ನಟಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಗರ್ವಾಲ್, 21 ವರ್ಷದ ಆಟೋ ಚಾಲಕನೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸಿದ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಆಟೋ ಚಾಲಕನ ಮದುವೆ ಕುರಿತ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೀವನದ ನೈಜ ಪಾಠವನ್ನು ಆಟೋ ಚಾಲಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾರಿದ್ದಾನೆ. ಏನದು ಮಾತುಕತೆ ನೀವೂ ನೋಡಿ.
ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗುವುದು ಮಾಮೂಲಿ. ಆದರೆ, ಕೆಲವು ವಿಡಿಯೋಗಳು ಮಾತ್ರ ಮನುಷ್ಯನ ಯೋಚನೆಯನ್ನೇ ಬದಲಿಸುವಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಅಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ವಿಡಿಯೋ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ನೆಟ್ಟಿಗರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ.
ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿ ಹಾಗೂ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಗರ್ವಾಲ್ (Srishti Agrawal) ಅವರು ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ 21 ವರ್ಷದ ಯುವ ಆಟೋ ಚಾಲಕನೊಬ್ಬನ ಜೊತೆ ನಡೆಸಿದ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಆ ಯುವಕನ ಜೀವನ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗೆಗಿನ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಎಲ್ಲರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.
ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಆ ಚರ್ಚೆ ಏನು?
ಆಟೋ ಹತ್ತಿದ ನಟಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಗರ್ವಾಲ್, ಯುವ ಚಾಲಕನ ಜೊತೆ ಕುಶಲೋಪರಿ ಮಾತುಕತೆ ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ನಡೆದ ಮಾತುಕತೆ ಹೀಗಿದೆ:
ಸೃಷ್ಟಿ ಅಗರ್ವಾಲ್: "ಭಯ್ಯಾ, ನಿಮಗಿನ್ನೂ ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕಲ್ವಾ?"
ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್: "ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ? ಮೊದಲಿಗೆ ದುಡ್ಡು ದುಡಿಯಬೇಕು, ಅದಾದ ಮೇಲಷ್ಟೇ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು."
ಸೃಷ್ಟಿ ಅಗರ್ವಾಲ್ (ಖುಷಿಯಿಂದ): "ವಾವ್ ಭಯ್ಯಾ, ಎಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಮೈಂಡ್ಸೆಟ್ ನಿಮ್ಮದು!"
ಸೃಷ್ಟಿ ಅಗರ್ವಾಲ್: "ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳಿಯದಿದ್ದರೆ ಹೇಳಿ, ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ವಯಸ್ಸು ಭಯ್ಯಾ?"
ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್: "ನನಗೆ 21 ವರ್ಷ."
ಸೃಷ್ಟಿ ಅಗರ್ವಾಲ್: "ಅಯ್ಯೋ, ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ನಾಚಿಕೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ?"
ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್: "ನಾಚಿಕೆ ಯಾಕೆ ಪಡಬೇಕು? ನನಗಿನ್ನೂ ಜಸ್ಟ್ 21 ವರ್ಷ ಅಷ್ಟೇ."
ಸೃಷ್ಟಿ ಅಗರ್ವಾಲ್: "ಭಯ್ಯಾ, ಮೊದಲು ಹಣ ಗಳಿಸಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಮದುವೆಯಾಗಬೇಕು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಯಾರು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟರು?"
ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್: "ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ ಮೇಡಂ? ನಿಯಮ ಸಿಂಪಲ್ - ಮೊದಲು ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು, ನಂತರ ನಮ್ಮ ಹವ್ಯಾಸಗಳನ್ನು (Hobbies/ಆಸೆಗಳನ್ನು) ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು."
21ರ ಹರೆಯದಲ್ಲೇ ಎಂತಹ ಪಕ್ವತೆ!
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 20-21 ವರ್ಷದ ಯುವಜನತೆ ಸರಿಯಾದ ಗುರಿ ಇಲ್ಲದೆ, ರೀಲ್ಸ್ ಹಾಗೂ ವ್ಯಸನಗಳಿಗೆ ಮಾರುಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಉದಾಹರಣೆಗಳೇ ಹೆಚ್ಚು. ಆದರೆ, ಕೇವಲ 21ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಆಟೋ ಓಡಿಸುತ್ತಾ, ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅರಿತು, "ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯೇ ಬದುಕಿನ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ" ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನುಡಿದಿರುವ ಈ ಯುವಕನ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಜಗತ್ತು ತಲೆಬಾಗಿದೆ.
ನೆಟ್ಟಿಗರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಮಹಾಪೂರ:
ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎಕ್ಸ್ (ಟ್ವಿಟರ್) ಹಾಗೂ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದು, ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜನ ಯುವಕನಿಗೆ ಹ್ಯಾಟ್ಸಾಫ್ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. "ಕೇವಲ 21 ವರ್ಷದ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ನ ಈ ಮೈಂಡ್ಸೆಟ್ ಇಂದಿನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಯುವಕ-ಯುವತಿಯರಿಗೂ ಮಾದರಿಯಾಗಬೇಕು. ಸಾಲ ಮಾಡಿ, ದುಡಿಮೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಕಷ್ಟಪಡುವ ಬದಲು, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಕಾಲಮೇಲೆ ನಿಂತು ಮುನ್ನಡೆಯುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ" ಎಂದು ಹಲವರು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜೀವನದ ನೈಜ ಪಾಠ ಕಲಿಯಲು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪುಸ್ತಕಗಳೇ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಆಟೋ ಓಡಿಸುವ ಇಂತಹ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮಾತುಗಳೇ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಪೂರ್ತಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ.