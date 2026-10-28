Ram Leela serial: ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿರುವ 'ರಾಮ್ ಲೀಲಾ' ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಬಗ್ಗೆ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ರೋಚಕ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಹೊರಬರುತ್ತಿದೆ. 'ಗಟ್ಟಿಮೇಳ' ಖ್ಯಾತಿಯ ನಟ ರಕ್ಷ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ನಟನೆಯ ಈ ಧಾರಾವಾಹಿಗೆ ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಸತ್ಯಭಾಮ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮೂಲದ ಮಾಡೆಲ್ -ನಟಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಈ ಚೆಲುವೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್.
ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮತ್ತೊಂದು ಅದ್ಧೂರಿ ಮನರಂಜನೆಯ ರಸದೌತಣ ಸಿಗಲಿದೆ. ಅದೇ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ರಾಮ್ ಲೀಲಾ' ಧಾರಾವಾಹಿ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಸತ್ಯಭಾಮ ಅವರು ಈ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವೊಂದರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ವಿಚಾರ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ರೀ-ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಭಾರಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಹಾಗೂ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು.
ರಕ್ಷ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ನಟನೆ
ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಹೊಸ ಧಾರಾವಾಹಿಯು 'ಗಟ್ಟಿಮೇಳ' ಖ್ಯಾತಿಯ ಖ್ಯಾತ ನಟ ರಕ್ಷ್ ಅವರ ಸ್ವಂತ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ಷ್ ಅವರೇ ನಾಯಕನಾಗಿಯೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾರು ಈ ನಾಯಕಿ ರಕ್ಷಾ ನಿಂಬರ್ಗಿ?
ಇನ್ನು ಈ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ರಕ್ಷಾ ನಿಂಬರ್ಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೂಲತಃ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯವರಾದ ರಕ್ಷಾ, ಬಣ್ಣದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಟಿಯಾಗುವ ದೊಡ್ಡ ಕನಸು ಹೊತ್ತು ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದವರು. ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಇವರು, ಈಗಾಗಲೇ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯಲ್ಲೂ ಅದೃಷ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆಗಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. '1/2 ಹಾಫ್' ಎಂಬ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ ರಕ್ಷಾ. ಈ ಹಿಂದೆ ಉದಯ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಶೃತಿ ನಾಯ್ಡು ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಪ್ರೀತಿಯ ಅರಸಿ' ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ರಕ್ಷಾ ಇದೀಗ ಜೀ ವಾಹಿನಿಯ 'ರಾಮ್ ಲೀಲಾ' ಧಾರಾವಾಹಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಕರಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿರಪರಿಚಿತರಾಗಿರುವ ಸ್ಟಾರ್ ನಟ
ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ನಟ ಹಾಗೂ ನಿರ್ಮಾಪಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿರುವ ರಕ್ಷ್ (ಮೂಲ ಹೆಸರು ರಕ್ಷಿತ್ ಗೌಡ), ಕರುನಾಡಿನ ಮನೆ-ಮನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿರಪರಿಚಿತರಾಗಿರುವ ಸ್ಟಾರ್ ನಟ. ಮೂಲತಃ ಬೆಂಗಳೂರಿನವರಾದ ಇವರು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಪದವಿ (LLB - Law) ಪಡೆದಿದ್ದರೂ, ನಟನೆಯ ಮೇಲಿನ ಅಪಾರ ಒಲವಿನಿಂದ ಬಣ್ಣದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು.
'ಪುಟ್ಟಗೌರಿ ಮದುವೆ'ಯ ಮಹೇಶನಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿ
ರಕ್ಷ್ ಮೊದಲಿಗೆ ಮನೆಮಾತಾಗಿದ್ದು ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡದ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಧಾರಾವಾಹಿ 'ಪುಟ್ಟಗೌರಿ ಮದುವೆ' ಮೂಲಕ. ಈ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ ಎಂಬ ಮುಗ್ಧ ಹುಡುಗನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಟಿಸಿ, ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಜನರ ಮನಗೆದ್ದರು. ಇವರ ಕಟ್ಟುಮಸ್ತಾದ ದೇಹದಾಢ್ಯ ಹಾಗೂ ಸ್ಫುರದ್ರೂಪಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವು ಇವರಿಗೆ ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಯುವತಿಯರ ಫ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು.
'ಗಟ್ಟಿಮೇಳ'ದ ವೇದಾಂತ್ ವಶಿಷ್ಠನ ಅಬ್ಬರ
ನಂತರ ಜೀ ಕನ್ನಡದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ 'ಗಟ್ಟಿಮೇಳ' ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ 'ವೇದಾಂತ್ ವಶಿಷ್ಠ' ಎಂಬ ಕೋಪಿಷ್ಠ, ಶ್ರೀಮಂತ ಉದ್ಯಮಿಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷ್ ಮಿಂಚಿದರು. ಈ ಧಾರಾವಾಹಿಯು ಸತತ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಟಿಆರ್ಪಿ ರೇಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಸ್ಥಾನ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ರಕ್ಷ್ ಅವರ ಅಭಿನಯ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿತ್ತು.
ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿ ಯಶಸ್ಸು & ಸಿನಿಮಾ ಜರ್ನಿ
ರಕ್ಷ್ ಕೇವಲ ನಟನಾಗಿ ಉಳಿಯದೆ 'ಶ್ರೀ ಜಗನ್ಮಾತೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್' ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ, ಯಶಸ್ವಿ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿಯೂ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದರು. 'ಗಟ್ಟಿಮೇಳ' ಧಾರಾವಾಹಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ 'ದೊರೆಸಾನಿ' ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿದರು. ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯಲ್ಲೂ ಅದೃಷ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆಗಿಳಿದ ಇವರು 'ನರಗುಂದ ಬಂಡಾಯ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದು, ಸದ್ಯ 'ಬರ್ಮಾ' ಸೇರಿದಂತೆ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೂ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಬಹುಕಾಲದ ಗೆಳತಿ ಅನುಷಾ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿರುವ ರಕ್ಷ್, ಇದೀಗ ತಮ್ಮದೇ ನಿರ್ಮಾಣದ 'ರಾಮ್ ಲೀಲಾ' ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾಯಕನಾಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಲು ಭರ್ಜರಿ ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅನುಭವಿ ನಟಿ ಸತ್ಯಭಾಮ, ಕಿರುತೆರೆ ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ರಕ್ಷ್ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ನಾಯಕಿ ರಕ್ಷಾ ನಿಂಬರ್ಗಿ ಅವರ ಈ ಹೊಸ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನೋಡಲು ಕಿರುತೆರೆ ಪ್ರಿಯರು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.