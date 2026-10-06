- Home
- Entertainment
- TV Talk
- ಕಾಶಿನಾಥ್ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿ ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನು ನಗಿಸಿದ್ದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಈಗ ಜೀ ಕನ್ನಡದ ಹೊಸ ಸೀರಿಯಲ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ!
ಕಾಶಿನಾಥ್ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿ ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನು ನಗಿಸಿದ್ದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಈಗ ಜೀ ಕನ್ನಡದ ಹೊಸ ಸೀರಿಯಲ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ!
Kannada Serial Updates: ಕಾಶಿನಾಥ್ ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಿದ್ದ ಈ ಮೇರು ನಟಿಯ ಆಗಮನಕ್ಕೆ ಕಿರುತೆರೆ ವೀಕ್ಷಕರಿಂದ ಭಾರಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಮಹಾಪೂರವೇ ಹರಿದುಬರುತ್ತಿದೆ.
ಮತ್ತೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ ಮೇರು ಕಲಾವಿದೆ
ಕಿರುತೆರೆಯ ಜನಪ್ರಿಯ ವಾಹಿನಿ ಜೀ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ರಸಾರವಾಗಲಿರುವ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹೊಸ ಧಾರಾವಾಹಿ 'ರಾಮ್ ಲೀಲಾ' ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹಿರಿಯ ಹಾಗೂ ಮೇರು ಕಲಾವಿದೆ ಮತ್ತೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ.
ಕಿರುತೆರೆ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸಂತಸ
ಹೌದು. ಕರುನಾಡು ಕಂಡ ಅಪ್ರತಿಮ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಸತ್ಯಭಾಮ ಅವರ ಕಂಬ್ಯಾಕ್, ಕಿರುತೆರೆ ವೀಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸಂಭ್ರಮ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಈ ಹೊಸ ಧಾರಾವಾಹಿಯು 'ಗಟ್ಟಿಮೇಳ' ಖ್ಯಾತಿಯ ನಟ ರಕ್ಷ್ ಅವರ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾಯಕ-ನಾಯಕಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲಾ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇನ್ನಷ್ಟೇ ಬಹಿರಂಗವಾಗಬೇಕಿದೆ.
ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
ಸಹಜ ಮತ್ತು ನೈಜ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ಹೆಸರಾಗಿರುವ ನಟಿ ಸತ್ಯಭಾಮ ಅವರು ಕನ್ನಡದ ನೂರಾರು ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಿದವರು. ಇದೀಗ ಜೀ ಕನ್ನಡದ 'ರಾಮ್ ಲೀಲಾ' ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಅವರ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಹಳೆಯ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ನೆಟ್ಟಿಗರು
ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಭಾಮ ಅವರ ಆಗಮನದ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಸುರಿಮಳೆಗರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. "ಇವರೊಬ್ಬ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟಿ, ಇವರ ಅಭಿನಯದಲ್ಲಿರೋ ನೈಜತೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅದ್ಭುತ" ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರು, "ಇಂತಹ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರು ಕಿರುತೆರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಬರಬೇಕು. ಸತ್ಯಭಾಮ ಅಮ್ಮನವರನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯವೇ ನೆನಪಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕಾಶಿನಾಥ್ ಸರ್ ಜೊತೆಗಿನ ಇವರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಮರೆಯೋಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹಳೆಯ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹೆಚ್ಚಿದ 'ರಾಮ್ ಲೀಲಾ' ಧಾರಾವಾಹಿ ಮೇಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆ
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಯಾವುದೇ ಆಡಂಬರವಿಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ನೈಜ ನಟನೆಯಿಂದಲೇ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದಿದ್ದ ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಸತ್ಯಭಾಮ ಅವರ ಆಗಮನವು 'ರಾಮ್ ಲೀಲಾ' ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಮೇಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ (Kannada Cinema News), ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು (Kannada TV Shows), ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನಾ ವಿಭಾಗ ನೋಡಿ. ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು (Kannada Movies Review), ತಾರೆಯರ ಸಂದರ್ಶನಗಳು, ಧಾರಾವಾಹಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ತೆರೆಮರೆಯ ಕಥೆಗಳು, OTT ರಿಲೀಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇಲ್ಲಿದೆ.