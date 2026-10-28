ತಮಿಳು ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಜೇಸನ್ ನಟಿ ರಮ್ಯಾಕೃಷ್ಣ ಬಳಿ ಉದ್ಧಟತನ ತೋರಿದ್ದಕ್ಕೆ ವೀಕ್ಷಕರು ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸ್ಪರ್ಧಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪಾಠ ಕಲಿಸಲು ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ತಮಿಳು ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

ಕನ್ನಡದ ಬಿಗ್​ಬಾಸ್​ನ 13 ಸೀಸನ್​ಗಳನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದವರು ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್​. ಇವರಿಂದಾಗಿಯೇ ಈ ಷೋಗೆ ಒಂದು ಕಳೆ ಬಂದಿದೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಸುದೀಪ್​ ಅವರು ತಾವಿನ್ನು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಶಾಕ್​ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ವಿಷ್ಯ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಕೊನೆಗೂ ಅವರು ಷೋಗೆ ಮರಳಿ ಮುಂದಿನ ನಾಲ್ಕು ಸೀಸನ್​ಗೆ ಬುಕ್​ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಸುದೀಪ್​ ಅವರು, ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಖಡಕ್​ ಕ್ಲಾಸ್​ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಹಿಂದೆ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇದೀಗ ತಮಿಳಿನ ಬಿಗ್​ಬಾಸ್​​ನಲ್ಲಿಯೂ ಸುದೀಪ್​ ಅವರು ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುವಂತೆ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾಡಿರುವ ಮನವಿಯ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ವೈರಲ್​ ಆಗಿದೆ.

ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್​

ತೆಲುಗುವಿನಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ನು ಶ್ಯಾಮ್​ ಬಾಲಾಜಿ ಎನ್ನುವವರು ಶೇರ್​ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಿಚ್ಚಾ ಸುದೀಪ್ ಸಾರ್, ನೀವು ತಮಿಳ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಗೆ ಬಂದು ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸಾರ್ ಎಂದು ಅವರು ಬೇಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಂಟೆಂಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದನಲಾ ಇವನು ಓವರ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾನೆ. ಅವನನ್ನು ತಹಬದಿಗೆ ತರಲು ನೀವೇ ಸರಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವೇ ಬಂದು ಹೋಸ್ಟ್​ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಯುವಕ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಸ್ಪರ್ಧಿಯ ಉದ್ಧಟತನ

ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆಗಿರುವುದು ಏನೆಂದರೆ, ಸದ್ಯ ತಮಿಳು ಬಿಗ್​​ಬಾಸ್ ಅನ್ನು ನಟ ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವಾರ ರಮ್ಯಕೃಷ್ಣ ಅವರು ನಿರೂಪಣೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಜೇಸನ್ ಎಂಬ ಸ್ಪರ್ಧಿ ರಮ್ಯಾಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಎದುರು ಉದ್ಧಟತನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದ. ಇದರಿಂದ ಹಲವರು ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದಿದ್ದರು. ಇಂಥವರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸಲು ನೀವೇ ಸರಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಬನ್ನಿ ಎನ್ನುವುದು ಸುದೀಪ್​ ಅವರಿಗೆ ಯುವಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಮನವಿ.

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ಈ ಎಪಿಸೋಡ್​ನಲ್ಲಿ ಜೇಸನ್ ಎಂಬ ಸ್ಪರ್ಧಿ ನಟಿ ರಮ್ಯಾಕೃಷ್ಣ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಸಹ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಮುನಿಯಮ್ಮ ಬಳಿಯೂ ಉದ್ಧತನ ತೋರಿದ್ದ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಟಿ ಹೇಳುತ್ತಿರುವಾಗ, ಆತ, ಅವರ ಜೊತೆಗೂ ಉದ್ಧಟತನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದ. ರಮ್ಯಾಕೃಷ್ಣ ಅವರು ವೀಕೆಂಡ್ ಎಪಿಸೋಡ್​ಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಆಗ ಜೇಸನ್​, ‘ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಬಿಗ್​​ಬಾಸ್, ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣ, ಜನರಿಗೂ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂದಿದ್ದ. ರಮ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣ ಎದುರು ಸಹ ಬಹಳ ಉದ್ಧಟತನದಿಂದ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ. ಇದು ಭಾರಿ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಆ ಬಳಿಕ ಜೇಸನ್, ರಮ್ಯಾಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಮುನಿಯಮ್ಮ ಬಳಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ್ದ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇಂಥವರನ್ನು ಸರಿದಾರಿಗೆ ತರಲು ಸುದೀಪ್​ ಸರಿಯಾದವರು ಎನ್ನುವುದು ಯುವಕನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.