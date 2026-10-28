ಉದ್ಯಮಿ ಮಝೆನ್ ಮೋದಿ ಜೊತೆಗಿನ ನಟಿ ನವಿಕಾ ಕೊಟಿಯಾ ಅವರ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮುರಿದುಬಿದ್ದಿರುವ ಸುದ್ದಿ ಈಗ ಮನರಂಜನಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ನಿರ್ಧಾರದ ಕುರಿತು ನಟಿಯ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆ ಹೊರಬಂದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಈ ಬ್ರೇಕಪ್ಗೆ ‘ಆ ಒಂದು ಸಂಗತಿ’ಯೇ ಕಾರಣ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ!
Navika Kotia called off her engagement to businessman Mazen Modi: ನವಿಕಾ ಕೊಟಿಯಾ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ರೇಕಪ್! ಮೋದಿ ಜೊತೆಗಿನ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮುರಿದುಬೀಳಲು ಇದೇ ಕಾರಣ?
‘ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಿಂಗ್ಲಿಷ್’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ದಿವಂಗತ ನಟಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಅವರ ಮಗಳ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದ ನಟಿ ನವಿಕಾ ಕೊಟಿಯಾ ಈಗ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಿರುತೆರೆಯ ಜನಪ್ರಿಯ ಧಾರಾವಾಹಿ ‘ಯೇ ರಿಶ್ತಾ ಕ್ಯಾ ಕೆಹ್ಲಾತಾ ಹೈ’ ಮೂಲಕವೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪರಿಚಿತರಾಗಿರುವ ನವಿಕಾ, ಉದ್ಯಮಿ ಮಝೆನ್ ಮೋದಿ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥವನ್ನು ಮುರಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ಹೊರಬಿದ್ದಿವೆ. ಮದುವೆಯ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದ ಈ ಜೋಡಿ ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯ ಹಾಡಿರುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನವಿಕಾ ಮತ್ತು ಪುಣೆಯ ಉದ್ಯಮಿ ಮಝೆನ್ ಮೋದಿ 2026ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಮದುವೆಯಾಗುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನೂ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬಗಳ ಒಪ್ಪಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆಯ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಸಂಬಂಧದ ಭಾಗವಾಗಿ ಗೋಲ್ ಧನಾ ಸಮಾರಂಭವನ್ನೂ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲವೂ ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಆದ್ಯತೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿರುವುದು ಅರಿವಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಕೊರತೆಯೇ ಬ್ರೇಕಪ್ಗೆ ಕಾರಣ?
‘ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ’ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪರಸ್ಪರರ ಸ್ವಭಾವ ಮತ್ತು ಆಲೋಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದನ್ನು ಅರಿತ ಬಳಿಕ ಇಬ್ಬರೂ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮುರಿದುಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಜುಲೈ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಯೂ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ‘ಟೆಲ್ಲಿಚಕ್ಕರ್’ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಜೀವನದ ಆದ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಂದಾಗಿ ಈ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯ ಹಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಆದರೆ, ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ತಾಪ ಅಥವಾ ವಿವಾದದಿಂದ ಆಗಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವದಿಂದ ದೂರವಾಗಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಹೇಳಿವೆ. ನವಿಕಾ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಖಾತೆಯಿಂದ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ನವಿಕಾ ಮತ್ತು ಮಝೆನ್ ಪರಿಚಯವಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ?
ನವಿಕಾ ಈ ಹಿಂದೆ ನೀಡಿದ್ದ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಝೆನ್ ಅವರ ಪರಿಚಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ನೇಹಿತರ ಮೂಲಕ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಪರಿಚಯವಾಗಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಮಝೆನ್ ಅವರ ಪೋಷಕರನ್ನು ಎರಡು ಬಾರಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದಾಗಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರ ಮಝೆನ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರು ನವಿಕಾ ಅವರ ತಾಯಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಮದುವೆಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದರು.
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ತಮಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು ಎಂದು ನವಿಕಾ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯ ನಿರ್ಧಾರದಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವ ನೀಡಲು ಬಯಸಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದರು. ಮಝೆನ್ ಅವರನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಮದುವೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದರು. ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ರೋಕಾ ಸಮಾರಂಭವೂ ನಡೆದಿತ್ತು ಎಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
ಮಝೆನ್ ಮೋದಿ ಜೊತೆ ನಟಿ ರಿತಿಕಾ ಬದಿಯಾನಿ ಹೆಸರು!
ನವಿಕಾ ಜೊತೆಗಿನ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮುರಿದುಬಿದ್ದಿರುವ ಸುದ್ದಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಮಝೆನ್ ಮೋದಿ ಅವರ ಹೆಸರು ನಟಿ ರಿತಿಕಾ ಬದಿಯಾನಿ ಜೊತೆ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಸಂಬಂಧವಿದೆ ಎಂಬ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ, ಈ ಕುರಿತು ಅಧಿಕೃತ ದೃಢೀಕರಣ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗದು.
2001ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17ರಂದು ಗುಜರಾತ್ನ ಪೋರಬಂದರ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ರಿತಿಕಾ ಬದಿಯಾನಿ, ‘ಏರ್ಲಿಫ್ಟ್’, ‘10 ಕಲ್ಪನಕಲ್’ ಮತ್ತು ‘ಚಮನ್ ಬಹಾರ್’ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಲನಟಿಯಿಂದ ಕಿರುತೆರೆಯ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟಿಯವರೆಗೆ!
ನವಿಕಾ ಕೊಟಿಯಾ ಬಾಲನಟಿಯಾಗಿ ಮನರಂಜನಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟವರು. ‘ಕಸಮ್ ಸೇ’, ‘ಬಾ ಬಹೂ ಔರ್ ಬೇಬಿ’ ಮತ್ತು ‘ಬಾಲಿಕಾ ವಧು’ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2012ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಶ್ರೀದೇವಿ ಅಭಿನಯದ ‘ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಿಂಗ್ಲಿಷ್’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಗಳ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದರು.
ನಂತರ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಕಡೆ ಗಮನಹರಿಸಲು ಸುಮಾರು ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಟನೆಯಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದರು. 2022ರಲ್ಲಿ ‘ಯೇ ರಿಶ್ತಾ ಕ್ಯಾ ಕೆಹ್ಲಾತಾ ಹೈ’ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಮೂಲಕ ಕಿರುತೆರೆಗೆ ಮರಳಿದ ಅವರು, ಮಾಯಾ ಅಲಿಯಾಸ್ ಮೌ ಖೇರಾ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ‘ಕ್ಯೋಂಕಿ ಸಾಸ್ ಮಾ ಬಹೂ ಬೇಟಿ ಹೋತಿ ಹೈ’ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದರು. ಅಮೆಜಾನ್ ಮಿನಿಟಿವಿಯ ‘ಸ್ಕೂಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್’ ವೆಬ್ ಸರಣಿಯ ಮೂರು ಸೀಸನ್ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ನವಿಕಾ ಕೊಟಿಯಾ ಅವರ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮುರಿದುಬಿದ್ದಿರುವ ಸುದ್ದಿ ಈಗ ಮನರಂಜನಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ನಿರ್ಧಾರದ ಕುರಿತು ನಟಿಯ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆ ಹೊರಬರುವವರೆಗೆ ವರದಿಗಳಲ್ಲಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ದೃಢಪಟ್ಟ ಸಂಗತಿಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ.