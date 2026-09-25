ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯ ಜನಪ್ರಿಯ ವಾಹಿನಿ ಜೀ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿರುವ ‘ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ – ಸೂಪರ್ ಮಾಮ್’ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಇದೀಗ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಶೇಷ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯ ಜನಪ್ರಿಯ ವಾಹಿನಿ ಜೀ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿರುವ ‘ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ – ಸೂಪರ್ ಮಾಮ್’ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಇದೀಗ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಶೇಷ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ತಾಯಂದಿರ ನೃತ್ಯ ಪ್ರತಿಭೆ ಹಾಗೂ ಕನಸುಗಳಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಕಲ್ಪಿಸಿರುವ ಈ ಶೋನಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ‘ಓಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಗೋಲ್ಡ್’ ವಿಶೇಷ ಮಹಾಸಂಚಿಕೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ 7.30ಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಜನಪ್ರಿಯ ನಿರೂಪಕಿ ಅನುಶ್ರೀ ತಮ್ಮದೇ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೀರೋ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್, ನಿರ್ದೇಶಕ ತರುಣ್ ಸುಧೀರ್, ನಟ ವಿಜಯ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ನಟಿ ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೆರುಗು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ರೂಪಾ-ರಾಹುಲ್ ಜೋಡಿಯ ಭರ್ಜರಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್
‘ಓಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಗೋಲ್ಡ್’ ವಿಶೇಷ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿ ರೂಪಾ ಅವರು ರಾಹುಲ್ ಜೊತೆಗೂಡಿ ವಿಶೇಷ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ರೂಪಾ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ವಿಶೇಷ ಆತಿಥ್ಯ ಇದೀಗ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಬಳಿಕ ರೂಪಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬದವರೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ತೀರ್ಪುಗಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ತರುಣ್ ಸುಧೀರ್ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ತರುಣ್ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ
ರೂಪಾ ಅವರು ರಾಹುಲ್ ಜೊತೆ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನೂ ಕರೆದುಕೊಂಡು ತರುಣ್ ಸುಧೀರ್ ಅವರ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ರೂಪಾ ಹಾಗೂ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ದೊರೆತಿದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಬೆಳ್ಳಿ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಬಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ರೂಪಾ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆತಿಥ್ಯ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ತರುಣ್ ಸುಧೀರ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸ್ವತಃ ಊಟ ಬಡಿಸಿ, ಕುಟುಂಬದವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸತ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆತಿಥ್ಯ ಕಂಡು ಭಾವುಕರಾದ ರೂಪಾ ಕುಟುಂಬ
ತರುಣ್ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಗೌರವದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡ ರೀತಿಗೆ ರೂಪಾ ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರು ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮನ್ನು ಸ್ಪರ್ಧಿ ಎಂಬುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರೀತಿ-ಗೌರವದಿಂದ ಆತಿಥ್ಯ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ರೂಪಾ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಜೀ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿ ಹಾಗೂ ‘ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಮಾಮ್’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಕಳೆದ ಕ್ಷಣಗಳು, ಕುಟುಂಬದ ಆತಿಥ್ಯ ಹಾಗೂ ಊಟ ಬಡಿಸಿದ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರೋಮೋದಲ್ಲಿ ಭಾವುಕತೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ.
ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಪ್ರಸಾರ
ನೃತ್ಯ, ಮನರಂಜನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರೀತಿ-ಬಾಂಧವ್ಯಕ್ಕೂ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ‘ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ – ಸೂಪರ್ ಮಾಮ್’ನ ಈ ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕೆ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ 7.30ಕ್ಕೆ ಜೀ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗಲಿದೆ. ‘ಓಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಗೋಲ್ಡ್’ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ರೂಪಾ ಅವರ ನೃತ್ಯ ಹೇಗಿತ್ತು? ತರುಣ್ ಸುಧೀರ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರೂಪಾ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಆತಿಥ್ಯ ಹೇಗಿತ್ತು? ಎಂಬುದನ್ನು ವೀಕ್ಷಕರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು.