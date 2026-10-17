Rishi Designs Bangalore: ಖ್ಯಾತ ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನರ್ ಪಲ್ಲವಿ ಅಕಾಲಿಕ ನಿಧನದ ನಂತರ, ಅವರು 25 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿದ 'ರಿಷಿ ಡಿಸೈನ್ಸ್' ಕಥೆ ಏನು? ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನೇ ನಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದ ನೇಕಾರರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಕಥೆ ಏನು? ಎಂಬ ಆತಂಕ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇತ್ತು. ಆದರೆ, ಆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಈಗ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ತಾರೆಯರು, ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಅಪಾರ ಗ್ರಾಹಕರ ನೆಚ್ಚಿನ ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನರ್ ಆಗಿದ್ದ ದಿವಂಗತ ಪಲ್ಲವಿ ಅವರ ಅಕಾಲಿಕ ನಿಧನವು ಇಡೀ ಫ್ಯಾಷನ್ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತುಂಬಲಾರದ ನಷ್ಟವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿತ್ತು. ಅವರ ಕೈಚಳಕದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿದ್ದ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿನ್ಯಾಸದ ಉಡುಪುಗಳು ಜನರ ಮನಗೆದ್ದಿದ್ದವು. ಪಲ್ಲವಿ ಅವರ ಅಗಲಿಕೆಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಅವರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕಟ್ಟಿದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ 'ರಿಷಿ ಡಿಸೈನ್ಸ್' (Rishi Designs) ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇರುತ್ತದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬ ಆತಂಕ ಹಾಗೂ ಶೂನ್ಯತೆ ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿ ಆವರಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಆ ಎಲ್ಲ ಆತಂಕಗಳಿಗೆ ತೆರೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಪಲ್ಲವಿ ಅವರ ಮುದ್ದಿನ ಮಗಳು ರಿಷಿತಾ (Rishitha) ತಾಯಿಯ ಕನಸಿನ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿದು ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಅತ್ಯಂತ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಶಪಥ ಮಾಡಿದ ರಿಷಿತಾ
'ರಿಷಿ ಡಿಸೈನ್ಸ್' ಕೇವಲ ಒಂದು ಫ್ಯಾಷನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಅಥವಾ ಬಟ್ಟೆಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅದು ಪಲ್ಲವಿ ಅವರ ಬರೋಬ್ಬರಿ 25 ವರ್ಷಗಳ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆ, ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಕನಸಿನ ಫಲ. ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಆರಂಭವಾಗಿ ಇಂದು ಹೆಮ್ಮರವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೊಲಿಗೆಯಲ್ಲೂ ಪಲ್ಲವಿ ಅವರ ಶ್ರಮವಿದೆ. ತಾಯಿಯಿಲ್ಲದ ಈ ಕಠಿಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಧೃತಿಗೆಡದೆ ನಿಂತಿರುವ ಮಗಳು ರಿಷಿತಾ, "ಅಮ್ಮ ಕಟ್ಟಿದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಿಲ್ಲಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಶಪಥ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಅಮ್ಮನ ಡಿಸೈನಿಂಗ್, ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕರಕುಶಲತೆಯನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ರಿಷಿತಾ, ಈಗ ಅದೇ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ನಂಬಿ ಬಂದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಮಗಳೇ ಧೈರ್ಯದ ಆಸರೆ
ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡಿಸೈನರ್ ಹೌಸ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ಅಲ್ಲಿನ ನುರಿತ ಟೈಲರ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಮಾಸ್ಟರ್ಗಳ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರ. ಪಲ್ಲವಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹಲವು ದಶಕಗಳಿಂದ ನೆರಳಿನಂತೆ ದುಡಿದು, ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನೇ ನಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಹತ್ತಾರು ನೇಕಾರರು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕುಟುಂಬಗಳು ಪಲ್ಲವಿ ಅವರ ಅಗಲಿಕೆಯಿಂದ ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದವು. ಆದರೆ ರಿಷಿತಾ ಅವರು, "ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅಮ್ಮನ ಕುಟುಂಬದ ಭಾಗವಿದ್ದಂತೆ. ಅವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನನ್ನದು. ಅವರ ಕೈಗಳನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ನೌಕರರ ಕಣ್ಣೀರೊರೆಸಿ ಹೊಸ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಂತು ಮೊದಲ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ಡ್ ಆರ್ಡರ್
ರಿಷಿತಾ ಅವರು 'ರಿಷಿ ಡಿಸೈನ್ಸ್'ನ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಮನೋರಂಜನ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ಡ್ ಶರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಆರ್ಡರ್ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಕ್ಷಣ ರಿಷಿತಾ ಹಾಗೂ ಅವರ ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿತ್ತು. ಗ್ರಾಹಕರು ಕೇವಲ ಬಟ್ಟೆ ಹೊಲಿಸಲು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಪಲ್ಲವಿ ಅವರ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಗೌರವದಿಂದ ಮಗಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲು ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
“ಅಮ್ಮನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಯಾರೂ ತುಂಬಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ”
ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಕುರಿತು ಅತ್ಯಂತ ಭಾವುಕರಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ರಿಷಿತಾ, "ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾರಿಂದಲೂ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು (Replace) ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಅವರ ಸೃಜನಶೀಲತೆ, ಅವರ ನಗು, ಅವರ ಪ್ರೀತಿ ಸದಾ ಅಜರಾಮರ. ಆದರೆ, ಅವರು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಜೀವ ತೇದು ಕಟ್ಟಿದ ಈ 'ರಿಷಿ ಡಿಸೈನ್ಸ್' ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತೇನೆ. ಅಮ್ಮ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾ, ಅವರ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಜೀವಂತವಾಗಿಡುವುದು ನನ್ನ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿ" ಎಂದು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳು ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ತಾಯಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಅತೀವ ನೋವಿನ ನಡುವೆಯೂ ಇಡೀ ಸಂಸ್ಥೆ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತು ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. 'ರಿಷಿ ಡಿಸೈನ್ಸ್' ತನ್ನ ಹಳೆಯ ವೈಭವದೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯಲಿ ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು, ಹಿತೈಷಿಗಳು ಹಾಗೂ ಫ್ಯಾಷನ್ ಪ್ರಿಯರು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹಾರೈಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.