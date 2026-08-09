Toxic Movie: ಬೋಲ್ಡ್ ದೃಶ್ಯ ಮಾಡಿದ ನಟಿ ಕಿಯಾರಾಗೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆಯೇ ಹೀಗೆ ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಿದ ಯಶ್
'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್' ಚಿತ್ರದ ಬೋಲ್ಡ್ ದೃಶ್ಯಗಳಿಂದಾಗಿ ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾದ ನಟಿ ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ನಟ ಯಶ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಿಯಾರಾ ಅವರ ಪಾತ್ರದ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ ಯಶ್, ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವಂತೆ ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಿದರು.
ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಹವಾ
'ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್' (Toxic: A Fairy Tale for Grown-Ups) ಚಿತ್ರ ಹವಾ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಯಶ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತುದಿಗಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಾಗಲೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಪ್ರೊಮೋಗಳ ತುಂಬೆಲ್ಲಾ ಹಾಟ್, ಬೋಲ್ಡ್ ದೃಶ್ಯಗಳೇ ತುಂಬಿಹೋಗಿದ್ದು, ಯಶ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಟನ ಇನ್ನೊಂದು ಅವತಾರವನ್ನು ನೋಡಲು ಹಾತೊರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ತಬಾಹಿ ಹಾಡು
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದ 'ತಬಾಹಿ' ಹಾಡು ಸೇರಿದಂತೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಪ್ರೊಮೋಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ನಟಿಯರೂ ಬೋಲ್ಡ್ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಟಿ ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ. ಇವರ ಹಾಟ್ ಅವತಾರಕ್ಕೆ ಮನಸೋತವರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆಯೋ, ಅಷ್ಟೇಮಂದಿ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಟೀಕೆಯನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕಿಯಾರಾಗೆ ಸಮಾಧಾನ
ಇದೀಗ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೈಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತು ಯಶ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಿಯಾರಾ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ದ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ ಯಶ್ ಅವರು, ನಟಿಯರಿಗೆ ಎದುರಾಗುವ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿ ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಿದರು.
ನಾವು ಕಾಲಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದಿದ್ದೇವೆ
ಕಿಯಾರಾ ಅವರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ ನಟ, ನೀವು ಯಾವುದನ್ನು ನಂಬುತ್ತೀರೋ ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ; ಜನರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅದನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಮೆಚ್ಚುತ್ತಾರೆ. ವಿಷಯವೇನೆಂದರೆ, ನಾವು ಕಾಲಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದಿದ್ದೇವೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂಥದ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು.
ನಿಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆ ಅದ್ಭುತ
'ಕಿಯಾರಾ, ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ, ನೀವು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಪಾತ್ರ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ತೋರಿದ ಬದ್ಧತೆ ಅದ್ಭುತವಾದುದು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಇಷ್ಟೊಂದು ನಟಿಯರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾವಿಸಿದ್ದೆವು; ಆದರೆ ಕಿಯಾರಾ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ ಹಾಗೂ ಸಜ್ಜನಿಕೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಒಬ್ಬ ನಟಿಯಾಗಿ ನೀವು ಎದುರಿಸಬೇಕಾದ ಸವಾಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಜನರು ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದರ ಚಿಂತೆ ಬಿಡಿ ಎಂದರು.
ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಬದಲು
ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿನ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ತಮ್ಮನ್ನು ನೋಡುವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಲಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ನಂತರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಟರನ್ನೂ ಜನರು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಾನು ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮಿಂದ ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸ ಪಡೆಯಲು ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಒತ್ತಡ ಹೇರಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೋರುತ್ತೇನೆ' ಎಂದೂ ಈ ವೇಳೆ ಯಶ್ ಹೇಳಿದರು.
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