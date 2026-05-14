‘ಶ್ರುತಿ ನಾಯ್ಡು ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೇವಲ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಕ ಸಂದೇಶವಲ್ಲ; ಅದು ಕಿರುತೆರೆಯ ಹೊಳೆಯುವ ಬೆಳಕಿನ ಹಿಂದೆ ಅಡಗಿರುವ ನೋವು ಮತ್ತು ಒತ್ತಡದ ಪ್ರತಿಫಲನ. ಇದು ಬಣ್ಣದ ಲೋಕದ ಕರಾಳ ಮುಖವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಹಲವರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏನಿದು ಶ್ರುತಿ ನಾಯ್ದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮರ್ಮ?
ಬಣ್ಣದ ಲೋಕದ ಕಹಿಸತ್ಯ: ದಿಲೀಪ್ ರಾಜ್ ನಿಧನ ಮತ್ತು ಶ್ರುತಿ ನಾಯ್ಡು ಪೋಸ್ಟ್ನ ಮರ್ಮವೇನು?
ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಹಸನ್ಮುಖಿಯಾಗಿ, ಹೊಸತನದ ತುಡಿತದೊಂದಿಗೆ ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದ ನಟ, ನಿರ್ಮಾಪಕ ದಿಲೀಪ್ ರಾಜ್ (Dileep Raj) ಅವರ ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣ ಇಡೀ ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮವನ್ನೇ ತಲ್ಲಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಕೇವಲ 47 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು, ಜಿಮ್ನಲ್ಲಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಯಶಸ್ವಿ ಸೀರಿಯಲ್ಗಳ ನಿರ್ಮಾಪಕ—ಹೀಗಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ದಿಢೀರನೆ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಮರೆಯಾದದ್ದು ಅರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದ ಸತ್ಯ. ಆದರೆ, ಅವರ ಸಾವಿನ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅವರ ಆಪ್ತ ಗೆಳತಿ, ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಶ್ರುತಿ ನಾಯ್ಡು (Shruti Naidu) ಅವರು ಮಾಡಿರುವ ಒಂದು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಈಗ ಗಾಂಧಿನಗರದ ಗಲ್ಲಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನೆಯವರೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದಿರುವ ಕರಾಳ ಒತ್ತಡವೇನು?
ಶ್ರುತಿ ನಾಯ್ಡು ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೇವಲ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಕ ಸಂದೇಶವಲ್ಲ; ಅದು ಕಿರುತೆರೆಯ ಹೊಳೆಯುವ ಬೆಳಕಿನ ಹಿಂದೆ ಅಡಗಿರುವ ನೋವು ಮತ್ತು ಒತ್ತಡದ ಪ್ರತಿಫಲನ. "ದಿಲೀಪ... ನಾವ್ಯಾಕೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಬೇಕು? ಬರಿ ಕಲಾವಿದರಾಗಿ ಹಣ, ಹೆಸರು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಸಾಕಿರಲಿಲ್ಲವೇ?" ಎಂಬ ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಡೀ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವಂತಿದೆ.
ನಿರ್ಮಾಪಕನಾದವನು ಕೇವಲ ಹಣ ಹೂಡುವುದಿಲ್ಲ; ಬದಲಿಗೆ ನೂರಾರು ಜನರ ಬದುಕನ್ನು ತನ್ನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು, ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಆಸರೆಯಾಗಬೇಕು, ತಾಂತ್ರಿಕ ವರ್ಗದವರ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ದಾರಿಯಾಗಬೇಕು—ಹೀಗೆ ಹತ್ತಾರು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ನಡುವೆ ನಿರ್ಮಾಪಕ ತನ್ನನ್ನೇ ಮರೆತುಬಿಡುತ್ತಾನೆ. ಈ "ಪರಹಿತ" ಸಾಧಿಸುವ ಹಪಾಹಪಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ತನ್ನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನೇ ಪಣಕ್ಕಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ಈಗ ಮೂಡುತ್ತಿದೆ.
"At the cost of...?" - ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಹಿಂದಿರುವ ಆತಂಕ
ಶ್ರುತಿ ನಾಯ್ಡು ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವ "At the cost of?" (ಯಾವ ಬೆಲೆ ತೆತ್ತು?) ಎಂಬ ಮಾತು ಕಣ್ಣೀರು ತರಿಸುವಂತಿದೆ. ಒಂದು ಧಾರಾವಾಹಿ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಓಡಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೆಲಸ ಸಿಗಲಿ ಎಂದು ಹಗಲಿರುಳು ಶ್ರಮಿಸುವ ನಿರ್ಮಾಪಕರು, ಕೊನೆಗೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಬೆಲೆಯಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆಯೇ? ಟಿಆರ್ಪಿ ರೇಟಿಂಗ್, ಚಾನೆಲ್ಗಳ ಒತ್ತಡ, ಶೂಟಿಂಗ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಹಾಗೂ ನೂರಾರು ಕಲಾವಿದರ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ನಡುವೆ ದಿಲೀಪ್ ರಾಜ್ ಅವರಂತಹ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಜೊತೆಗೆ, ಪತ್ರಕರ್ತ ಶರಣು ಹುಲ್ಲೂರು ಅವರು ಹೇಳಿರುವಂತೆ, "ಯಾರದೋ ಖುಷಿಗಾಗಿ ನಾವು ಕಾಣೆಯಾಗಬಾರದು" ಎಂಬ ಮಾತು ಇಂದಿನ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹಿಡಿದ ಕೈಗನ್ನಡಿಯಾಗಿದೆ. ನಾವು ಇತರರ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಲು ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನೇ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಮುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಎಂಬ ಗಂಭೀರ ಚಿಂತನೆ ಈಗ ಶುರುವಾಗಿದೆ.
ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಇದ್ದರೂ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಯ್ತಾ ಹೃದಯ?
ದಿಲೀಪ್ ರಾಜ್ ಅವರು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದರು. ಜಿಮ್ನಲ್ಲಿ ಬೆವರುವಾರಿಸುವುದು ಅವರಿಗೆ ಹವ್ಯಾಸವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ದೈಹಿಕ ಫಿಟ್ನೆಸ್ಗಿಂತಲೂ ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಘಟನೆ ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಹೊರನೋಟಕ್ಕೆ ಉಲ್ಲಾಸದಿಂದ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದ ದಿಲೀಪ್ ರಾಜ್ ಅವರೊಳಗೆ ನಿರ್ಮಾಪಕನಾಗಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ಹೊರೆ ಇತ್ತೋ ಏನೋ? ಶ್ರುತಿ ನಾಯ್ಡು ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಗುಪ್ತ ಒತ್ತಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮೌನವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ದಿಲೀಪ್ ರಾಜ್ ಅವರ ಸಾವು ಬಣ್ಣದ ಲೋಕದ ಮಿಂಚಿನ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಮೋಡವಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿದೆ. ಸಾಧನೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಜೀವಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಹಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ಈ ಘಟನೆ ನಮಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಶ್ರುತಿ ನಾಯ್ಡು ಅವರ ಆ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಈಗ ಇಡೀ ಕಿರುತೆರೆ ಉದ್ಯಮವು ತನ್ನ ಕೆಲಸದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಮರುಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.