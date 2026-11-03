ಜೀ ಕನ್ನಡ ಕುಟುಂಬ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ 2026 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಟ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಇಬ್ಬರು ದೃಷ್ಟಿಹೀನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಭೇಟಿಯಾದರು. ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗಿನ ಅವರ ಸರಳ ಹಾಗೂ ಪ್ರೀತಿಯ ನಡೆ ವೀಕ್ಷಕರ ಮನಗೆದ್ದಿದ್ದು, ಈ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಕ್ಷಣದ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಅಂಧ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್; ಜೀ ಕನ್ನಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಮನಗೆದ್ದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕ್ಷಣ!
ಜೀ ಕನ್ನಡ ಕುಟುಂಬ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ 2026 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಜನಪ್ರಿಯ ನಟ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಭೇಟಿಯೊಂದು ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಇಬ್ಬರು ದೃಷ್ಟಿಹೀನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಭೇಟಿಯಾದ ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಕ್ಷಣಗಳು ಮನಮುಟ್ಟುವಂತಿದ್ದವು. ಈ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣದ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತನಾಡಿಸಿದ ಕಿಚ್ಚ
ಸಿನಿಮಾ ನಟರನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಆಸೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಸಹಜ. ಅದರಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಟನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕರೆ ಆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹೇಳಲು ಪದಗಳೇ ಸಾಲುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ವಿಶೇಷ ಅನುಭವ ಈ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
ಜೀ ಕನ್ನಡದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದ ಮಕ್ಕಳು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಂಭ್ರಮ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸುದೀಪ್ ಅವರನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು.
ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಸರಳ ನಡೆಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮೆಚ್ಚುಗೆ
ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದ ರೀತಿ ವೀಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದೆ. ಜನಪ್ರಿಯ ನಟನಾಗಿದ್ದರೂ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಬೆರೆಯುವ ಅವರ ನಡೆ ಈ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸಿದೆ. ಈ ಭೇಟಿಯ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಿದ ಹಲವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ದೃಷ್ಟಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಟನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಅನುಭವಿಸಿದ ಕ್ಷಣ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ. ಇಂತಹ ಭೇಟಿಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವ ಸಿಹಿ ಅನುಭವವಾಗಬಹುದು. ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪಾಲಿಗೂ ಇದು ಖುಷಿ ನೀಡುವ ದೃಶ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಮನರಂಜನೆಯ ಆಚೆಗೆ ಮಾನವೀಯತೆಯ ಕ್ಷಣ
ಜೀ ಕನ್ನಡ ಕುಟುಂಬ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಕೇವಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಲಾವಿದರು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಸಾಧಕರನ್ನು ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುವ ಇಂತಹ ಕ್ಷಣಗಳೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೆರುಗು ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಮತ್ತು ಈ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳ ಭೇಟಿಯೂ ಅಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಕ್ಷಣವಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಗಳಿಗಿಂತ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇಂತಹ ಸಣ್ಣ ಆತ್ಮೀಯ ನಡೆಗಳೇ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಭೇಟಿಯ ವಿಡಿಯೋ ವೀಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.