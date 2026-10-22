ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು 'ಶಂಕರ್ ಗುರು' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪರಭಾಷಾ ನಟರನ್ನು ತರುವುದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ, ಕನ್ನಡ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದರು. ಇದರಿಂದ ಮೂಲ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಹಿಂದೆ ಸರಿದಾಗ, ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ನಿರ್ಮಾಣದ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮುಗಿಸಿದರು.
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮೇರು ನಟ, ನಟಸಾರ್ವಭೌಮ ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಪಾತ್ರಾಭಿನಯದ ‘ಶಂಕರ್ ಗುರು’ (1978) ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಆಲ್-ಟೈಮ್ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾದ ಹಿಂದೆ ಅಣ್ಣಾವ್ರ ಅಪ್ಪಟ ಕನ್ನಡಾಭಿಮಾನ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಸಾಹಸಗಾಥೆಯಿದೆ ಎಂಬುದು ಹಲವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ!
ಹೌದು, ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮೊದಲು ಪಾರ್ವತಮ್ಮನವರ ಪಾಲಾಗಿದ್ದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಕಸ್ಮಿಕ.
ಹೇಮಾಮಾಲಿನಿ, ಅಮ್ಜದ್ ಖಾನ್ ಬರಬೇಕಿತ್ತು?
1977ರಲ್ಲಿ 'ಶಂಕರ್ ಗುರು' ಚಿತ್ರದ ಯೋಜನೆ ಆರಂಭವಾದಾಗ ಅದರ ಮೂಲ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ದಾವಣಗೆರೆಯವರಾಗಿದ್ದರು. ಚಿತ್ರದ ಬಹುತೇಕ ಕಥೆ ಮತ್ತು ಸಾಹಸ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲೇ ನಡೆಯಬೇಕಿದ್ದರಿಂದ, ಬಜೆಟ್ ಕೂಡ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಹಾಗೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿಯ ಹೆಸರಾಂತ ತಾರೆಯರಾದ ಹೇಮಾಮಾಲಿನಿ, ಗಬ್ಬರ್ ಸಿಂಗ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಅಮ್ಜದ್ ಖಾನ್ ಹಾಗೂ ಶಕ್ತಿಕಪೂರ್ ಅವರನ್ನು ಕರೆತರಲು ಮೂಲ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಯೋಜಿಸಿದ್ದರು.
ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸುತಾರಾಂ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ! "ನಾವು ಬೇರೆ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಕರೆತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರೆ, ನಮ್ಮ ನೆಲದ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಕನ್ನಡ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಹೊರಗಿನವರು ಯಾರು ಅವಕಾಶ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ? ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮವರೇ ನಟಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಖಡಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ, ನಿರ್ಮಾಪಕರು ತಮ್ಮ ಹಠ ಬಿಡದ ಕಾರಣ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡು, ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದರು.
ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಎಂಬ ಅಪ್ರತಿಮ ಧೀಮಂತ ಶಕ್ತಿಯ ಎಂಟ್ರಿ:
ಈ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕೈಬಿಡಲು ಇಷ್ಟಪಡದ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು, ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಕೆ.ಸಿ.ಎನ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರದ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ಮಾಣದ ಹೊಣೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಹೆಗಲಿಗೆ ಏರಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಅಂದಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 100 ಜನರ ಬೃಹತ್ ಚಿತ್ರತಂಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು, ಸತತ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಠಿಕಾಣಿ ಹೂಡಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಸುವುದು ಸಣ್ಣ ಮಾತಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಿರ್ಮಾಣ ರಂಗಕ್ಕೆ ಹೊಸಬರಾಗಿದ್ದ ಪಾರ್ವತಮ್ಮನವರು ತೋರಿದ ಅಸಾಧಾರಣ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಹಸ ಇಡೀ ಚಿತ್ರರಂಗವೇ ಬೆರಗಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿತ್ತು.
ಕಲ್ಪನೆಗೂ ನಿಲುಕದ ಯಶಸ್ಸು – ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆ!
ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಪೂರೈಸಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ‘ಶಂಕರ್ ಗುರು’ ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಚಂಡಮಾರುತವನ್ನೇ ಎಬ್ಬಿಸಿತು! ಚಿತ್ರ ಭರ್ಜರಿ ಶತದಿನೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸಿ ಹಣದ ಸುರಿಮಳೆಯನ್ನೇ ಸುರಿಸಿತು. ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕೇವಲ ನಟನೆಯ ಸಂಭಾವನೆಯಿಂದ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಒಟ್ಟು ಹಣಕ್ಕಿಂತ ಸಾವಿರ ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯವನ್ನು ಈ ಒಂದೇ ಸಿನಿಮಾ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು.
ಈ ಮಹತ್ತರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಕೊಂಡಿ 'ವಿಜಯಾ ಹಂಚಿಕೆದಾರರು' (VPC). ಚಿತ್ರದ ಗಳಿಕೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೂಪಾಯಿಯ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಪಾರ್ವತಮ್ಮನವರ ಕೈಗಿಟ್ಟರು.
ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾದ ಪಾರ್ವತಮ್ಮನವರ ಗೆಲುವಿನ ಓಟ ಮುಂದೆ ಇತಿಹಾಸ. ಅವರು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನವಾಯಿತು. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ 85ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಣಿಮುತ್ತಿನಂತಹ ಸದಭಿರುಚಿಯ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಿ, ಸ್ವತಃ ಹಂಚಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಧೀಮಂತ ನಿರ್ಮಾಪಕಿಯಾಗಿ ಅವರು ಚಿರಸ್ಥಾಯಿಯಾದರು.