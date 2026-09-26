ಕನ್ನಡದ ಈ ನಟ ಮತ್ತು ರಜನಿಕಾಂತ್ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕೇವಲ ಎರಡು ಚಿತ್ರರಂಗಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದು ಒಬ್ಬ ದಿಗ್ಗಜ ನಟನನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ದಿಗ್ಗಜ ನಟ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಗೌರವಿಸಿದ ಕಥೆ ಇದು..
Rajanikanth: ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಹೆಸರು ಅಚ್ಚಳಿಯದೆ ಉಳಿದಿದೆ. ಅಭಿನಯ, ಗಾಯನ, ಸರಳತೆ ಹಾಗೂ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಮೂಲಕ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣಾವ್ರು ಶಾಶ್ವತ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಕನ್ನಡಿಗರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ದೇಶದ ಹಲವು ಭಾಷೆಗಳ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಗಣ್ಯರೂ ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಕಲಾ ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮಿಳಿನ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಕೂಡ ಅಣ್ಣಾವ್ರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಈ ಹಿಂದೆ ನೀಡಿದ್ದ ಹೇಳಿಕೆಯೊಂದು ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರು ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ಸಹನಟನಾಗಿ ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣಾವ್ರ ಸ್ಥಾನವೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು. ‘ಒಬ್ಬ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ 10 ಎಂಜಿಆರ್ಗೆ ಸಮ’ ಎಂದು ರಜನಿಕಾಂತ್ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಎಂ.ಜಿ. ರಾಮಚಂದ್ರನ್, ಅಂದರೆ ಎಂಜಿಆರ್, ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಇತ್ತು. ಸಿನಿಮಾ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ರಾಜಕೀಯ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಅವರು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದ್ದರು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಶಿವಾಜಿ ಗಣೇಶನ್ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಿದ್ದರು.
ಆದರೆ ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ವಿಶೇಷತೆಯೇ ಬೇರೆ ಎಂಬುದು ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿತ್ತು. ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ನೆರವಿಲ್ಲದೆ, ಕೇವಲ ತಮ್ಮ ಅಭಿನಯ ಪ್ರತಿಭೆ, ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಮೂಲಕ ಅಣ್ಣಾವ್ರು ಜನರ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರಜನಿಕಾಂತ್ ಹೇಳಿದ್ದರು. ‘2.0’ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಚಾರದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮಿಳು ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗಲೂ ಅವರು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಗೌರವ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸ್ಮಾರಕ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ರಜನಿಕಾಂತ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು.
ಅಣ್ಣಾವ್ರಿಂದ ಪಡೆದ ಆ ಒಂದೇ ಆಟೋಗ್ರಾಫ್!
ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿತ್ತು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಘಟನೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನಟನ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿ ನಿಂತು ಆಟೋಗ್ರಾಫ್ ಪಡೆಯುವ ಸಂದರ್ಭ ಅಪರೂಪ. ಆದರೆ ಅಣ್ಣಾವ್ರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಕೂಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಭಿಮಾನಿಯಂತಾಗಿದ್ದರು.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಂಪಾಂಬುಧಿ ಕೆರೆಯ ಬಳಿ ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಓಡಿಹೋಗಿ ಆಟೋಗ್ರಾಫ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಿ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಹಿಂದೆ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇನ್ನೂ ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ತಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ನಟನಿಂದ ಪಡೆದ ಏಕೈಕ ಆಟೋಗ್ರಾಫ್ ಅದು ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರದ್ದೇ ಎಂದು ರಜನಿಕಾಂತ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯೇ ಅಣ್ಣಾವ್ರ ಮೇಲಿದ್ದ ಅವರ ಅಭಿಮಾನ ಎಷ್ಟೊಂದು ಗಾಢವಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ರಿಮೇಕ್ಗಳಲ್ಲೂ ಮುಂದುವರಿದ ಅಣ್ಣಾವ್ರ ಪ್ರಭಾವ
ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮೇಲಿನ ಗೌರವ ಕೇವಲ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲೂ ಅಣ್ಣಾವ್ರ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಭಿನಯದ ಹಲವು ಯಶಸ್ವಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳು ತಮಿಳಿಗೆ ರಿಮೇಕ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ರಜನಿಕಾಂತ್ ನಾಯಕನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಭಿನಯದ ‘ಪ್ರೇಮದ ಕಾಣಿಕೆ’ ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ‘ಪೊಲ್ಲಾದವನ್’ ಆಗಿ ಮೂಡಿಬಂದರೆ, ‘ನಾ ನಿನ್ನ ಮರೆಯಲಾರೆ’ ಸಿನಿಮಾ ‘ಪುದು ಕವಿದೈ’ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ತಮಿಳಿಗೆ ರಿಮೇಕ್ ಆಯಿತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಣ್ಣಾವ್ರ ಜನಪ್ರಿಯ ಚಿತ್ರ ‘ಅನುರಾಗ ಅರಳಿತು’ ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ‘ಮನ್ನನ್’ ಆಗಿ ತೆರೆಕಂಡಿತು. ಈ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡದ ಕಥೆಗಳು ತಮಿಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೂ ತಲುಪಿದವು.
ಹೀಗಾಗಿ ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ರಜನಿಕಾಂತ್ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕೇವಲ ಎರಡು ಚಿತ್ರರಂಗಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದು ಒಬ್ಬ ದಿಗ್ಗಜ ನಟನನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ದಿಗ್ಗಜ ನಟ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಗೌರವಿಸಿದ ಕಥೆ. ಪರದೆ ಮೇಲೆ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜನರನ್ನು ರಂಜಿಸಿದ ರಜನಿಕಾಂತ್, ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಣ್ಣಾವ್ರನ್ನು ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ‘ಒಬ್ಬ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ 10 ಎಂಜಿಆರ್ಗೆ ಸಮ’ ಎಂಬ ಅವರ ಮಾತು, ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮೇಲಿದ್ದ ರಜನಿಯ ಅಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಇಂದಿಗೂ ನೆನಪಾಗುವ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.