಾರತದ ‘ಚಿಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್’ (Chilli Capital of India) ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಇರುವುದು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಗುಂಟೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ. ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ (APMC) ಗುಂಟೂರಿನಲ್ಲಿದೆ. ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶವೊಂದೇ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಶೇ. 40 ರಿಂದ 45ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪಾಲು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಖಾರವಿರುವ 'ತೇಜಾ' (Teja) ತಳಿಗೆ ವಿಶ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.
ಏಷ್ಯಾದ 2ನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಮ್ಮ 'ಬ್ಯಾಡಗಿ'!
ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲೇ 2ನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗೆ ಭೌಗೋಳಿಕ ಮಾನ್ಯತೆ (GI Tag) ಗೌರವ ಲಭಿಸಿದೆ. ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಎಪಿಎಂಸಿ ಯಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ₹2,500 ರಿಂದ ₹3,500 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಮೌಲ್ಯದ ಭರ್ಜರಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿದೆ.
ಖಾರ ಕಮ್ಮಿ, ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ!
ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಖಾರ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ (Low Pungency), ಆದರೆ ಅತಿ ಗಾಢವಾದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣವಿರುತ್ತದೆ (High ASTA Color Value). ಇದರಿಂದ 'ಒಲಿಯೋರೆಸಿನ್' (Oleoresin) ಎಂಬ ಕೆಂಪು ತೈಲವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಸಾಸ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಡಗಿಯದ್ದೇ ದರ್ಬಾರ್!
ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಪಂಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕರುನಾಡು!
ಜಾಗತಿಕ ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವೇ ನಂ.1 (ಸುಮಾರು ಶೇ. 38 ರಿಂದ 40ರಷ್ಟು ರಫ್ತು ಪಾಲು). ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣ ಮೊದಲೆರಡು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಕರ್ನಾಟಕವು 3ನೇ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ (ಸುಮಾರು 12-15% ಪಾಲು). ಕರ್ನಾಟಕದ ಧಾರವಾಡ, ಹಾವೇರಿ, ಗದಗ, ಬಳ್ಳಾರಿ, ಬೆಳಗಾವಿ ಮತ್ತು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಬ್ಯಾಡಗಿ ಕಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಡಬ್ಬಿ ತಳಿಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಕಣಜಗಳಾಗಿವೆ.
30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟ ಕರುನಾಡ ಕಂಪು!
ಭಾರತದಿಂದ ರಫ್ತಾಗುವ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ, ಚೀನಾ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ, ಯುರೋಪ್ ಹಾಗೂ ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾ ದೇಶಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಾಹಕರು. ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ: ಭಾರತದ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ರಾಜಧಾನಿ ಗುಂಟೂರು ತನ್ನ ಖಾರಕ್ಕೆ (Spice) ಹೆಡ್ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತನ್ನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬಣ್ಣ, ರುಚಿ ಮತ್ತು ರಫ್ತು ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ (Color & Premium Quality) ಜಾಗತಿಕ ಸಾಮ್ರಾಟನಾಗಿದೆ!
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