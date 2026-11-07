ಚೀನಾ ವಿರೋಧಿ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಬ ವಿವಾದ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರದ ಒತ್ತಡದ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ನೀಡಿರುವ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಈಗ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ‘ಮಾತೃಭೂಮಿ’ ಡಿಸೆಂಬರ್ 4ರಂದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಈಗ ಸಲ್ಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕಣ್ಣು ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ ಮತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆ ಮೇಲೆ ನೆಟ್ಟಿದೆ.
ಚೀನಾ ವಿರೋಧಿ ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲ ‘ಮಾತೃಭೂಮಿ’! ಸರ್ಕಾರದ ಒತ್ತಡದ ವದಂತಿಗೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಖಡಕ್ ಉತ್ತರ
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುವ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅಭಿನಯದ ‘ಮಾತೃಭೂಮಿ’ ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಕಥೆ, ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಮತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆ ವಿಳಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ನಟ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಮಹತ್ವದ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಚೀನಾ ವಿರೋಧಿ ಚಿತ್ರವಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರದ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದೆಲ್ಲ ಕೇವಲ ವದಂತಿ ಎಂದು ಅವರು ಖಡಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕರು ಅನುಭವಿಸುವ ನೋವು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಘರ್ಷವೇ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾವುದೇ ದೇಶವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ: ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್
‘ಮಾತೃಭೂಮಿ’ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್, ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಚೀನಾ ವಿರೋಧಿ ಚಿತ್ರ ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯುದ್ಧದ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೂ ಒಂದು ದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಸಾಕಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
“ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸೈನಿಕನಿಗೆ ಗುಂಡು ತಗುಲಿದಾಗ ನೋವಾಗುವುದು ಆತನಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆತನ ತಾಯಿಗೂ ಆಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲು ಬಯಸಿರುವುದು ಇದೇ ಭಾವನೆಯನ್ನು. ಯಾವುದೇ ದೇಶವನ್ನು ನಿಂದಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶವಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಎರಡು ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಮಾತುಗಳು ಅರ್ಥಹೀನ. ಜಾಕಿ ಚಾನ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸೇನೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಚೀನಾ ಸೇನೆಯೂ ದಾಳಿ ನಡೆಸುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಸಲ್ಲು ತಮ್ಮದೇ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸರ್ಕಾರದ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಕಥೆ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ರಾ?
ಇನ್ನು ಚಿತ್ರದ ಕಥೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳಿಗೂ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಸುದ್ದಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸತ್ಯಾಂಶವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇಶವನ್ನು ವಿಲನ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಯುದ್ಧದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕಡೆಯ ಸೈನಿಕರು ಎದುರಿಸುವ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು, ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳ ಆತಂಕ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಮೇಲೆ ತರುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವ ಸೈನಿಕರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಅವರಿಗಾಗಿ ಕಾಯುವ ಕುಟುಂಬಗಳೂ ಸಾಕಷ್ಟು ನೋವು ಅನುಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅಂಶವೇ ‘ಮಾತೃಭೂಮಿ’ ಚಿತ್ರದ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂಬುದು ಸಲ್ಮಾನ್ ಮಾತಿನ ಸಾರವಾಗಿದೆ.
ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕಟ್ ಇಲ್ಲ!
ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲು ತಡವಾಗುತ್ತಿರುವುದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸಲ್ಲು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಿಎಫ್ಎಕ್ಸ್ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಚಿತ್ರಾಂಗದಾ ಸಿಂಗ್ ಅವರಿಗೆ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದರಿಂದಲೂ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಇತರ ಕೆಲಸಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಚಾರವೆಂದರೆ, ಕೇಂದ್ರ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಮಂಡಳಿ (CBFC) ಸಿನಿಮಾಗೆ ಯಾವುದೇ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಕಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಯು/ಎ (U/A) ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ದೊರೆತಿದೆ ಎಂದು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನೆರವು ನೀಡಿದ ಸಚಿವಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮಂಡಳಿಗೆ ಅವರು ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
‘ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಗಲ್ವಾನ್ ವ್ಯಾಲಿ’ ಈಗ ‘ಮಾತೃಭೂಮಿ’
ಅಪೂರ್ವ ಲಖಿಯಾ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ‘ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಗಲ್ವಾನ್ ವ್ಯಾಲಿ’ ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಇಡಲಾಗಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಹಾಡಿನ ಸಾಲಿನಿಂದ ಪ್ರೇರಣೆ ಪಡೆದು ‘ಮಾತೃಭೂಮಿ’ ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಚಿತ್ರದ ಬಜೆಟ್ ಹೆಚ್ಚಳದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಹೆಚ್ಚು ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ಸಲ್ಮಾನ್, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಿನಿಮಾ ಅನುಭವ ನೀಡುವುದೇ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಚೀನಾ ವಿರೋಧಿ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಬ ವಿವಾದ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರದ ಒತ್ತಡದ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ನೀಡಿರುವ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಈಗ ಸಿನಿಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಯುದ್ಧದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಕಥೆ, ಸೈನಿಕರ ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಗಳ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ‘ಮಾತೃಭೂಮಿ’ ಡಿಸೆಂಬರ್ 4ರಂದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಈಗ ಸಲ್ಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕಣ್ಣು ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ ಮತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆ ಮೇಲೆ ನೆಟ್ಟಿದೆ.